Жизнь полиса стала короче

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В марте появились новые продукты страхования жизни со сравнительно высокой доходностью. В ряде случаев страховщики сократили их с трех-пяти лет до года. На коротком промежутке доходность этих продуктов сопоставима с доходностью по депозитам крупных банков, признают эксперты, подчеркивая, однако, что вложения в эти инструменты не гарантируются государством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сразу несколько страховщиков — «Росгосстрах-Жизнь», «АльфаСтрахование — Жизнь», «Согаз-Жизнь» — запустили комбинированные страховые продукты со ставкой 10,6–13,5% годовых. Ранее договоры инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) составляли на три-пять лет, однако сейчас страховщики модифицировали их. Теперь договор на страховой продукт заключается на 12–18 месяцев, минимальный взнос составляет 30–50 тыс. руб., выплата процентов осуществляется в конце срока.

Как поясняют источники “Ъ”, получение дохода идет за счет инвестирования в облигации федерального займа или депозиты крупных банков. В продвижении новых продуктов, по их данным, участвуют ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Почта-банк, МТС-банк, ОТП-банк, «Зенит».

Инвестиционное страхование жизни лидирует в структуре премий по страхованию жизни. Согласно данным ЦБ, по итогам 2021 года на ИСЖ пришлось 219,4 млрд руб. привлеченных средств или 41,8% объема премий.

Продукты были запущены в конце марта и востребованы, говорит зампред правления банка «Зенит» Наталья Тутова: «Клиенты выбирают инвестиционное страхование жизни для создания финансовой подушки безопасности». В ВТБ отметили, что появление краткосрочных страховых инструментов обусловлено «ростом заинтересованности в продуктах сроком до двух лет и изменением конъюнктуры рынка». В Почта-банке видят «растущий спрос на эти программы, клиенты интересуются ими для вложения накоплений наряду с вкладами». За неделю с момента старта продаж банк продал клиентам около 5 тыс. таких программ.

Предложение краткосрочных полисов ИСЖ — это реакция на возникшие потребности страхователей, считает директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. По его оценке, в существующей ситуации для некоторых клиентов возникают сложности с планированием на более долгий срок. По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков Виктора Дубровина, «при этом потребность в защитных и накопительных финансовых инструментах, с высоким уровнем гарантий по продукту и эмитенту, наличием дополнительных сервисов сохраняется».

Вместе с тем, как отмечает Евгений Шарапов, страховщики достаточно консервативны в выборе процентной ставки для расчета тарифа при долгосрочном страховании: «Это может делать их накопительные продукты менее привлекательными в условиях неопределенности с инфляцией при долгосрочном планировании». Доходность по запущенным в марте страховым продуктам сопоставима с доходностью по банковским вкладам на тот же срок. Так, в частности, Сбербанк предлагает на сроке до года максимальную доходность 12%, ВТБ — 13,7%, Газпромбанк — чуть выше 12%.

Страховые продукты продаются в банках, но клиентам необходимо помнить, что, несмотря на «гарантированную ставку», это не банковский депозит. Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин отмечает, что, депозиты и ИСЖ — разные продукты, разные услуги, предоставляются разными финансовыми институтами и разделены законодательно. В частности, в отличие от банковских депозитов страховые продукты не гарантируются государством. Принимая во внимание прежние жалобы клиентов, господин Бредихин допускает, что даже сейчас, когда ЦБ активно борется с мисселингом, есть риск того, что банки предлагают продукты по страхованию жизни под видом депозита.

Ольга Шерункова, Юлия Пославская