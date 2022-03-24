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Коммерсантъ FM
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Еда осталась в ресторанах

Объем и количество заказов с доставкой сократились

Опасаясь дальнейшей девальвации рубля, спровоцированной военной операцией на Украине, россияне стали экономить на доставке еды из ресторанов. Объем заказов в первые три недели боевых действий по всей стране сократился в среднем на 10%, а в Москве — на 20%. Рестораны не могут нарастить объем заказов через традиционные каналы продвижения — Facebook и Instagram, признанные в РФ экстремистскими. Россияне сократили и посещение заведений общепита, где трафик упал до 60%.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объем заказов на доставку из ресторанов, оставшихся заведений фастфуда и агрегаторов по всей России в первые три недели с начала военной операции на Украине (с 24 февраля по 17 марта) снизился на 10% по сравнению с тем же периодом месяцем ранее, подсчитали для “Ъ” в Tinkoff Data. В Москве падение оказалось заметнее. Количество заказов в столичных ресторанах за это время сократилось в среднем на 20%, говорит омбудсмен ресторанного рынка Москвы, владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.

В отдельных сетях доставка сократилась более ощутимо. Так, у «Андерсон», по словам владелицы сети Анастасии Татуловой, заказы упали на 28%. В «Моремании» говорят о 40%.

В «Яндекс.Еде» утверждают, что за три недели объем заказов снизился незначительно и то в премиум-сегменте, что нехарактерно для этого периода, когда в стране отмечались 23 Февраля и 8 Марта.

Рестораторы уточняют, что у них больше всего просела собственная доставка.

Причина — блокировка Facebook и Instagram, принадлежащих Meta (признана в РФ экстремистской организацией). Для ресторанов эти соцсети были основными каналами продвижения, отмечает Анастасия Татулова.

Согласно опросу, проведенному Calltouch 15 марта, около 28% пользователей совершали покупки в Instagram. Сейчас активность пользователей заметно сократилась. По данным одного из крупнейших в стране операторов связи, в Facebook и Instagram сохранилось только 30% трафика. «VK только начинает просыпаться, а в "Яндексе" только начинаем тестировать рекламу»,— уточняет госпожа Татулова.

К чему приведет уход из России крупнейших операторов фастфуда

Но основная причина снижения объемов заказов доставки — желание россиян сэкономить в кризис, переориентировавшись на готовку дома, поясняет Сергей Миронов. Такое потребительское поведение подтверждается данными NielsenIQ, согласно которым продажи продуктов питания в розничных сетях с 28 февраля по 6 марта выросли на 7,5% в натуральном выражении и на 18,3% в деньгах год к году. «Подобное происходит всегда, когда у потребителей горизонт планирования сужается до пары дней, как, например, было в пик пандемии и в кризисы 2008 и 2014 годов»,— добавляет президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Те, кто продолжает пользоваться доставкой, также пытаются экономить.

С 24 февраля по 17 марта средний чек на доставку из ресторанов снизился на 10%, подсчитали в Tinkoff Data. Так, например, в сети Delmar средний чек одного заказа сократился почти в полтора раза, до 1,5 тыс. руб.

Россияне сократили не только траты на доставку, но и походы по ресторанам, из-за чего заведения потеряли до 60% (см. “Ъ” от 2 марта). В этом году россияне решили сэкономить даже на праздниках: 7 марта расходы в заведениях снизились на 21% год к году, подсчитали в Tinkoff Data. Количество чеков в ресторанах с 24 февраля по 11 марта уменьшилось на 20%, а средний счет — на 2% год к году. Поэтому, полагает исполнительный директор RestCon Андрей Петраков, в марте объем рынка может сократиться минимум на 10% — впервые с конца 2021 года, когда отрасль начала восстанавливаться после первой фазы пандемии и ежемесячно наращивать выручку.

Дарья Андрианова

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