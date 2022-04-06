НАТО расширяется на Дальний Восток

4K 3 мин. ...

Главы МИДов стран НАТО проводят в Брюсселе встречу, которая станет решающим мозговым штурмом перед июньским саммитом альянса в Мадриде. На фоне украинского кризиса, требующего оперативных шагов по поддержке Киева и сдерживанию России на восточном фланге НАТО, участники встречи согласовывают новую стратегическую концепцию альянса, в которую впервые будет включена задача сдерживания Китая. К расширению традиционной зоны ответственности НАТО союзников подталкивают США. Выступая на слушаниях в Конгрессе, председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли назвал Пекин главным «геостратегическим вызовом» и призвал альянс к коллективному противостоянию Пекину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран США и НАТО (на фото: глава Госдепартамента Энтони Блинкен и генсек альянса Йенс Столтенберг) считают необходимым обсуждение перспектив «сдерживания Китая»

Фото: Virginia Mayo / AP США и НАТО (на фото: глава Госдепартамента Энтони Блинкен и генсек альянса Йенс Столтенберг) считают необходимым обсуждение перспектив «сдерживания Китая»

Фото: Virginia Mayo / AP

Открывшаяся в среду в Брюсселе двухдневная министерская встреча стран НАТО не ограничивается темой украинского кризиса и противостояния России. На ней также в предварительном порядке рассматривается вопрос о расширении традиционной зоны ответственности альянса, который в 1949 году был создан для защиты Европы от советского влияния. В XXI веке новой угрозой для НАТО становится Пекин. Подтверждением разворота, который должен быть зафиксирован в новой стратегической концепции альянса, готовящейся к принятию на июньском саммите НАТО в Мадриде, служит приглашение в Брюссель глав МИДов ведущих государств Индо-Тихоокеанского региона — Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

О планах повышения активности альянса в этом регионе сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Новая стратегическая концепция впервые будет учитывать растущее влияние и политику принуждения Китая на мировой арене, которые представляют собой системный вызов нашей безопасности и нашим демократиям»,— предупредил участников брюссельской встречи Йенс Столтенберг.

«Китай присоединился к Москве, ставя под сомнение право государств выбирать свое будущее. Каждый раз, когда авторитарные державы противодействуют международному порядку, основанному на правилах, для демократий становится еще важнее объединиться и защитить наши ценности. Потому я ожидаю, что мы согласимся углубить сотрудничество НАТО с нашими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе»,— отметил генсек альянса.

Тема сдерживания Китая стала одной из ключевых в ходе состоявшихся накануне слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, в которых принял участие председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

Главным «геостратегическим вызовом» для США в долгосрочной перспективе Марк Милли назвал Китай, который, по его словам, продолжает развивать свой потенциал в различных областях и «каждый день работает над сокращением технологического разрыва с США». «Они (власти КНР.— “Ъ”) по-прежнему полны решимости коренным образом пересмотреть международный порядок в свою пользу к середине века, они намерены стать равными США в военном плане к 2035 году, они намерены развить свой военный потенциал, чтобы захватить Тайвань к 2027 году»,— расшифровал смысл китайской угрозы представитель высшего военного командования США. «Соединенные Штаты находятся в крайне важном и историческом, геостратегическом поворотном моменте. Мы оказываемся в мире, который становится более нестабильным, потенциал значительного международного конфликта между великими державами растет, а не уменьшается. Соединенным Штатам необходимо осуществлять четкую стратегию поддержания мира за счет однозначного потенциала силы в сравнении с Китаем и Россией»,— резюмировал Марк Милли.

Накануне встречи НАТО в Брюсселе появились явные свидетельства того, что военные блоки во главе с США переходят к тесному взаимодействию. Так, входящие в нацеленный против Китая блок AUKUS страны — США, Великобритания и Австралия — сделали заявление о том, что договорились начать совместную разработку гиперзвукового оружия и средств защиты от него.

В Пекине эти планы предсказуемо осудили. «США, Великобритания и Австралия под предлогом украинского кризиса и обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с большой помпой заявили, что США и Великобритания предоставят Австралии атомные подводные лодки, а также что три страны будут сотрудничать в области разработки передовых военных технологий, таких как гиперзвуковое оружие»,— сообщил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. «Это не только увеличивает риск распространения ядерного оружия, ставит под удар международный режим нераспространения ядерного оружия, но также обостряет гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подрывает мир и стабильность в АТР»,— констатировал дипломат.

Сергей Строкань