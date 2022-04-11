Сами с фондами

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Минюст РФ исключил из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных НПО 15 организаций, включая Московский центр Карнеги, Amnesty International и Human Rights Watch. Решение, последствием которого станет вынужденное закрытие их офисов в России, власти РФ объяснили «нарушениями действующего законодательства». Раньше работа этих структур в РФ почему-то особых нареканий не вызывала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Черненко

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Елена Черненко

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Список тех, кому указали на дверь, вызывает недоумение и сожаление. Возьмем, к примеру, Московский центр Карнеги, чей портал стал одной из самых востребованных площадок для качественной всесторонней аналитики в области международных отношений. Да, сотрудники центра и привлеченные авторы критически осмысливали происходящее, но ведь по логике вдумчивый взгляд со стороны должен был быть востребован властями наряду с оценками государственных институтов. Тем более пост директора центра много лет занимал Дмитрий Тренин, которого никак нельзя назвать агентом влияния каких-либо внешних сил. Его понимание состояния современного мира и места в нем России, отраженное в недавно вышедшей книге «Новый баланс сил», убедительно демонстрирует, насколько трезво он оценивает процессы, обусловившие нынешний кризис, и как он переживает за будущее своей страны.

Не пойдет на пользу России и изгнание ведущих международных правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch. Да, они вскрывали неудобные для власти проблемы, но делали и делают это не только в России, а по всему миру. На данные этих двух организаций часто опирался российский МИД, отстаивающий тезис, что проблемы с соблюдением прав человека есть отнюдь не только в России. Если вы забьете в поиске на сайте МИДа название этих организаций, то увидите, как часто на их отчеты ссылаются российские дипломаты, упоминая об ошибках в вердиктах о смертной казни в США, секретных тюрьмах Службы безопасности Украины и т. п.

Интересно, продолжат ли российские официальные лица использовать данные Amnesty International и Human Rights Watch после того, как эти организации вынужденно покинут Россию.

Самая большая группа исключенных из реестра — немецкие политические фонды: Фонд Фридриха Наумана, Фонд имени Фридриха Эберта, Фонд Ханнса Зайделя, Фонд имени Конрада Аденауэра и Фонд Розы Люксембург. Многие их проекты в России были направлены на продвижение демократии и прав человека, но не только и в последние годы уже даже не столько. Возьмем две наиболее известные организации: близкий к социал-демократам Фонд Эберта и связанный с христианскими демократами Фонд Аденауэра. Из недавних проектов первого: исследование «Система социальной защиты в России и вызовы XXI века», поддержка Зимней школы в Великом Новгороде «Арктика в период глобализации и геополитической нестабильности». Из недавних проектов второго: поддержка цикла документальных фильмов митрополита Илариона Волоколамского «Евангелие Достоевского» для телеканалов «Культура» и «Спас», круглый стол, посвященный германо-российскому сотрудничеству в области инноваций, организованный с Минэкономики, Россотрудничеством и Университетом национальной технологической инициативы 2035.

Российские власти сейчас много говорят о том, что Запад пытается нашу страну изолировать, «отменить». Изгнание из страны ведущих международных и западных НКО — это пример того, что и сама Россия намеренно «выпиливает» себя из некогда общего гуманитарного пространства.

Елена Черненко, спецкорреспондент “Ъ”