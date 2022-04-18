К читателям газеты «Коммерсантъ»

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Пасха Христова

Дорогие братья и сестры!

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Фото: Римско-Католическая Архиепархия Божией Матери в Москве Архиепископ Павел Пецци

Фото: Римско-Католическая Архиепархия Божией Матери в Москве

Радостная весть, которую Церковь по всему миру заново провозглашает каждый год — «Христос воскрес! Воистину воскрес!»,— это не «фейк», не миф, не какая-то человеческая традиция, не дань памяти великого человека и не весенний фестиваль.

Нет, эта весть сообщает нам о реальном историческом событии. «О том, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши… свидетельствуем и возвещаем вам»,— говорит апостол Иоанн. Но в отличие от других исторических фактов, в которых нам не приходит в голову сомневаться — как, например, существовали ли в самом деле Цезарь или Наполеон,— это событие сегодня, как и две тысячи лет назад, неизбежно ставит нас перед необходимостью выбора, потому что, в отличие от прочих исторических персонажей, его главный герой жив.

Христос воскресший продолжает присутствовать и действовать в истории и является современником любой эпохи человечества. Вера в Него основана не столько на убедительности исторических документов, сколько на свидетельстве тех, кто встречает Его сегодня в своей жизни и в жизни христианской общины — и прежде всего в милосердной любви и безусловном прощении. Незримый для нас, потому что Он вернулся к небесному Отцу, Христос говорит о нас, христианах: «Встречающий вас встречает Меня». Такова невероятно тесная связь между Ним и Его учениками, которые продолжают Его присутствие в истории.

Дорогие братья и сестры, это и есть глубочайшая причина пасхальной радости Пасхи. Христос жив, Он присутствует среди нас в Своих таинствах, в общении Церкви и в преображающем действии Его духа! Наша надежда основана на уверенности в том, что каждый день Он достигает нас и пробуждает нас от нашей печали и наших страхов.

Вера в воскресение, о которой мы просим для себя и для всех людей,— это то, что позволяет нам поднять глаза и с уверенностью смотреть в будущее, которое нас ожидает.

Христос воскрес! Воистину воскрес!

Павел Пецци, архиепископ, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве, председатель Конференции католических епископов России