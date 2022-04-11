Электроника второй свежести

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Российские продавцы электроники на фоне кризиса начинают все активнее осваивать вторичный рынок. Выкуп и перепродажу подержанных смартфонов запустил, например, «Связной». Его партнером по выкупу гаджетов стала подконтрольная «МегаФону» компания Smart Bazar. Проект по перепродаже iPhone есть и у «Ситилинк». Раньше большинство ритейлеров работали только с trade-in, который позволяет получить скидку на новый гаджет в обмен на старый. Но в ближайшее время все участники рынка запустят выкуп подержанной электроники, уверены эксперты, поскольку спрос на нее на фоне дефицита и увеличения цен растет.

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Представитель «Связного» рассказал “Ъ”, что компания в марте запустила проект «Техника с пробегом», предполагающий выкуп у пользователей подержанных смартфонов с последующей их технической проверкой и перепродажей. Партнером выступило ООО «Цифровые девайсы» (бренд Smart Bazar), 85% которого принадлежит подконтрольному «МегаФону» «МегаФон Ритейлу», еще по 7,5% компании владеют гендиректор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и бывший топ-менеджер «Магнита» Илья Саттаров.

По оценке «Связного», оборот российского рынка подержанных смартфонов по итогам 2021 года достиг 71 млрд руб., а количество проданных устройств — 7,5 млн штук.

В компании отметили, что у каждого россиянина в среднем есть 2–2,5 устройства, которые можно реализовать.

Smart Bazar в рамках проекта предоставляет софт для проверки оборудования и обеспечивает выкуп устройств, уточнили в компании. После оценки гаджет поступает в сервисный центр, а потом в продажу. От trade-in модель отличается тем, что клиент получает не скидку на покупку нового гаджета, а оплату, пояснил старший вице-президент по коммерческой и операционной деятельности «Связного» Алексей Вуколов. В первый месяц работы сервиса «Связной» выкупал в среднем 250 устройств в день минимум на 3 млн руб., уточнили в компании. То есть получается, что в среднем за одно устройство гражданам платили 12 тыс. руб. Продажи восстановленных смартфонов в Smart Bazar в первом квартале выросли в два раза в штучном выражении и в 4,5 раза в денежном год к году, рассказал ее гендиректор Александр Ельчин.

До сих пор сотовые ритейлеры (МТС, «МегаФон», «Вымпелком») скупали подержанные смартфоны только в рамках программы trade-in, так же поступали продавцы широкого спектра электроники, например «М.Видео-Эльдорадо».

У «Ситилинк» с CleverCel есть совместный проект по продаже подержанных iPhone с гарантией, рассказали в компании, добавив, что спрос в марте вырос к февралю на 39%. В «МегаФоне» также подтверждают рост спроса на электронику на вторичном рынке: «Возможность сдать гаджет в trade-in или продать не только отвечает трендам разумного потребления, но и становится актуальна в последнее время».

Потребители привыкли к смартфонам определенных марок, поэтому в условиях, когда производители остановили поставки, спрос на вторичном рынке растет, отметил бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин. По его мнению, содержать сервисный центр для косметического обновления смартфонов ритейлерам «не очень дорого», а получать прибыль от перепродажи подержанных телефонов «вполне можно».

Продажу подержанных гаджетов будут развивать все ритейлеры, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его мнению, вторичный рынок переживает расцвет — ряд региональных небольших ритейлеров уже начали перепродавать подержанные смартфоны: «Дело в том, что сейчас новые телефоны могут быть не всем доступны, кроме того, поставки еще не восстановились, сохраняется дефицит».

На вторичном рынке пользуются спросом прежде всего смартфоны, компьютеры, фото- и видеотехника, отметил Эльдар Муртазин, в меньшей степени — бытовая техника.

По мнению аналитика, ритейлеры могут расширить ассортимент подержанных товаров до ноутбуков, телевизоров и фототехники, но бытовую технику продавать не станут, поскольку при ее реализации надо предоставлять гарантию, рисков же гораздо больше, чем при продаже электроники, а маржинальность намного меньше. Собеседник “Ъ” на IT-рынке также сомневается, что ритейлеры заинтересуются подержанной бытовой техникой: «Она визуально изнашивается быстрее, чем устаревает, а стиральные машины и холодильники еще требуют затрат на гигиеническую обработку».

Анастасия Гаврилюк