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Никто не уйдет не обиженным

Всемирный Банк обновил оценки потерь Европы и Центральной Азии от конфликта в регионе

Всемирный банк пересмотрел прогноз экономики региона Европы и Центральной Азии, скорректировав оценку сразу на семь процентных пунктов,— теперь вместо роста в ней ожидается спад на 4,1%. В банке ждут, что российская экономика столкнется со значительным сжатием потребления, в том числе из-за сокращения импорта, что приведет к сокращению ВВП на 11,2% с медленным восстановлением в последующие годы. ВВП Украины, по оценке ВБ, сократится на 45,1% при падении потребления и инвестиций вдвое.

Фото: Hiro Komae / AP

Фото: Hiro Komae / AP

Всемирный банк значительно скорректировал собственный прогноз по темпам роста экономик Европы и Центральной Азии — в 2022 году ВВП макрорегиона сократится на 4,1% (снижение на семь процентных пунктов по сравнению с предыдущим прогнозом). Это вдвое глубже «ковидного» спада 2020 года. Вслед за РФ и Украиной спад может затронуть Белоруссию, Киргизию, Молдавию и Таджикистан. В 2023 году в регионе ожидается восстановление роста до 2,5%, всего военная операция России на Украине обойдется ему в 6,5% ВВП, ждут в ВБ, но потери будут зависеть от итогов конфликта.

Даже базовый сценарий ВБ для РФ довольно пессимистичен: это сокращение ВВП в этом году на 11,2% на фоне падения внутреннего потребления.

В 2023 году ожидается рост на 0,6%, а в 2024-м — на 1,3%. Сжатию потребления на 8,5% будут способствовать падение доходов и рост безработицы, инфляция (может ускориться до 22%) и сбои поставок. Спад инвестиций может оставить 16,9% — из-за потери иностранных вложений, сбоев в торговле, ослабления экономических перспектив, сокращения доступности финансирования и высоких процентных ставок. В ВБ также закладывают сокращение экспорта товаров и услуг на 30,9%, импорта — на 35,2%. Более 400 компаний США уже объявили об уходе с российского рынка, прерывание поставок негативно сказывается и на внутреннем выпуске, в частности в автопроме и авиапроме. Экспорт энергоресурсов в течение года будет «умеренно» сокращаться, ожидают в банке. Авторы доклада указывают и на увеличение финансовых рисков, несмотря на годы накопления резервов (в ВБ исходят из того, что под заморозкой оказалась половина активов ЦБ).

Сокращение ВВП Украины ожидаемо будет более сильным — в ВБ его оценивают в 45,1%, отмечая в качестве причин не только остановку производств и торговых потоков, но и разрушение инфраструктуры и существенный отток населения: страну покинуло около 4 млн человек, внутренними переселенцами стали еще 6,5 млн.

Поэтому в 2023 году рост может составить всего 2,1% — ранее в банке прогнозировали рост ВВП Украины в этом году на 3,2%, в 2023 году — на 3,5%. В банке ждут в 2022 году спада частного потребления в стране на 50%, а капвложений — на 57,5%. Экспорт товаров и услуг сократится на 80%, импорт — на 70%, отношение госдолга к ВВП вырастет с 50,7% до 90,7%. Инфляция ускорится до 15% в этом году и до 19% в 2023-м. Эксперты ВБ ожидают в этом году дефицита текущего счета платежного баланса Украины в размере 6,8% ВВП и его расширения до 16,8% в 2023 году. Страна столкнется и с резким ростом бедности: по мерке банка ($5,5 в день) за ее чертой может оказаться 19,8% населения против 1,8% в 2021 году.

Банк России досрочно начал снижать ключевую ставку

Для остальных стран последствия военной операции будут связаны с разрывом экономических связей и торговых цепочек и ростом инфляции из-за удорожания продовольствия и энергоресурсов. На Россию и Украину приходится четверть мировых поставок пшеницы, РФ также источник 47% европейского импорта газа и 25% нефти и 13% мировых поставок удобрений. Для ряда стран региона российский рынок и крупнейший рынок сбыта — выше всего эта доля у Белоруссии (40% экспорта) и Армении (25%). Заметим, консенсус-прогноз частных экономистов, опрошенных Focus Economics, пока предусматривает менее значимое сокращение ВВП РФ и Украины — на 7,9% и на 26,9% соответственно, но эти оценки ухудшаются с ростом продолжительности военной операции.

Татьяна Едовина

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