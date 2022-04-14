Аналоги раздора

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На фоне затруднений с поставкой запчастей иностранного производства ЦБ позволил страховщикам рассчитывать стоимость ремонта в рамках ОСАГО только по неоригинальным запчастям. Страховщики ожидают, что мера сможет сдержать подорожание полисов. Однако автодилеры отмечают, что использование аналогов снизит безопасность автовладельцев. А правозащитники считают, что в результате страховые выплаты не смогут покрыть все затраты на ремонт, что снижая спрос на само ОСАГО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Опубликованный Банком России проект указания вносит существенные изменения в методику определения размера расходов на ремонт поврежденного автомобиля (см. «Ъ-Онлайн» от 13 апреля). Регулятор предлагает в качестве временной меры рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей для автомобилей, произведенных компаниями из «недружественных» стран. При расчете стоимости восстановительного ремонта будут использоваться только цены аналогов, отметили в ЦБ.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) отмечает, что регулятор рекомендует не учитывать оригинальные запчасти и в случае, если они есть на рынке, так как они выросли в цене в разы. «Сейчас РСА (Российский союз автостраховщиков.— “Ъ”) при подготовке справочников запасных частей должен использовать стоимость оригинальных запасных частей, что создает проблему: часть производителей оригинальных запчастей из недружественных стран ушла с рынка России, то есть часть оригинальных запчастей исчезла. Теперь же выплата считается по неоригинальным запчастям»,— объясняет исполнительный директор союза Евгений Уфимцев. При этом господин Уфимцев уверяет, что такой расчет страховых выплат по ОСАГО позволит сдержать рост цен на полисы в пределах 20–30%.

Согласно данным ЦБ, за 2021 год страховщики собрали 225,5 млрд руб. премий по ОСАГО, превысив на 2,5% показатель 2020 года. На выплаты по ОСАГО в прошлом году пришлось 143,6 млрд руб., что на 4,5% больше, чем годом ранее.

В марте «Автостат» со ссылкой на РСА отмечал, что новые справочники оценки средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ учитывают стоимость запчастей в декабре 2021 года — январе 2022 года. При этом рост цен на запчасти начался с конца февраля из-за разрыва логистических цепочек, ослабления рубля и последующих санкций. Санкции ЕС затрагивают поставки запчастей из Европы, что осложняет их ввоз в страну в том числе и из Азии, указывают источники “Ъ”. В настоящее время аналоги стало также сложно доставить в РФ, отмечает Сергей Удалов из «Автостата».

Участники страхового рынка поясняют, что расчет выплаты по ОСАГО с учетом неоригинальных запчастей поможет им снизить затраты. Начальник управления по работе с автопроизводителями «Страховые брокеры АСТ» Андрей Сучков отмечает, что на российском рынке с конца февраля 2022 года возник острый дефицит оригинальных запчастей, при этом стоимость оригинальных запчастей увеличилась на 40–50%.

Таким образом, легализация возможности использования неоригинальных запчастей в текущей ситуации позволит страховщикам минимизировать рост среднего чека при урегулировании убытков по ОСАГО как в натуральной, так и денежной форме возмещения, считает господин Сучков.

Вместе с тем источник “Ъ” среди дилеров говорит, что цена оригинальных запчастей и запчастей-аналогов в среднем отличается примерно на 30%. Если клиенту посчитают ремонт по сумме неоригинальных запчастей, то выплаты не хватит, чтобы использовать оригинальные детали, говорит заместитель гендиректора по сервису «Авилона» Алексей Гуляев.

«Если используются запчасти, которые поставляются на сборочный конвейер, то риски для безопасности минимальные. В случае использования "универсальных" запчастей риск увеличивается многократно»,— считает директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. Сергей Удалов также отмечает, что даже оригинальные запчасти, предназначенные для других стран и поставляемые в рамках параллельного импорта, могут быть не предназначены для российского климата.

В результате действий ЦБ люди начнут получать по ОСАГО еще меньшие выплаты, на которые вообще ничего не отремонтируешь, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. В итоге в следующий раз просто не купят ОСАГО, считает он, тем более что камеры этот вид нарушений до сих пор не фиксируют. В нынешних условиях, полагает он, надо, наоборот, повышать цены в справочниках, а не снижать.

Юлия Пославская, Ольга Никитина, Иван Буранов