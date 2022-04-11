Анастасия Таталина дописалась до министра

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В российском спорте разразился довольно заметный скандал. Одна из сильнейших фристайлисток страны, чемпионка мира в дисциплине биг-эйр Анастасия Таталина в письме к министру спорта РФ Олегу Матыцину обвинила функционеров Федерации фристайла России (ФФР) не только в неэффективной работе и сорванной подготовке к Олимпийским играм в Пекине, но и в вымогательстве у нее призовых за выступление в международных соревнованиях. В ФФР, отвергая обвинения, упрекнули саму госпожу Таталину в «нарушении спортивной дисциплины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федерация фристайла России наотрез отвергает все обвинения Анастасии Таталиной, в том числе в вымогательстве половины заработанных спортсменкой призовых

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Федерация фристайла России наотрез отвергает все обвинения Анастасии Таталиной, в том числе в вымогательстве половины заработанных спортсменкой призовых

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Издание «Спорт-Экспресс» опубликовало открытое письмо фристайлистки Анастасии Таталиной, адресованное министру спорта РФ Олегу Матыцину. Оно, возможно, спровоцировало один из самых громких скандалов, которые в последние годы переживала отечественная спортивная отрасль.

В этом письме 21-летняя спортсменка, имеющая в биографии ряд заметных достижений, в том числе победу на прошлогоднем чемпионате мира в американском Аспене, и входящая в число звезд российских зимних видов, жалуется министру на действия ФФР. Значительная часть письма посвящена неэффективной, по мнению Анастасии Таталиной, работе структуры по развитию дисциплин, в которых она выступает, биг-эйра и слоупстайла, и которые финансируются «по остаточному принципу». Госпожа Таталина обратила внимание Олега Матыцина на дефицит в них как современной материально-технической базы, так и современных тренировочных методик. Описывая работу ФФР, спортсменка употребляет такие слова как «безразличие» и «непрофессионализм».

Но наиболее серьезные обвинения связаны с коммерческой стороной этой деятельности.

Анастасия Таталина утверждает, что функционеры ФФР долгое время блокировали ей подписание личных спонсорских контрактов, «лишая возможности развиваться и прогрессировать», а после чемпионата мира старший тренер сборной Никита Васильев потребовал от спортсменки отдать «50 процентов призовых денежных средств на нужды федерации», ссылаясь на «негласное правило».

Отказ госпожи Таталиной выполнить требование, по ее версии, послужил причиной предвзятого отношения к ней со стороны тренеров и чиновников ФФР, построенного «на унижении, безответственности, безразличии и обесценивании достижений». Спортсменка написала, что из-за конфликта, вынесенного «на уровень руководства федерации», с ней прекратили «всякое общение», а перед состоявшимися в феврале в Пекине Олимпийскими играми она не получала «никакой поддержки». «Сорванная» же подготовка вылилась в неудачное выступление на Олимпиаде. Анастасия Таталина, рассчитывавшая завоевать на ней две медали, была четвертой в слоупстайле и лишь десятой в коронном биг-эйре. В конце письма госпожа Таталина, признавая, что после него ее карьера «может сильно измениться», задается вопросом: «Нужна ли я своей стране?»

В ФФР наотрез отвергают обвинения Анастасии Таталиной. Президент федерации Алексей Курашов заявил ТАСС, что изложенные в письме факты «не соответствуют действительности», а Анастасия Таталина, «как никто другой, получала абсолютно все и по тренировочным объемам, и по участию в мероприятиях». При этом господин Курашов подчеркнул, что это происходит, несмотря на «нарушение спортивной дисциплины и невыполнение индивидуальных планов подготовки в рамках сборной команды». Господин Курашов, пытаясь объяснить появление письма, предположил, что «кто-то» оказывает на спортсменку «какое-то влияние», чтобы «раскачать ситуацию».

Никита Васильев в разговоре с ТАСС не исключил, что подаст на Анастасию Таталину в суд за клевету. По его словам, подготовка Анастасии Таталиной к Олимпиаде «была выполнена полностью, более того, на правах претендента на медали ей уделялось больше внимания, чем остальным спортсменам».

Обвинения со стороны фристайлистки господин Васильев связал с переменами в ее поведении после выигрыша чемпионата мира: «После победы у нее о себе сложилось такое мнение, что она пуп земли, что она единственная и неповторимая, что все перед ней должны склонять головы, что все ей обязаны».

В пресс-службе Министерства спорта РФ сообщили “Ъ”, что «ознакомились с открытым письмом Анастасии Таталиной». Ведомство пообещало провести «тщательную и объективную проверку изложенной в письме информации», а также «рассмотреть сложившуюся ситуацию совместно со спортсменкой и Федерацией фристайла России», добавив, что «данная тема» находится «на личном контроле» Олега Матыцина.

Алексей Доспехов