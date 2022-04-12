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Коммерсантъ FM
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Минфин заплатит за подмену младенцев

Суд постановил возместить моральный вред матерям, детей которых перепутали в роддоме в 1982 году

Челябинский областной суд взыскал с Минфина РФ 8 млн руб. в качестве компенсации морального вреда двум жительницам города и их дочерям, которых перепутали в роддоме почти 40 лет назад. Пострадавшие просили взыскать по 10 млн руб., но суд удовлетворил требования частично — каждая получит по 2 млн руб. Суд первой инстанции ранее отказал им в иске на том основании, что в 1982 году в законе не было понятий о компенсации морального вреда.

Новорожденные младенцы в роддоме Димитровграда

Новорожденные младенцы в роддоме Димитровграда

Фото: Денис Трудников, Коммерсантъ

Новорожденные младенцы в роддоме Димитровграда

Фото: Денис Трудников, Коммерсантъ

Челябинский областной суд вынес решение по делу о подмене детей в родильном доме села Кизильское, произошедшей почти 40 лет назад. Апелляционная инстанция встала на сторону пострадавших матерей и дочерей. «Решение Кизильского районного суда от 17 декабря 2021 года об отказе в удовлетворении исковых требований отменено, вынесено новое решение,— сообщает пресс-служба облсуда.— Исковые требования удовлетворены частично, в пользу каждой истицы взыскано по 2 млн руб. с Министерства финансов РФ в счет компенсации морального вреда». Отметим, в исковых требованиях заявительницы — Василя Баймурзина, Валентина Баулина, Алена Романова и Гульсина Кудрякова — просили взыскать в пользу каждой по 10 млн руб.

Об истории перепутанных детей стало известно в феврале 2021 года после выхода ток-шоу «ДНК» на одном из федеральных каналов.

В июле 1982 года Василя Баймурзина из села Новопокровка и Валентина Баулина из села Карабулак родили дочерей Гульсину и Алену. У Валентины Баулиной еще в роддоме появились сомнения, что темноволосая девочка — ее дочь. Но сотрудники медучреждения уверили, что перепутать детей невозможно.

Впоследствии супруг обвинял женщину в измене, периодически применяя к ней не только психическое, но и физическое насилие. От этого страдала и дочь Валентины Алена. Когда девочки были подростками, семья Баулиных связалась с семьей Баймурзиных, пытаясь установить истину. Но Василя была уверена, что Гульсина ее родная дочь. Тому факту, что ребенок светлый и не похож на родителей и старшую сестру, не придавали значения, поскольку у отца уже был светловолосый сын от первого брака. Тесты ДНК подтвердили, что Василя является биологической матерью Алены, а Валентина — Гульсины. Как младенцев перепутали в роддоме, установить не удалось.

В апреле 2021 года женщины направили в Кизильский районный суд иски о взыскании компенсации морального вреда. Ответчиками кроме Минфина РФ выступали министерства здравоохранения, финансов, имущества и природных ресурсов Челябинской области, а также ГБУЗ «Районная больница села Кизильское».

По словам представителя истцов, суд первой инстанции отказал в иске на том основании, что на момент подмены в 1982 году в СССР не существовало норм о компенсации морального вреда — они появились в 1991 году.

«Суд посчитал, что поскольку не было закона, то и оснований для взыскания нет. Но нравственные и физические страдания у людей были и преследовали их всю жизнь»,— отметил представитель пострадавших Вячеслав Курилин.

«Решение суда первой инстанции для заявительниц стало шоком, у них было непонимание, чувство несправедливости,— говорит господин Курилин.— Казалось, что все доказано, но суд полностью отказывает в иске. Поэтому отмена решения Кизильского районного суда имела большое значение. В каком-то смысле справедливость восторжествовала. Истцы поставили для себя точку в этом вопросе, и, думаю, дальше жить им будет легче».

Взысканная сумма компенсации морального вреда, по его словам, оказалась даже выше ожидаемой. «Подобные дела, как правило, оканчиваются взысканием сумм в пределах 1 млн руб. Мы сумели доказать нравственные и физические страдания, которые имели место быть длительное время, и взыскали по 2 млн руб.»,— говорит адвокат.

Это не первое судебное решение о взыскании компенсации морального вреда из-за подмены детей. Как сообщал “Ъ”, в 2018 году Центральный районный суд Челябинска частично удовлетворил иск Екатерины Тугановой и Люции Рамазановой (Тулигеновой), которых в 1987 году перепутали в челябинском роддоме (преемником учреждения является областной перинатальный центр). Минфин РФ обязали заплатить истицам по 1 млн руб. В 2017 году тот же суд взыскал 1 млн руб. в пользу одной из пострадавших матерей, Зои Тугановой. Эльвира Тулигенова к тому моменту умерла.

Юлия Гарипова, Челябинск

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