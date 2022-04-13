Патриотическим воспитанием детей в Белгородской области займется новое министерство по делам молодежи

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В правительстве Белгородской области появится министерство по делам молодежи, основной задачей которого станет патриотическое воспитание детей в текущей ситуации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По словам чиновника, представители ветеранских организаций пожаловались ему на недостаточность работы с молодежью. «Все видят, какая агрессивная информационная кампания развернута сейчас Западом. На кого она рассчитана? Она рассчитана на наших детей, на нашу молодежь: очернить историю, очернить текущую ситуацию и разрушить сознание наших детей. Мы не можем этого допустить»,— написал глава региона в своем Telegram-канале. Патриотическое воспитание нужно, чтобы дети были стойкими к тем вызовам, которые есть сегодня, полагает губернатор.

Новое министерство, по словам Вячеслава Гладкова, помимо патриотического воспитания будет отвечать на вопросы, которые есть у молодежи, и будет создавать условия для вовлечения молодых людей в творчество, в науку, в занятие историей, в общественную деятельность. Министром назначена Татьяна Киреева, работавшая исполнительным директором телерадиокомпании «Мир Белогорья». Глава региона выразил надежду, что новое ведомство будет заниматься не сухими отчетами, а конкретной работой с детьми, студентами вузов и колледжей.

В правительстве Белгородской области есть департамент молодежной политики, который входит в Министерство общественных коммуникаций региона. По собственным данным, он отправляет молодых людей на форумы, помогает выигрывать гранты, проводит форум рабочей молодежи, собирает добровольцев, учит студенческому самоуправлению и трудоустраивает в студенческие отряды.

Сергей Толмачев, Воронеж