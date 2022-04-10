«Сочи» наступил на пятки ЦСКА

По итогам 24-го тура в чемпионате России обострилась борьба за третье место. «Сочи» воспользовался осечкой замыкающего тройку ЦСКА и, обыграв «Уфу» со счетом 2:1, сократил свое отставание от армейцев до минимума. А вот «Локомотив», потерпев крупное поражение от «Ростова» — 1:4, не сумел приблизиться к медальной зоне.
Матч между командами «Сочи» и «Зенит»
Фото: Пресс-служба ФК «Сочи»
Если лидеры чемпионата России «Зенит» и «Динамо» укрепили свое турнирное положение в 24-м туре, победив соответственно «Ахмат» и «Нижний Новгород», то вот позиции занимающего третье место ЦСКА пошатнулись. Еще недавно казалось, что армейцы, резко рванувшие после рестарта, способны даже вмешаться в чемпионскую гонку, но поражение от «Химок», как и потеря двух очков в предыдущем матче с «Уралом», отбросило их назад. А сейчас им еще наступает на пятки «Сочи», который не упустил свой шанс в Уфе.
Черноморцы быстро открыли счет во встрече с одним из аутсайдеров премьер-лиги. Наконец-то отличился их лучший бомбардир Матео Кассьерра, не забивавший с декабря прошлого года. Колумбиец ловко подстроился под мяч, отскочивший от соперника вблизи ворот, и пробил в падении через себя. И хотя не обошлось без рикошета, девятый гол нападающего «Сочи» в нынешнем первенстве получился красивым. Совсем все шикарно стало для гостей после того, как Артур Юсупов в начале второго тайма довел до конца атаку Никиты Бурмистрова, вышедшего один на один с вратарем Александром Беленовым. В концовке сочинцам пришлось немного понервничать, когда самый результативный футболист чемпионата Гамид Агаларов реализовал пенальти, добравшись до отметки в 16 голов. А в целом они вполне по делу одолели «Уфу» — 2:1. Теперь у «Сочи» 42 очка и до ЦСКА всего ничего — один балл.
Между тем в схватку за третье место, похоже, еще включается «Краснодар», который демонстрирует на удивление высокую конкурентоспособность после отъезда всех легионеров, включая главного тренера. В его активе 39 баллов плюс игра в запасе. Правда, это матч с «Локомотивом», перед которым тоже приоткрылась перспектива закончить сезон в тройке. Железнодорожники в 24-м туре гостили у опасного «Ростова». Формально это был дебют Заура Хапова, сменившего на посту главного тренера «Локомотива» Дмитрия Лоськова. А так красно-зелеными по-прежнему управлял немецкий специалист Марвин Комппер, не имеющий необходимой профессиональной лицензии.
Выступающий практически без легионеров «Ростов» с первых минут оказывал весьма серьезное давление на гостей. Но тем едва не помог судья Ян Бобровский, назначивший крайне сомнительный пенальти в ворота хозяев. После подсказки от VAR он изменил свое решение, а потом уже по полной программе прилетело «Локомотиву». Сначала потрясающий удар нанес Кирилл Щетинин, вскоре прямую красную карточку заработал защитник москвичей Наир Тикнизян, а на исходе первого тайма Максим Осипенко, по сути, добил оставшегося в меньшинстве соперника. Завершился же матч разгромом железнодорожников 4:1, и они с 37 очками расположились на шестой строчке.
Матч между командами «Ростов» и «Локомотив»
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Тем временем многострадальный «Спартак», оказавшийся не так уж далеко от зоны вылета, одержал вторую победу в чемпионате под руководством Паоло Ваноли — над «Арсеналом». Несмотря на отсутствие нескольких игроков, в том числе лидера команды Квинси Промеса, красно-белые смяли туляков, создали кучу моментов и в итоге ограничились тремя голами — 3:0. Впрочем, «Спартак» поднялся пока только на девятое место.
24-й тур
«Химки»—ЦСКА 4:2
Садыгов, 9; Руденко, 54, 86; Сабович, 80 — Ушаков, 32; Языджи, 44 (пен.).
«Нижний Новгород»—«Динамо» 0:1
Гоцук, 87 (автогол).
«Рубин»—«Краснодар» 0:1
Волков, 84. Удаление: Черников («Краснодар»), 90+3.
«Ахмат»—«Зенит» 0:2
Юри Алберту, 39; Ерохин, 90.
«Урал»—«Крылья Советов» 0:1
Зиньковский, 53. Удаление: Герасимов («Урал»), 84.
«Уфа»—«Сочи» 1:2
Агаларов, 81 (пен.) — Кассьерра, 11; Юсупов, 51.
«Спартак»—«Арсенал» 3:0
Зобнин, 53; Николсон, 57, 75. Удаление: Кангва («Арсенал»), 86.
«Ростов»—«Локомотив» 4:1
Щетинин, 33; Осипенко, 43; Полоз, 61; Комличенко, 70 — Изидор, 81 (пен.). Удаление: Тикнизян («Локомотив»), 36.
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Зенит» 24 15 7 2 55:23 52
2. «Динамо» 24 15 4 5 43:24 49
3. ЦСКА 24 13 4 7 36:24 43
4. «Сочи» 24 13 3 8 37:25 42
5. «Краснодар» 23 11 6 6 35:22 39
6. «Локомотив» 23 10 7 6 33:29 37
7. «Крылья Советов» 24 10 5 9 30:26 35
8. «Ахмат» 24 10 2 12 29:32 32
9. «Спартак» 24 8 6 10 27:32 30
10. «Ростов» 24 7 7 10 39:41 28
11. «Нижний Новгород» 24 7 6 11 22:34 27
12. «Рубин» 24 7 4 13 31:43 25
13. «Химки» 24 5 9 10 26:41 24
14. «Урал» 24 4 9 11 15:25 21
15. «Уфа» 24 4 9 11 22:34 21
16. «Арсенал» 24 5 6 13 24:49 21