Четверо гостей и один заложник

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Визиты зарубежных лидеров в Киев становятся привычным явлением. В среду президент Украины Владимир Зеленский принимал сразу четырех коллег — из Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Все они заверяли Украину в поддержке и осуждали Россию, проезжая по местам боев в Киевской области. На этом фоне Киев бросил вызов Москве, объявив о задержании украинского политика Виктора Медведчука, который считается хорошим знакомым Владимира Путина. Господин Зеленский практически сразу предложил обменять задержанного на украинских военнопленных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: президент Литвы Гитанас Науседа, президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский, президент Латвии Эгилс Левитс и президент Эстонии Алар Карис

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP Слева направо: президент Литвы Гитанас Науседа, президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский, президент Латвии Эгилс Левитс и президент Эстонии Алар Карис

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Четверо одного не подождали

В среду в Киеве вновь принимали высокопоставленных европейских гостей — президентов Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Как и все предыдущие делегации, они добирались в Киев на поезде. Прибыв в украинскую столицу, президенты отправились в поселок Бородянка, который считается одним из самых пострадавших в ходе боев в Киевской области населенных пунктов. «Вот где темная сторона человечества показала свое лицо,— написал в Twitter президент Литвы Гитанас Науседа, прикрепив свою фотографию на фоне разрушенных и обгоревших многоэтажек.— Жестокие военные преступления, совершенные российской армией, не должны оставаться безнаказанными». После этого лидеров привезли в село Дмитровка, где можно увидеть сгоревшие российские танки.

Отметим, что во вторник президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи в парламенте Литвы, поблагодарив республику за то, что она «первой отказалась от российских энергоносителей сейчас, когда это действительно нужно». А в среду господин Зеленский, выступая уже перед эстонскими депутатами, призвал руководство страны «при утверждении нового санкционного пакета против России на уровне ЕС защищать необходимость полного блокирования российских банков», а также запрета на закупку в РФ энергоносителей.

Участников поездки в Киев могло быть больше: к коллегам из Польши, Латвии, Литвы и Эстонии планировал присоединиться президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Однако, как сообщила во вторник газета Bild со ссылкой на источники, в Киеве дали понять, что принять его не готовы «из-за слишком тесных связей с Россией» (см. “Ъ” от 13 апреля).

Сам господин Штайнмайер на днях в интервью немецким СМИ признал, что допустил ряд ошибок и уже пересмотрел свои взгляды на перспективы развития отношений с Россией. Но раскаяние не помогло.

По данным Der Spiegel, о том, что в Киеве Франку-Вальтеру Штайнмайеру будут не рады, его делегация узнала по приезде в Варшаву во вторник днем (притом что отъезд пяти президентов на границу Украины был запланирован на вечер того же дня). Неприятную новость немецкому коллеге передал президент Польши Анджей Дуда. Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в окружении президента ФРГ, отказ Владимира Зеленского принять Франка-Вальтера Штайнмайера вызвал в Берлине «растерянность и шок». При этом Анджей Дуда, по данным Der Spiegel, выразил опасение, что этот скандал будет использован российской стороной как признак раскола между Украиной и ее европейскими партнерами.

Эта история действительно мигом облетела СМИ. Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось прокомментировать ее публично. Он заявил, что хотел лично «продемонстрировать знак солидарности Европы с Украиной», но признал, что его участие в поездке было объявлено «нежелательным». В окружении президента ФРГ надеялись, что его восточноевропейские коллеги проявят единство и откажутся от своих планов, однако они все же отправились в Киев. А Франк-Вальтер Штайнмайер вернулся из Варшавы в Берлин.

Пока он летел, посол Украины в Германии Андрей Мельник дал интервью двум немецким телеканалам ProSieben и SAT.1, заявив среди прочего: в Киеве будут рады делегации из Берлина, но во главе с канцлером Олафом Шольцем. По словам украинского дипломата, Владимир Зеленский хотел бы обсудить с ним перспективы поставок Украине тяжелых вооружений.

Столь избирательный подход, однако, возмутил некоторых немецких политиков. Наиболее резкие заявления прозвучали из рядов однопартийцев президента и канцлера ФРГ по Социал-демократической партии (СДПГ).

«Отказ Зеленского — это невероятное оскорбление главы немецкого государства»,— сказал Der Spiegel депутат Бундестага Аксель Шефер.

Член правления социал-демократов Айдан Озогуз написал в Twitter, что украинские власти действуют «сомнительно и не особо умно», требуя от Германии «почти всего», но в то же время отказываясь принимать президента страны. Глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених отметил, что решение Киева «прискорбно» и «не соответствует тесным и укрепляющимся отношениям» между Германией и Украиной.

Социал-демократов поддержали входящие с ними в правящую коалицию представители Свободной демократической партии Германии (СвДП) и «Зеленых». Заместитель председателя СвДП, вице-президент Бундестага Вольфганг Кубики также призвал Олафа Шольца повременить с визитом в Киев. «Не могу себе представить, чтобы канцлер правительства, поддерживаемого СвДП, поехал в страну, которая объявила главу нашего государства нежелательным лицом»,— заявил он агентству dpa. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, представляющая «Зеленых», в свою очередь, выразила сожаление, что поездка президента страны сорвалась, и подчеркнула, что считала этот визит целесообразным.

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович в среду в эфире немецкого телеканала ARD тем не менее, как и днем ранее посол Андрей Мельник, сказал, что в Киеве ждут визита канцлера Олафа Шольца для обсуждения вопроса о поставках тяжелых вооружений. Однако сам господин Шольц отметил в интервью радиостанции RBB, что планов посещения Украины у него пока нет.

Обменный козырь

На фоне визита лидеров дружественных государств Владимир Зеленский бросил вызов своему российскому визави. Еще вечером во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании оппозиционера Виктора Медведчука, которого на родине подозревают в госизмене. Господин Медведчук — депутат Верховной рады Украины и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», деятельность которой после начала российской «специальной военной операции» была приостановлена. Однако главным образом политик известен как хороший знакомый и кум российского президента Владимира Путина.

«Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на страну-агрессора. Ты можешь прятаться от правосудия последнее время. Можешь даже надеть украинскую военную форму для маскировки. Но поможет ли это тебе избежать наказания? Никак. Наручники ждут тебя и таких же предателей Украины, как ты»,— прокомментировали свой успех в СБУ, разместив также фотографию задержанного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержанный на Украине Виктор Медведчук

Фото: Служба безпеки України Задержанный на Украине Виктор Медведчук

Фото: Служба безпеки України

Президент Зеленский, в свою очередь, добавил, что господин Медведчук «прятался 48 дней» (до этого он находился под домашним арестом) и «наконец попробовал убежать за границу». Украинский лидер сразу же решил использовать политика в качестве заложника, предназначенного к обмену: «Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в российском плену. Также важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные рассмотрели такую возможность».

Правда, советник главы МВД Украины Вадим Денисенко, выступая в эфире телеканала «Рада», предложил перед обменом совершить еще несколько шагов.

«В идеале было бы сейчас — максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить из него определенные показания и после этого обменять»,— сказал господин Денисенко.

И получил гневный ответ заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева. «Отдельные уродцы, именующие себя "украинскими властями", сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем "быстро и справедливо" осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц»,— написал он в Telegram-канале.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил в среду в куда более спокойном тоне. «Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции, он является иностранным политическим деятелем,— сказал господин Песков.— Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации». При этом представитель Кремля высоко оценил работу и взгляды Виктора Медведчука и пообещал следить за его судьбой, призвав к тому же и европейских политиков. «Если бы в свое время эти его идеи и идеи его партии учитывались или легли в основу государственной политики Украины, то никакой военной операции не было бы. Хорошо известны также взгляды Медведчука в пользу выстраивания нормальных взаимовыгодных партнерских отношении Украины и России. Позиция эта всегда была открыта»,— заявил Дмитрий Песков, но тут же уточнил, что Виктор Медведчук «не имел закулисных отношений» с Россией.

Вечером, как сообщило агентство ТАСС, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Виктора Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных.

В среду с обращением к Владимиру Зеленскому выступила жена Виктора Медведчука — Оксана Марченко. Она заявила, что господин Медведчук «не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию», что ее мужа «преследуют по политическим мотивам вопреки законам Украины и нормам международного права», и потребовала предпринять действия для его «немедленного освобождения». Позже госпожа Марченко обратилась к президенту Турции Реджепу Эрдогану: «Господин президент, вы выступаете за мирный диалог. Вы неоднократно говорили, что вы друг моей страны, Украины, и друг России… Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа».

Кирилл Кривошеев, Елена Черненко