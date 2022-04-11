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Коммерсантъ FM
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Электроника второй свежести

Крупные ритейлеры расширяют комиссионную торговлю

Российские продавцы электроники на фоне кризиса начинают все активнее осваивать вторичный рынок. Выкуп и перепродажу подержанных смартфонов запустил, например, «Связной». Его партнером по выкупу гаджетов стала подконтрольная «МегаФону» компания Smart Bazar. Проект по перепродаже iPhone есть и у «Ситилинк». Раньше большинство ритейлеров работали только с trade-in, который позволяет получить скидку на новый гаджет в обмен на старый. Но в ближайшее время все участники рынка запустят выкуп подержанной электроники, уверены эксперты, поскольку спрос на нее на фоне дефицита и увеличения цен растет.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Представитель «Связного» рассказал “Ъ”, что компания в марте запустила проект «Техника с пробегом», предполагающий выкуп у пользователей подержанных смартфонов с последующей их технической проверкой и перепродажей. Партнером выступило ООО «Цифровые девайсы» (бренд Smart Bazar), 85% которого принадлежит подконтрольному «МегаФону» «МегаФон Ритейлу», еще по 7,5% компании владеют гендиректор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и бывший топ-менеджер «Магнита» Илья Саттаров.

По оценке «Связного», оборот российского рынка подержанных смартфонов по итогам 2021 года достиг 71 млрд руб., а количество проданных устройств — 7,5 млн штук.

В компании отметили, что у каждого россиянина в среднем есть 2–2,5 устройства, которые можно реализовать.

Smart Bazar в рамках проекта предоставляет софт для проверки оборудования и обеспечивает выкуп устройств, уточнили в компании. После оценки гаджет поступает в сервисный центр, а потом в продажу. От trade-in модель отличается тем, что клиент получает не скидку на покупку нового гаджета, а оплату, пояснил старший вице-президент по коммерческой и операционной деятельности «Связного» Алексей Вуколов. В первый месяц работы сервиса «Связной» выкупал в среднем 250 устройств в день минимум на 3 млн руб., уточнили в компании. То есть получается, что в среднем за одно устройство гражданам платили 12 тыс. руб. Продажи восстановленных смартфонов в Smart Bazar в первом квартале выросли в два раза в штучном выражении и в 4,5 раза в денежном год к году, рассказал ее гендиректор Александр Ельчин.

До сих пор сотовые ритейлеры (МТС, «МегаФон», «Вымпелком») скупали подержанные смартфоны только в рамках программы trade-in, так же поступали продавцы широкого спектра электроники, например «М.Видео-Эльдорадо».

У «Ситилинк» с CleverCel есть совместный проект по продаже подержанных iPhone с гарантией, рассказали в компании, добавив, что спрос в марте вырос к февралю на 39%. В «МегаФоне» также подтверждают рост спроса на электронику на вторичном рынке: «Возможность сдать гаджет в trade-in или продать не только отвечает трендам разумного потребления, но и становится актуальна в последнее время».

Потребители привыкли к смартфонам определенных марок, поэтому в условиях, когда производители остановили поставки, спрос на вторичном рынке растет, отметил бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин. По его мнению, содержать сервисный центр для косметического обновления смартфонов ритейлерам «не очень дорого», а получать прибыль от перепродажи подержанных телефонов «вполне можно».

На вторичном рынке гаджетов упало предложение

Продажу подержанных гаджетов будут развивать все ритейлеры, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его мнению, вторичный рынок переживает расцвет — ряд региональных небольших ритейлеров уже начали перепродавать подержанные смартфоны: «Дело в том, что сейчас новые телефоны могут быть не всем доступны, кроме того, поставки еще не восстановились, сохраняется дефицит».

На вторичном рынке пользуются спросом прежде всего смартфоны, компьютеры, фото- и видеотехника, отметил Эльдар Муртазин, в меньшей степени — бытовая техника.

По мнению аналитика, ритейлеры могут расширить ассортимент подержанных товаров до ноутбуков, телевизоров и фототехники, но бытовую технику продавать не станут, поскольку при ее реализации надо предоставлять гарантию, рисков же гораздо больше, чем при продаже электроники, а маржинальность намного меньше. Собеседник “Ъ” на IT-рынке также сомневается, что ритейлеры заинтересуются подержанной бытовой техникой: «Она визуально изнашивается быстрее, чем устаревает, а стиральные машины и холодильники еще требуют затрат на гигиеническую обработку».

Анастасия Гаврилюк

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