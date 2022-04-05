Шла пошлина темным лесом

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Лесопромышленники направили в правительство масштабный список предложений по мерам поддержки отрасли. Среди основных проблем ЛПК — логистика, недоступность импортной техники, а также сложности с привлечением финансирования и обслуживания долгов. Участники рынка отмечают, что сейчас лесники пытаются решить не только проблемы, связанные с санкциями, но и многолетние вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Президенты организаций «Деловая Россия» и «Опора России» Павел Титов и Александр Калинин направили письмо вице-премьеру Виктории Абрамченко с перечнем рисков, стоящих перед лесопромышленным комплексом, и вариантами мер поддержки. В компаниях отрасли, чьи предложения аккумулированы в документе, ситуацию комментировать не стали. Председатель комиссии «Опоры России» по ЛПК и лесному хозяйству, первый вице-президент ассоциации «Русский лес» Андрей Гончаров сообщил, что наибольшее беспокойство вызывают вопросы сохранения работоспособности производств и их оснащения, переориентации продаж, выработки новых логистических маршрутов и поиска новых рынков сбыта.

В документе указывается, что с существенными логистическими проблемами столкнулись производители топливных гранул, затраты на транспортировку которых или соизмеримы с ценой товара в порту или выше нее. Например, погрузка в порту Владивостока обходится в $148 на тонну при цене тонны в порту в $132. Для сохранения производства пеллет в России предлагается субсидировать затраты на их транспортировку через Владивосток, создать необходимую портовую инфраструктуру в ДФО, а также стимулировать спрос на топливные гранулы внутри России.

Авторы письма указывают на риски потери рынков сбыта пиломатериалов с высокой добавленной стоимостью за рубежом. Для их избежания предлагается ввести кредитование по ставке не более 10% годовых на переориентацию производств на внутренний рынок и пополнение оборотных средств и освободить экспортно ориентированные компании ЛПК от налога на прибыль не менее чем на год. Также для переориентации сбыта на рынок КНР предлагается отменить пошлину на экспорт пиломатериалов с естественной влажностью.

Как пояснил “Ъ” глава подкомитета по лесной промышленности «Деловой России», директор ООО «Ангара Лес» Сергей Тарасюк, еще один важный вопрос, стоящий перед отраслью,— поставки техники и запчастей европейских марок. Их трафик через третьи страны, полагает он, нужно организовывать на правительственном уровне, также следует системно подойти к организации производства в России аналогов пусть не всей техники, но хотя бы запчастей.

В письме указывается, что из-за запрета на поставку лесоперерабатывающего оборудования из ЕС и США компании не могут выполнить обязательства по созданию новых лесоперерабатывающих мощностей в рамках приоритетных инвестпроектов. Авторы документа просят разрешить участникам приоритетных инвестпроектов перерабатывать заготовленную древесину на мощностях сторонних предприятий до ввода в эксплуатацию собственных, продлить инвестпроекты минимум на два года и ввести на этот срок мораторий на расторжение договоров аренды лесных участков и исключение арендатора из перечня приоритетных инвестпроектов.

Авторы указывают и на проблемы, связанные с требованием продавать не менее 80% валютной выручки: так как банки проводят операцию по своему курсу, компании теряют более 30% выручки, подлежащей обязательной продаже. В связи с этим предлагается продавать экспортные доходы по биржевому курсу либо курсу ЦБ. Также в письме отмечается, что из-за резкого повышения ключевой ставки стоимость финансирования становится неподъемной с учетом, что рентабельность предприятий ЛПК в РФ не выше 16%, а доступа к «длинным» деньгам с низкими ставками нет. Организации просят ввести мораторий на повышение ставки по кредитам, взятым до 28 февраля, субсидировать кредиты по низкой ставке и ввести кредитные каникулы для экспортно ориентированных предприятий ЛПК на полгода.

Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что предложения бизнеса логичны и реалистичны, но при этом лесопромышленники решили просить по максимуму льгот и поддержки — в контексте не только текущей ситуации, но и системных проблем, которые существовали десятилетиями.

В агентстве WhatWood отмечают, что дополнительным риском для отрасли является приостановка действия международных сертификатов для российской лесной продукции, таких как FSC, SBP, EN Plus. Все это заставляет инвесторов ЛПК искать варианты переориентации с европейских рынков и корректировать планы или сроки завершения проектов, говорят там, так что меры поддержки критичны для отрасли.

Ольга Мордюшенко