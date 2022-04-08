Такую ФСО саму охранять нужно

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Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура добилась обращения в доход государства 52 объектов недвижимости в Москве и области, находящихся в управлении ФГУП «Атэкс» ФСО. По версии надзора, их передачу из спецслужбы в предприятие, которым руководили его люди, организовал олигарх из Санкт-Петербурга Дмитрий Михальченко, обвиняемый в организации преступного сообщества и хищений. В результате банкротства ФГУПа объекты кадастровой стоимостью более 1,3 млрд руб. могли оказаться у частных лиц, в том числе связанных с обвиняемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Чтобы рассмотреть иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина, Никулинскому суду Москвы понадобилось всего несколько заседаний. Требования надзора о признании ничтожными распоряжений Росимущества о закреплении 52 объектов недвижимости на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Атэкс» ФСО были полностью удовлетворены, а сами объекты обращены в доход Российской Федерации.

По данным “Ъ”, речь идет о двух зданиях на Новослободской улице, 45, восьми квартирах и комнатах, а также десятках нежилых помещений, в том числе подвалах на проспекте Мира, строениях в Горловом тупике (Тверской район Москвы), а также ряде зданий в подмосковных Люберцах. Их кадастровая стоимость оценивается как минимум в 1,3 млрд руб.

О «незаконном выбытии из государственной собственности имущества» и его «закреплении» за ФГУП «Атэкс» при «коррупционном содействии бывшего руководства этого предприятия» в Генпрокуратуре узнали, надзирая за расследованиями, которые ведутся в отношении ряда сотрудников ФСО и связанных с ними предпринимателей.

ФГУП «Атэкс» изначально было создано при Мингосимуществе России, но затем передано ФСО. Основной целью его деятельности являлось производство продукции, выполнение работ, оказание услуг в интересах органов государственной охраны; содействие развитию их программ и проектов, а также выполнение функций генподрядчика. Дело в том, что сама ФСО не могла заниматься коммерческой деятельностью, так как в ней служат военные.

В период с 1999 по 2007 год Росимущество передало в оперативное управление ФСО жилые дома, административно-офисные здания, гостиницу, общежитие, гаражное хозяйство и склады, расположенные в Москве и Люберцах. В 2008 году руководителем ФГУПа по протекции главы холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко был назначен его партнер Андрей Каминов. Как следует из представленных ФСО надзору материалов, именно он являлся инициатором изъятия из оперативного управления спецслужбы недвижимости и ее закрепления за ФГУП «Атэкс». Для этого господином Каминовым был подготовлен рапорт на имя тогдашнего директора ФСО Евгения Мурова о неэффективном использовании федерального имущества в спецслужбе. По результатам его рассмотрения объекты на праве хозяйственного ведения были закреплены за ФГУПом.

В дальнейшем, говорится в иске, в ФСО, реагируя на нарушения в порядке использования имущества, «принимали меры» по его возврату, однако господин Каминов активно препятствовал этому.

А связано это было, по данным Генпрокуратуры, с тем, что спорные объекты использовались господином Каминовым и его заместителем Станиславом Кюнером «в коммерческих интересах» господина Михальченко и подконтрольных ему лиц. Так, например, помещения на Новослободской улице и в Горловом тупике по итогам аукциона, проведенного господином Кюнером, до конца 2026 года арендовало ООО «Синергия», аффилированное с главой «Форума». На учредителях «Синергии» было закреплено еще шесть ООО, подконтрольных господину Михальченко.

В свою очередь, «Синергия» «вовлекла спорное имущество в теневой сектор экономики», «нелегально передав его» ООО «XXI век», ООО «Единый центр путешествий», ООО «Центр подготовки документов» и другим подконтрольным господину Михальченко структурам «для извлечения ими незаконного дохода».

Кроме того, господа Каминов и Кюнер в период с 2008 по 2014 год заключили с ФСО России 23 государственных контракта и 28 договоров подряда с подконтрольными господину Михальченко строительными компаниями ЗАО «БалтСтрой», ЗАО «СтройФасад», ООО «Стройкомплект» на выполнение различных работ и поставку товаров на объектах спецслужбы. По ним компании, входившие в холдинг олигарха, получили более 33 млрд руб.

Между тем в сентябре 2021 года решением столичного арбитража ФГУП «Атэкс» было признано несостоятельным. В отношении должника открыто конкурсное производство, прекращены полномочия его руководителя и иных органов управления.

При этом, установили прокуроры, «в результате злонамеренного поведения ответчиков в конкурсную массу включено не имущество виновников незаконного обогащения и банкротства, а собственность государства, у которого оно незаконно выбыло в результате их коррупционного сговора».

Ответчики по прокурорскому иску Михальченко и Каминов сейчас содержатся в СИЗО «Лефортово». Их вместе с экс-сотрудниками ФСО судят по обвинению в организации преступного сообщества (ст. 210) для мошеннического хищения (ст. 159 УК) 1,3 млрд руб. при строительстве и ремонте объектов в резиденции президента России в Ново-Огарёво. Господин Кюнер, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве в рамках того же дела, был осужден в особом порядке на восемь лет, которые отбывает в колонии №3 Курской области. Раньше ее заключенные выпускали детали для автомобилей «ЗИЛ», а сейчас в основном выращивают кабачки, уток и гусей.

Обжаловать или нет решение Никулинского райсуда, полностью удовлетворившее прокурорский иск, все ответчики пока не решили. В начале разбирательства они протестовали против того, что судья Айгуль Шайхутдинова в связи с болезнью была заменена на Елену Кузнецову, считая, что у нее могло сформироваться определенное отношение к ответчикам.

В прошлом году она удовлетворила антикоррупционный иск Генпрокуратуры РФ к господину Михальченко и другим, конфисковав петербургский глубоководный порт Бронка. После своего ареста глава «Форума» переписал актив на супругу экс-главы ФСО Евгения Мурова и генерала ФСБ в отставке Николая Негодова, пытаясь спасти его от конфискации.

Николай Сергеев