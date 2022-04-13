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Коммерсантъ FM
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Ozon вышел на экраны

Маркетплейс начал выпускать телевизоры под собственной маркой

Ozon купил торговую марку телевизоров Hartens и в 2022 году планирует произвести более 100 тыс. устройств, которые будет эксклюзивно продавать на маркетплейсе. Выпуск телевизоров под собственным брендом в марте запустил «Сбер». «Яндекс» сотрудничает с китайскими и российскими производителями телевизоров по установке на них своей системы. Приобретая собственные марки электроники, торговые площадки и компании получают возможность выстроить экосистему сервисов, а также контролировать производство и поставки, что особенно актуально в условиях дефицита, считают эксперты.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Ozon выкупил торговую марку телевизоров Hartens у OOO «Хартенс», теперь бренд эксклюзивно продается на маркетплейсе, рассказали “Ъ” в компании. Сделка была закрыта в октябре 2021 года, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

В 2022 году планируется выпустить более 100 тыс. телевизоров для продажи на Ozon, сборка идет на заводе «Квант» в Воронеже, уточнили в компании.

«Наличие собственной торговой марки помогает маркетплейсу расширить предложение качественных товаров по конкурентной цене для покупателей»,— отметили там. О том, что Ozon изучает возможность запуска линейки собственных торговых марок в самых проблемных категориях в надежде заместить выпадающий ассортимент, “Ъ” рассказывал 7 апреля.

По оценке «М.Видео-Эльдорадо», в 2021 году в России было продано около 6,5 млн телевизоров на 180 млрд руб. В штучном выражении рынок остался на уровне 2019 года, в денежном — вырос на 5%. Телевизоры Smart TV заняли более 70% рынка в штуках, что на 10 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

Собственные марки электроники на фоне нарастающего из-за санкций дефицита запускают и другие технологические компании.

Сбербанк в середине марта выпустил в продажу телевизоры под собственным брендом Sber. Устройства оснащены операционной системой «Салют ТВ», разработанной на базе открытого кода Android, и виртуальным ассистентом от Сбербанка. Дистрибуцией занимается «М.Видео-Эльдорадо», а производство расположено в Белоруссии на заводе «Витязь».

Сеть «М.Видео» начала продавать электронику, в том числе и телевизоры, под собственным брендом Novex в августе 2020 года, а «Эльдорадо» — под брендом Hi с июля 2019 года, рассказали в объединенном ритейлере. В 2021 году спрос на крупную и малую бытовую технику собственных брендов вырос на 70%, в ряде сегментов их доля достигла 40%, отметили в «М.Видео-Эльдорадо». Компания стремится «предлагать продукты с наиболее востребованным функционалом и добиваться оптимальной стоимости производства».

Российские потребители все активнее переключаются на собственные торговые марки ритейлеров

«Яндекс» не имеет собственной марки телевизоров, но сотрудничает с более чем 20 брендами по установке на их устройства своей системы «Яндекс ТВ» с голосовым управлением через «Алису», отметили в компании. В их числе DEXP, Hi, Novex, Hyundai, Hartens, BBK и др.

Приобретение бренда среднего ценового сегмента (B-бренд) — не очень большая инвестиция, полагает собеседник “Ъ” на рынке дистрибуции электроники, «но при этом Ozon получает полный контроль производства, возможность прогнозировать поставки и выстроить экосистему, в перспективе дополняя устройства своими сервисами, повышая маржинальность».

По словам руководителя аналитического центра GS Group Александра Суркова, собственные марки электроники для крупного ритейлера — способ забрать маржу производителя и застраховать себя от проблем с логистикой.

Кроме того, по его мнению, телевизор со Smart TV — это «окно в экосистему». «Покупатели используют в основном уже установленные на телевизоре приложения. Ozon может внедрить собственные или договориться о платной установке партнерских программ»,— отмечает он.

Крупные ритейлеры расширяют комиссионную торговлю электроникой

Ozon исключил из цепочки поставок лишние звенья и перешел к размещению заказов непосредственно на заводе-производителе, отметил глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Это позволит, по его словам, улучшить предложение для покупателей в среднем ценовом сегменте, а это актуально с учетом того, что Hartens уже является лидером среди B-брендов. Кроме того, в 2022 году важным направлением конкуренции между маркетплейсами становится вопрос доступности товара и дифференциации ассортимента, добавляет аналитик. «Особую важность этот фактор приобретает в связи с дефицитом некоторых позиций и уходом ряда международных брендов»,— говорит он.

Анастасия Гаврилюк, Никита Щуренков

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