«Сочи» и «Локомотив» поделились всем

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В заключительный день 25-го тура чемпионата России «Сочи» упустил шанс ворваться в тройку лидеров, сыграв на своем поле в изобиловавшем драматичными событиями матче вничью — 2:2 — с «Локомотивом». Железнодорожники, набрав очко, вплотную приблизились к идущему пятым «Краснодару», который проиграл в гостях — 0:2 — уже догнавшим эту группу «Крыльям Советов».

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Матч «Сочи» с «Локомотивом» упрямо метил на попадание в список самых увлекательных в нынешнем чемпионате и долго напоминал о том, что в предыдущем туре железнодорожников неожиданно больно трепал «Ростов». Сочинцы, которые в случае выигрыша ворвались бы в топ-тройку первенства, выкинув из нее потерявший в субботу два очка в игре против «Уфы» ЦСКА, быстро почувствовали странную податливость обороны гостей, особенно в тех зонах, что чуть сбоку от центральной, и угрозы внутри них рождались постоянно, пока в конце концов не созрел и гол.

Тылы «Локомотива» в очередной раз легко, словно остро заточенный нож кусок растопленного масла, раскроила передача.

Гилерме, из-за травмы и операции не игравший с ноября прошлого года, совершил подвиг, рукой, на инстинктах, достав мертвый вроде бы удар Викторьена Ангбана. Но отскок достался Тимофею Маргасову, и тут уже опытный голкипер ничем помочь не мог — по дороге к воротам и так невероятно сложную для него траекторию удара еще хитрее сделал рикошет.

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«Локомотив», некоторое время помучился, пытаясь подстроиться к предложенному «Сочи» темпу, однако к середине тайма освоился и сам уже ставил перед чужой защитой сложные задачи. Хозяев в итоге подвела неаккуратность Ибрагимова Цаллагова. Навес на Яна Кухту, строго говоря, не выглядел несущим с собой неминуемую беду — такой еще надо обработать. Но Цаллагов от души махнул ногой, стараясь попасть по мячу, а попал по ноге уже поставившему корпус Кухте. Пенальти исполнял Вильсон Изидор, и он продлил его удивительную серию, открывшуюся сразу после дебюта в чемпионате России в марте, до шести подряд матчей с забитыми мячами.

«Сочи» между тем из-за этой ошибки нисколько не раскис, а продолжил гнуть свою лихую линию. Вперед он вышел еще до перерыва, после идеально — прямо на голову выпрыгнувшего в районе одиннадцатиметровой отметки Родригана — поданного Кристианом Нобоа углового. Правда, сразу после перерыва «Сочи» снова пропустил, и опять, можно сказать, на ровном месте. У Мацея Рыбуся не сложилось с первой попытки отправить мяч со своего левого фланга в штрафную. Но он вернулся к нему, а находившиеся в штрафной сочинцы на секунду, будто по взмаху волшебной палочки, застыли безжизненными столбиками. Изидор наверняка сам не рассчитывал, что еще раз поразит ворота, очутившись в настолько комфортных условиях.

А и так яркой картинке новый интересный штрих добавил занимательный эпизод с участием Кухты и Родригана.

Они боролись в штрафной, и рубка, казалось, была исчерпана синхронным падением на газон. Но, поднимаясь на ноги, форвард «Локомотива» как-то слишком акцентированно, что ли, приложился коленом к груди защитника «Сочи», а тот в ответ пнул ногой уже убегавшего соперника.

Арбитр Василий Казарцев, видимо, принял идеальное в данной ситуации решение, после просмотра VAR удалив и того, и другого. А на трибунах стадиона, после того как Кухта и Родриган заработали по красной карточке, внимательно наблюдали за развитием вдруг обострившегося конфликта между футболистами по пути с поля к раздевалкам. Драку удалось сорвать, кажется, с громадным трудом.

Предпоследним горячим моментом в этом матче был тот, что случился уже на его излете, перед тем как пошло компенсированное время. «Сочи» навалился на «Локомотив», мяч застрял в штрафной железнодорожников, а неудачный вынос вылился в аккуратный и точный удар Нобоа. Сочинцы успели устроить карнавал по поводу добытой все-таки победы, когда безжалостный VAR подтвердил, что Жуанзинью по ходу этого навала залез в крохотный офсайд.

А последним горячим моментом стал момент перед финальным свистком. Атака «Локомотива» остановилась буквально в сантиметрах от цели: после выстрела Дмитрия Рыбчинского полет мяча на «ленточке» головой прервал Ванья Дркушич.

Матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» был немножко иным по стилистике, чуть «посуше». И в нем один из участников имел довольно заметное преимущество.

Самарцы смотрелись в этой встрече свежо и в середине первого тайма подкараулили ошибку краснодарского вратаря Матвея Сафонова.

Фланговая передача Антона Зиньковского, после того как Сафонов не достал ладонью до мяча, добралась до Владислава Сарвели, бившего уже в пустые ворота.

Открыв счет, «Крылья Советов» еще слегка приосанились. Шансы у них возникали регулярно, а в начале второго тайма Максим Глушенков продемонстрировал, что резвость остается среди его главных качеств, рванув вперед после перехвата в центральном круге и расстреляв Сафонова.

И после этой встречи выяснилось, что «Крылья Советов» практически достали группу тех, кто преследует топ-тройку. Они уже идут вровень по набранным очкам с «Локомотивом», пусть и при матче в запасе у железнодорожников. «Краснодар» всего в балле впереди самарцев, а «Сочи» — в пяти.

25-й тур «Уфа»—ЦСКА 1:1 Никитин, 90 — Фернандес, 89 «Зенит»—«Урал» 3:1 Клаудинью, 12; Юри Алберту, 37; Дзюба, 78 — Железнов, 83. Незабитый пенальти: Клаудинью, 12 «Спартак»—«Рубин» 1:1 Соболев, 69 — Игнатьев, 30 «Арсенал»—«Ростов» 1:2 Смольников, 44 — Комличенко, 10; Полоз, 87 «Сочи»—«Локомотив» 2:2 Маргасов, 11; Родриган, 44 — Изидор, 36 (пен.), 49. Удаления: Родриган, 60 — Кухта, 60 «Крылья Советов»—«Краснодар» 2:0 Сарвели, 24; Глушенко, 53 «Нижний Новгород»—«Химки» Турнирная таблица И В Н П М О 1. «Зенит» 25 16 7 2 58:24 55 2. «Динамо» 25 16 4 5 45:24 52 3. ЦСКА 25 13 5 7 37:25 44 4. «Сочи» 25 13 4 8 39:27 43 5. «Краснодар» 24 11 6 7 35:24 39 6. «Локомотив» 24 10 8 6 35:31 38 7. «Крылья Советов» 25 11 5 9 32:26 38 8. «Ахмат» 25 10 2 13 29:34 32 9. «Ростов» 25 8 7 10 41:42 31 10. «Спартак» 25 8 7 10 28:33 31 11. «Нижний Новгород» 24 7 6 11 22:34 27 12. «Рубин» 25 7 5 13 32:44 26 13. «Химки» 24 5 9 10 26:41 24 14. «Уфа» 25 4 10 11 23:35 22 15. «Урал» 25 4 9 12 16:28 21 16. «Арсенал» 25 5 6 14 25:51 21

Алексей Доспехов