Из ФСО — народу

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Никулинский райсуд Москвы приступил к рассмотрению иска заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина, который требует обратить в доход государства 52 объекта, находящихся в управлении и собственности ФГУП «Атэкс» ФСО, в котором ранее была введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве. По версии надзора, все эти объекты имели коррупционное происхождение и приносили доход обвиняемым в хищениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии Генпрокуратуры, коммерческие проекты в ФСО проводились в интересах Дмитрия Михальченко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ По версии Генпрокуратуры, коммерческие проекты в ФСО проводились в интересах Дмитрия Михальченко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Изначально иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 52 объектов «Атэкс», разбросанных по всей Москве и Подмосковью, должна была рассматривать судья Айгуль Шайхутдинова. Однако из-за ее болезни дело передали судье Елене Кузнецовой, которая в июне 2021 года удовлетворила иск Генпрокуратуры РФ к главе строительного холдинга «Форум» Дмитрию Михальченко и другим нынешним ответчикам, конфисковав петербургский порт Бронка. После своего ареста Дмитрий Михальченко прямо из СИЗО переписал актив на супругу бывшего главы ФСО Евгения Мурова и генерала ФСБ в отставке Николая Негодова, пытаясь спасти его от экспроприации.

Новое разбирательство началось с того, что адвокат Дмитрия Михальченко Александр Сапронов заявил госпоже Кузнецовой отвод, мотивировав это тем, что у нее сформировалась определенная позиция еще с прошлого дела. Судья Кузнецова, однако, не нашла оснований для своего отвода и продолжила разбирательство.

По версии Генпрокуратуры, миллиардер Михальченко способствовал назначению Андрея Каминова на должность гендиректора «Атэкс» «исключительно в своих коммерческих интересах». А эксплуатация всего имущества, заявленного в иске, была незаконной, так как господин Каминов, по словам представителя надзорного ведомства, действовал в интересах не ФГУПа, а господина Михальченко, с которым состоял в коррупционных связях.

Ответчик Каминов, выступавший по видео-конференц-связи (он вместе с Дмитрием Михальченко проходит обвиняемым по делу о хищении около 1,3 млрд руб. в ходе реконструкции объектов в резиденции президента Ново-Огарёво), утверждал, что ФГУП возглавлял по предложению руководства ФСО и что к его назначению глава «Форума» не имел никакого отношения.

Представители ответчиков, в частности адвокат Александр Сапронов, обращали внимание на то, что государственная собственность, которой распоряжался «Атэкс» ФСО и которая приносила доход государству (в бюджет уходило 25% прибыли), перейдет из государства в государство. Господин Каминов сообщил суду, что, например, на Новослободской улице, 45 располагалась мебельная фабрика ФСО «Люкс», от которой были только убытки. Было принято решение отправить ее во Внуково, где она по сей день делает табуретки и стулья. А на месте, где была фабрика, за 431 млн руб. был возведен бизнес-центр, помещения в котором арендовали миграционная служба и коммерческие структуры, и через «Атэкс» приносил доход государству. В Люберцах, продолжил он, вместо прачечных ФСО сделали высокодоходные гостиницу и общежитие. Таким образом, утверждали они, проекты «Атэкс» приносили только прибыль и никакой коррупционной составляющей в них быть просто не могло. Надзор же считает, что большая часть прибыли от эксплуатации активов оказывалась у людей, связанных с главой «Форума».

Юрий Сенаторов