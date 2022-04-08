Отсутствие лицензии не помешало переводам

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Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) начал расследование обстоятельств вывода активов из Консервативного коммерческого банка (ККБ), выполнявшего роль расчетного центра для клиентов популярной платежной системы WebMoney. Следователей, по данным “Ъ”, заинтересовали две банковские операции ККБ, связанные с перечислением валюты, которые были проведены через несколько минут после того, как ЦБ аннулировал у банка лицензию. Двумя трансакциями, считает следствие, из кредитного учреждения было выведено более $30,7 млн. Пропавшая сумма в несколько раз больше, чем все средства клиентов WebMoney, которые официально были размещены в банке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Банк России отозвал лицензию у ККБ, выполнявшего роль расчетного центра и гаранта сделок внутри популярной платежной системы WebMoney, 11 февраля этого года. В решении регулятора, в частности, говорилось, что кредитное учреждение «не осуществляло традиционную банковскую деятельность», специализируясь лишь на оказании услуг в области электронной коммерции. Как подчеркнул ЦБ, банком не проводилась работа «по изучению экономического смысла» операций своих клиентов, при этом происхождение денежных средств были непрозрачно.

Деятельности кредитной организации «были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса», а также «нелегальных участников финансового рынка», отметил Центробанк.

После отзыва лицензии в банке был проведен первичный аудит, по результатам которого АСВ обратилось с заявлением в правоохранительные органы. На его основании московское управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере). Пока фигурантов в материалах дела нет, но, по данным источников “Ъ”, они появятся в самое ближайшее время. Также, говорят собеседники “Ъ”, в деле могут появиться и новые эпизоды.

Пока же их два, причем оба связаны с переводами валюты, датированными утром 11 февраля. Отметим, что операции были осуществлены уже после того, как ЦБ уведомил руководство банка об отзыве лицензии.

В первом случае речь идет о переводе на сумму $70,4 тыс. Операция, не исключают правоохранители, могла быть пробной — чтобы проверить, не заблокированы ли банковские счета. По данным СКР, платеж осуществили неустановленные сотрудники банка, использовавшие систему SWIFТ и находившиеся в его московском филиале в Малом Калужском переулке. Деньги ушли с корсчета банка на счет некоего ООО «Финком». А спустя еще полчаса сотрудники ККБ, по данным следствия, повторили эту операцию, но на этот раз сумма трансакции была гораздо больше. С того же корсчета московского филиала ККБ был совершен платеж уже на $30,7 млн. На этот раз получателем значилась офшорная компания Nortfors ltd.

Интересно, что, как сообщал “Ъ”, на 1 января 2022 года на счетах, открытых в ККБ, находилось лишь 577,5 млн руб., принадлежащих клиентам WebMoney,— это в несколько раз меньше суммы, выведенной из банка.

Консервативный коммерческий банк был создан в 1990 году на базе отделения Агропромбанка СССР. Сначала кредитное учреждение было зарегистрировано в селе Красный Яр Астраханской области под наименованием «Краскомбанк», в 2010 году оно получило новое название. Банк считался крупнейшим в Астраханской области. В начале декабря 2021 года ЦБ ввел ограничения по рублевым операциям для ККБ, а затем и отозвал лицензию. Основным владельцем банка являлся Андрей Трубицин, ему принадлежало 77,98% акций ККБ, еще 22% находились под контролем его жены Ирины Клочковой, сказано на сайте ККБ. Также господин Трубицин является владельцем компании «Вычислительные системы», которая разработала программное обеспечение для WebMoney.

Владислав Трифонов