Как наехали, так и отъехали

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Как стало известно “Ъ”, следователи подмосковной полиции прекратили уголовное дело по факту ДТП с участием сотрудника одного из предприятий оборонки Дмитрия Становова, более двух лет назад серьезно пострадавшего в массовом столкновении на Новорижском шоссе. В его машину последовательно врезались внедорожник сотрудника ФСО, микроавтобус из кортежа и случайная легковушка. Уголовное дело упорно отказывались возбуждать, но после жалоб расследование все-таки провели. Однако следователь, к которому в итоге попало дело, решил, что отсутствует само событие преступления, а в случившемся фактически виноват сам пострадавший.

Подать жалобы на действие следователей ГУ МВД по Московской области в прокуратуру, суд и МВД адвокаты и близкие Дмитрия Становова решили, узнав, что уголовное дело, которое и так велось, по их словам, с «ужасающей волокитой», теперь и вовсе прекращено. Как пояснил “Ъ” отец пострадавшего Валентин Становов, ветеран легендарного МУРа и подразделений по борьбе с оргпреступностью в звании полковника, новые жалобы он подготовил с помощью своего бывшего коллеги, также в прошлом старшего офицера милиции адвоката Евгения Черноусова. «Нам стало известно, что уголовное дело о ДТП прекращено с возмутительной формулировкой "за отсутствием события преступления"»,— пояснил “Ъ” защитник. Он особо уточнил, что материалы передавались из СУ УВД Красногорского района Подмосковья в ГСУ областного главка и обратно. На начало этого года они числились за следователем из ГУ МВД майором юстиции Еленой Трухачевой. Она не скрывала, что намерена прекратить уголовное преследование за нарушения правил эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ), предполагаемых виновников аварии за истечением сроков давности. Самого Дмитрия Становова такая нереабилитирующая формулировка вполне устраивала. Следствие признало его как потерпевшим, так и гражданским истцом, что давало ему шанс на компенсацию в рамках гражданского судопроизводства. Однако, как отмечает господин Черноусов, потом следователь перестала выходить на связь. Однажды, дозвонившись до нее с чужого номера, он узнал, что уголовное дело она передала молодому следователю — лейтенанту Дмитрию Уколкину. Когда в середине марта к нему пришли адвокаты Дмитрия Становова, чтобы узнать о судьбе расследования, то с изумлением узнали, что лейтенант юстиции еще месяц назад его прекратил. Об этом он должен был в соответствии с УПК уведомить наряду с прокурором и все заинтересованные стороны, однако семья господина Становова никаких документов не получала.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, ДТП произошло утром 14 декабря 2019 года в Красногорске на Новорижском шоссе (автомагистраль М-9 «Балтия»), когда 40-летний Дмитрий Становов ехал на работу в Москву с дачи в Истринском городском округе. Ford Focus, в котором мужчина находился вместе с женой, двигался в среднем ряду, когда сзади в него врезался Nissan X-Trail. Его водитель, сотрудник ФСО, просто «зазевался» на дороге. Водители пострадавших машин вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения и выставить знаки аварийной остановки, но сделать этого не успели. Как только они оказались на шоссе, в Nissan на полном ходу влетел ехавший сзади микроавтобус Mercedes V-класса. Как оказалось, он сопровождал мчавшуюся впереди него иномарку, в которой в качестве пассажира находился, по неподтвержденным данным, топ-менеджер одной из крупнейших добывающих компаний России. Ее водитель, как полагают участники ДТП со ссылкой на данные видеорегистраторов, в последний момент увидел препятствие в виде поврежденных автомобилей с включенной «аварийкой» и успел перестроиться в левый ряд. Однако шедший «бампер в бампер» за ним микроавтобус на полном ходу влетел в Nissan. Вышедшие на проезжую часть водители при этом оказались зажаты между своими машинами. Между тем через мгновение в Nissan врезался ехавший сзади автомобиль Volkswagen Polo. В результате пострадавших водителей второй раз зажало между их машинами. Но если сотрудник ФСО получил сравнительно легкую черепно-мозговую травму, то Дмитрия Становова пришлось госпитализировать с множественными переломами. Он до сих пор до конца не восстановился.

Проверка в ГАИ и доследственная проверка в УВД Красногорского района шли по полгода, а техническая экспертиза по делу заняла вместо 15 дней целых 138, но в итоге уголовное дело после обращения семьи Становова на имя президента все же возбудили. Однако, как оказалось, ненадолго. Следователь Уколкин, несмотря на ранее вынесенные его более старшими коллегами решения, постановил, что водитель Mercedes, хоть и не соблюдал безопасную дистанцию с предыдущим автомобилем, все же «не имел технической возможности избежать наезда» на стоящие машины, а Дмитрий Становов и второй водитель нарушили ПДД, не выставив знак аварийной остановки. Хотя не исключено, что знак и не помог бы, поскольку стоять он должен был в 30 метрах, а, как указал следователь со ссылкой на эксперта, «остановочный путь» ехавшего со скоростью 115,7 км/ч микроавтобуса составлял 139 метров.

Между тем, «анализируя материалы дела», следователь пришел к выводу, что нарушения ПДД водителями при избрании безопасных дистанций и скоростного режима «не образуют состава преступления» даже по неосторожности. «Мы категорически против такого решения»,— сообщил адвокат Черноусов, отметив, что будет добиваться возобновления дела, хотя по нему уже и невозможно назначить наказание даже при признании виновным.

Сергей Сергеев