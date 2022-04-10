«Сочи» наступил на пятки ЦСКА

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По итогам 24-го тура в чемпионате России обострилась борьба за третье место. «Сочи» воспользовался осечкой замыкающего тройку ЦСКА и, обыграв «Уфу» со счетом 2:1, сократил свое отставание от армейцев до минимума. А вот «Локомотив», потерпев крупное поражение от «Ростова» — 1:4, не сумел приблизиться к медальной зоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Сочи» и «Зенит»

Фото: Пресс-служба ФК «Сочи» Матч между командами «Сочи» и «Зенит»

Фото: Пресс-служба ФК «Сочи»

Если лидеры чемпионата России «Зенит» и «Динамо» укрепили свое турнирное положение в 24-м туре, победив соответственно «Ахмат» и «Нижний Новгород», то вот позиции занимающего третье место ЦСКА пошатнулись. Еще недавно казалось, что армейцы, резко рванувшие после рестарта, способны даже вмешаться в чемпионскую гонку, но поражение от «Химок», как и потеря двух очков в предыдущем матче с «Уралом», отбросило их назад. А сейчас им еще наступает на пятки «Сочи», который не упустил свой шанс в Уфе.

Черноморцы быстро открыли счет во встрече с одним из аутсайдеров премьер-лиги. Наконец-то отличился их лучший бомбардир Матео Кассьерра, не забивавший с декабря прошлого года. Колумбиец ловко подстроился под мяч, отскочивший от соперника вблизи ворот, и пробил в падении через себя. И хотя не обошлось без рикошета, девятый гол нападающего «Сочи» в нынешнем первенстве получился красивым. Совсем все шикарно стало для гостей после того, как Артур Юсупов в начале второго тайма довел до конца атаку Никиты Бурмистрова, вышедшего один на один с вратарем Александром Беленовым. В концовке сочинцам пришлось немного понервничать, когда самый результативный футболист чемпионата Гамид Агаларов реализовал пенальти, добравшись до отметки в 16 голов. А в целом они вполне по делу одолели «Уфу» — 2:1. Теперь у «Сочи» 42 очка и до ЦСКА всего ничего — один балл.

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Между тем в схватку за третье место, похоже, еще включается «Краснодар», который демонстрирует на удивление высокую конкурентоспособность после отъезда всех легионеров, включая главного тренера. В его активе 39 баллов плюс игра в запасе. Правда, это матч с «Локомотивом», перед которым тоже приоткрылась перспектива закончить сезон в тройке. Железнодорожники в 24-м туре гостили у опасного «Ростова». Формально это был дебют Заура Хапова, сменившего на посту главного тренера «Локомотива» Дмитрия Лоськова. А так красно-зелеными по-прежнему управлял немецкий специалист Марвин Комппер, не имеющий необходимой профессиональной лицензии.

Выступающий практически без легионеров «Ростов» с первых минут оказывал весьма серьезное давление на гостей. Но тем едва не помог судья Ян Бобровский, назначивший крайне сомнительный пенальти в ворота хозяев. После подсказки от VAR он изменил свое решение, а потом уже по полной программе прилетело «Локомотиву». Сначала потрясающий удар нанес Кирилл Щетинин, вскоре прямую красную карточку заработал защитник москвичей Наир Тикнизян, а на исходе первого тайма Максим Осипенко, по сути, добил оставшегося в меньшинстве соперника. Завершился же матч разгромом железнодорожников 4:1, и они с 37 очками расположились на шестой строчке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Ростов» и «Локомотив»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Матч между командами «Ростов» и «Локомотив»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Тем временем многострадальный «Спартак», оказавшийся не так уж далеко от зоны вылета, одержал вторую победу в чемпионате под руководством Паоло Ваноли — над «Арсеналом». Несмотря на отсутствие нескольких игроков, в том числе лидера команды Квинси Промеса, красно-белые смяли туляков, создали кучу моментов и в итоге ограничились тремя голами — 3:0. Впрочем, «Спартак» поднялся пока только на девятое место.

Александр Ильин