Бренды собственного замещения

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Массовый уход из России зарубежных брендов грозит дефицитом потребительских товаров. На этом фоне маркетплейс Ozon изучает возможность запуска линейки собственных торговых марок в самых проблемных категориях в надежде заместить выпадающий ассортимент. Планируется, что производством займутся российские партнеры. Локальные производители вряд ли смогут справиться со спросом, а также соблюсти должные стандарты качества, полагают эксперты.

В начале марта Ozon подал заявку на регистрацию торговых марок Ozon Pets, Ozon Sports, Ozon Baby, Ozon Travel и Ozon Home, выяснил “Ъ” из данных «СПАРК-Интерфакс». В компании подтвердили, что рассматривают возможность запуска собственных торговых марок (СТМ) в разных категориях. Там рассчитывают, что СТМ позволит заместить выпадающий из-за непростой геополитической обстановки ассортимент, а также увеличить объемы собственных товаров на маркетплейсе.

Недостаток потребительских товаров уже наблюдается в ряде категорий, например среди автомобильных комплектующих или предметов роскоши, объясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Наиболее проблемными можно назвать все прямые поставки из Европы, а также товары для дома, fashion, детские товары, строительные и отделочные материалы»,— перечисляет эксперт.

По данным партнера One Story Ольги Сумишевской, в России также наблюдается нехватка и рост цен на товары для животных, бытовую химию, детские товары, а также на косметику и продукцию женской гигиены. Ритейлеры и маркетплейсы сейчас ищут возможности заменить товары иностранных компаний, приостановивших свою деятельность или сокративших присутствие в стране, такие как Mondelez, Unilever, Colgate, Procter & Gamble, отмечает она. Часть игроков рассчитывает на СТМ, другие — ищут поставщиков из других стран, объясняет Ольга Сумишевская.

В Ozon планируют производить товары собственных брендов с помощью партнеров из числа российских компаний внутри страны, уточнили в компании. Однако в России мало производств, способных справиться с большими объемами заказов и предложить достаточный уровень качества в соответствии с необходимыми спецификациями, предупреждает госпожа Сумишевская. Вероятнее всего, для ряда категорий производство будет организовано в Казахстане и Узбекистане, рассуждает она.

«Категории спортивных товаров и товаров для дома будут массово производить в Азии. Если текстиль еще можно заказать на российской фабрике, как это делала IKEA, то велосипед или тренажер — вряд ли»,— уверена Ольга Сумишевская.

С точки зрения ассортимента Ozon сможет определять наиболее популярные товары за счет существующих у них данных о продажах, уверен Михаил Бурмистров. По таким принципам работает Amazon, для которого СТМ является ключевым элементом ассортимента и программы лояльности Amazon Prime. Госпожа Сумишевская отмечает, что популярность собственных марок маркетплейса будет определяться качеством — именно этот критерий является решающим.

В «Яндекс.Маркете» наращивают долю СТМ с 2021 года, сегодня количество таких товаров на площадке достигает 50 наименований. Кроме того, компания с марта продает электронику под собственной маркой, а также развивает направление детских товаров. Часть продукции, уточняет представитель компании, производят российские партнеры, что позволяет снизить издержки на логистику и использовать экспертизу партнеров, которые знают потребности покупателей.

Wildberries отказался от СТМ еще в 2020 году, планов развивать это направление сейчас у компании нет, рассказывает представитель площадки. По его словам, онлайн-ритейлер планирует сосредоточиться на увеличении прямых поставок от производителей из Белоруссии и Казахстана.

Никита Щуренков