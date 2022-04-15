Налоги корпораций достанутся не всем

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Глобальная реформа налогообложения транснациональных корпораций (механизмы Pillar 1 и 2) позволит увеличить налоговые сборы примерно на 8% и поднять среднемировую ставку налога на прибыль с 22,2% до 24,3%, подсчитали в Международном валютном фонде (МВФ). Внедряемые с 2023 года инициативы уменьшат разницу в налоговых ставках между странами и снизят их налоговую конкуренцию за деньги инвесторов. При этом в МВФ считают необходимым скорректировать одобренные уже 141 государством механизмы так, чтобы выгоду от их внедрения получили не только богатые, но и бедные страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Новые правила налогообложения международных групп компаний развернут мировую тенденцию к снижению налога на прибыль корпораций, сложившуюся в последние 40 лет (за 1980–2020 годы средняя ставка налога в развитых странах снизилась с 40–45% до немногим более 20%), отмечает МВФ в своем новом налоговом докладе. Конкретнее — средняя ставка налога может вырасти с 22,2% до 24,3%, полагают эксперты фонда. В том числе это произойдет за счет уменьшения разницы в ставках налогов между странами.

Поясним: речь идет о реформе налогообложения в рамках инициативы ОЭСР и G20 по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом доходов из-под налогообложения (BEPS 2.0). К этому соглашению в течение 2021 года присоединилась 141 страна и юрисдикция (включая все страны ОЭСР, Китай и Россию, см. “Ъ” от 3 июля). Соглашение состоит из двух механизмов (Pillar 1 и 2), которые будут введены с 2023 года. Pillar 1 предполагает налогообложение крупных международных групп компаний с выручкой более €20 млрд и рентабельностью свыше 10% в странах, где они получают доход, но физически могут не присутствовать. Под действие Pillar 1 не подпадают компании, связанные с добычей полезных ископаемых и предоставлением финансовых услуг. По оценке МВФ, механизм затронет 140 компаний и охватит только 2% прибыли транснациональных корпораций. В МВФ подсчитали, что в рамках Pillar 1 низконалоговые инвестиционные центры лишатся около 2% сборов корпоративных налогов, которые будут распределены между странами, где располагается существенная часть клиентской базы корпораций. В странах с низким уровнем дохода это увеличит доходы от налога на прибыль на 0,7%, в развитых экономиках — на 0,9%.

Pillar 2 охватит гораздо большую часть крупного бизнеса, так как предусматривает выравнивание минимального налога на прибыль корпораций до ставки 15% и распространится на компании с глобальным оборотом от €750 млн. По подсчетам МВФ, Pillar 2 охватит налоговую базу в размере $1,47 трлн, что позволит увеличить мировые поступления от налога на прибыль корпораций примерно на 5,7% (около $150 млрд в год).

Оценивая новые механизмы в целом, в МВФ полагают, что снижение налоговой конкуренции между странами и введение минимального налога в размере 15% позволит увеличить глобальные поступления от налога на прибыль примерно на 8,1%. Это позволит странам направлять больше средств на социальные расходы, на госинвестиции или на сокращение диспропорций налогообложения. Развивающимся странам МВФ советует пересмотреть и, возможно, отменить неэффективные налоговые льготы, так как теперь их будет труднее использовать в качестве инструмента для привлечения инвесторов в рамках налоговой конкуренции.

Еще при принятии инициатив эксперты отмечали, что их главными бенефициарами станут развитые страны (см. “Ъ” от 3 июля). МВФ в своем докладе фактически соглашается с этим выводом, отмечая, что необходимо сделать так, чтобы выгоду из соглашения получали не только богатые государства, но и прочие, в том числе беднейшие. К примеру, предлагается обеспечивать своевременный доступ к информации о деятельности транснациональных корпораций, который странам с низким уровнем дохода получать сложнее.

Георгий Смирнов