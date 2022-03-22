Вскрытия покажут

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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) представил ежегодный рейтинг автомобилей по уровню защиты от угона. Наименьшему риску, следует из данных страховщиков, подвержены владельцы Lexus ES, RX и Skoda Octavia, наибольшему — Renault Sandero, Logan и Lada Vesta. При этом страховщики говорят, что уже в этом году следует ожидать резкого скачка угонов транспортных средств производителей, прекративших поставки в Россию в связи с военной операцией на Украине: такие машины будут разбираться на запчасти для перепродажи комплектующих на вторичном рынке. Эксперты прогнозируют рост тарифов на каско, а в сервисах уже выстроились очереди на установку противоугонных систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дефицит запчастей потребует от автовладельцев в том числе и бдительности

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Дефицит запчастей потребует от автовладельцев в том числе и бдительности

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В рамках рейтинга, результаты которого ВСС публикует с 2019 года, союз ежегодно, отбирая разные модели автомобилей, тестирует их по разработанной методике (оценка по 1000-балльной системе). Испытываются, в частности, уровень защиты от несанкционированного проникновения и изменения идентификационных номеров; проверяется надежность блокиратора руля или стояночного тормоза; изучается возможность изготовления дубликата ключа и т. д. В 2021 году в перечень наиболее защищенных моделей (из 18 протестированных) вошли Lexus ES (809 баллов), Lexus RX (761), Skoda Octavia (760) и Audi A5 (746). Меньше всего баллов получили Lada Granta (293), Lada Vesta (253), Renault Logan (246), Renault Sandero (246). На АвтоВАЗе и в Renault комментариев вчера не предоставили.

Всего за три года ВСС проверил 48 моделей автомобилей, которые представлены на рынке РФ. Результаты исследований можно использовать «для ориентира», пояснил “Ъ” замдиректора департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС Михаил Порватов. Например, Range Rover (в 2019 году набрал 740 баллов) и Mercedes-Benz GLE (в 2020 году набрал 633 балла) и сегодня следует считать хорошо защищенными от угона. Mitsubishi Outlander (392 балла в 2020 году) и Renault Duster (379 баллов в 2019 году) — слабо защищенными. Но напрямую сравнивать баллы и рейтинги все же некорректно, подчеркнул господин Порватов, так как методика оценки автомобилей «несколько изменилась» в 2021 году. В союзе уверяют, что рейтинги коррелируются с полицейской статистикой по угонам (не публиковалась) и оценками отдельных страховых компаний.

В ВСС при этом указывают на актуальность создания национальной системы оценки угонозащищенности авто.

Михаил Порватов, в частности, обращает внимание на «прогнозы по снижению уровня жизни и повышению уровня безработицы», которые повлекут наложенные на Россию санкции в связи с началом спецоперации на Украине. «В таких условиях, как показывает практика, всегда возрастает уровень криминала,— говорит он.—Запчасти пока есть на складах, но они могут закончиться в течение ближайшего месяца. Поставки не возобновятся, пока не будут найдены новые логистические цепочки. Возникает риск угона автомобилей для разбора на запчасти».

В зоне риска владельцы автомобилей всех ушедших с российского рынка производителей (VW, BMW, Mercedes-Benz и прочих), добавляет глава Центра исследования автомобилей и транспортных систем (партнер ВСС по системе оценки машин) Дмитрий Шабунин: «Возможно, получится наладить поставки новых запчастей через Казахстан, но сколько это времени займет и сколько будет стоить, не ясно». Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин приводит в пример такие модели, как Hyundai Sonata и Kia K5, запчасти к которым уже сильно подорожали или стали недоступны. Проблемы с поставками оригинальных запчастей по причине «логистических трудностей» и приостановки поставок уже заметили и в маркетплейсе Autodoc: в конце марта компания ожидает уменьшения доли фирменных комплектующих на авторынке с 30% до 20%. «Одновременно на повышенный спрос на запчасти влияет наступающий весенний сезон, а также стремление автовладельцев на фоне всеобщего подорожания провести заранее техническое обслуживание своего автомобиля»,— говорит президент Autodoc Владислав Соловьев.

Замгендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов говорит, что компания оценивает риски угонов на основании собственной «актуарной базы», содержащей данные о «реальных страховых случаях», а не о потенциальной возможности угона.

Поэтому оценки ВСС и РЕСО отличаются: в портфеле страховщика самые угоняемые — это «корейцы», а попавший в хвост рейтинга ВСС Renault у клиентов РЕСО угоняют редко. Руководитель дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев говорит, что компания анализирует и учитывает разные рейтинги и статическую информацию, но заметил, что «угонозащищенность и статистика угонов не коррелируют напрямую»: «При наличии спроса профессиональные угонщики могут справиться с самой высокой степенью защиты, и, наоборот, слабозащищенная модель может быть непопулярна».

Рост числа обращений по поводу угонов РЕСО пока не наблюдает, говорит Игорь Иванов, но не исключает, что в условиях дефицита машины будут угонять чаще. Такого же мнения придерживается и Виталий Княгиничев из «Ингосстраха»: «В связи с отсутствием запчастей машины будут угоняться не просто на заказ, а под разборку на запчасти, поэтому мы рекомендуем приобретать полисы автокаско, покрывающие этот риск». «Стоимость каско будет корректироваться с учетом курса валют, так как запчасти, на долю которых приходятся основные затраты при урегулировании страхового случая, значительно подорожали,— добавляет Игорь Иванов.— Помимо роста стоимости запчастей значительно выросла и стоимость самих автомобилей, а значит, увеличиваются и наши объемы ответственности». Помимо корректировки тарифов по риску «Хищение» страховщики могут вводить обязательные условия страхования — например, установку противоугонных систем, отметил Игорь Иванов. В этом случае клиент получает скидку на полис, но стоимость установки системы порой сравнима с размером дисконта. “Ъ FM” ранее сообщал про небывалый рост спроса на противоугонные средства в Москве: в одном из центров рассказали, что люди записываются на две недели вперед, в другом сервисе сообщили, что свободных часов нет до конца апреля.

Иван Буранов