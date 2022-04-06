Лучше меньше, да лучше

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Жалоб в Конституционный суд в прошлом году стало меньше, а вынесенных по ним решений — больше, свидетельствует опубликованная судом итоговая статистика. 2021 год стал первым, когда Конституционный суд работал по новым правилам и от заявителей требовалось до обращения в эту инстанцию исчерпать все другие внутригосударственные средства защиты. Но к ущемлению прав граждан это не привело, уверяют в самом суде, и эксперты с этим выводом согласны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Число обращений в Конституционный суд (КС) сократилось до рекордно низкого за последние 20 лет уровня, следует из статистики за прошлый год, опубликованной на сайте суда. В общей сложности за 2021 год в КС поступило 11 828 обращений — почти на 1 тыс. меньше, чем годом ранее. Самый же высокий показатель по обращениям в КС был зафиксирован в 2009 году, когда их было 20 629. С тех пор количество жалоб постоянно снижалось, и 2021 год не стал исключением. К тому же именно в прошлом году, по сути, заработали новые правила, установленные в конце 2020 года поправками к закону о КС: дополнительным условием допустимости жалобы на нарушение конституционных прав и свобод стало исчерпание всех других внутригосударственных средств судебной защиты.

Требование о необходимости исчерпания внутригосударственных средств судебной защиты, конечно, повлияло на некоторое снижение числа жалоб в КС, подтвердили “Ъ” в пресс-службе суда. Но оно же и увеличило количество обращений, принимаемых судом к рассмотрению. Соответственно, больше стало решений КС (55 против 48 постановлений в 2020 году). А расширение правовых позиций суда, их разнообразие позволяют гражданам заранее оценить перспективы своих вопросов: они становятся более грамотными юридически, подчеркнули в пресс-службе. Не исключено, что повышению правовой культуры заявителей способствовал и расширившийся список субъектов, которые могут подавать жалобы в интересах граждан, предварительно их консультировать. Добросовестная работа на местном уровне уполномоченных по правам человека, правам предпринимателей, правам ребенка тоже становится заметной, добавили в пресс-службе.

Традиционно представители судебных органов говорят о росте доверия к судам, указывая на рост числа обращений по гражданским делам. Однако в данном случае снижение числа обращений не столь значительное, чтобы на основании этих цифр делать какие-то выводы, считает судья КС в отставке Тамара Морщакова. Тем более что наблюдается рост числа принятых решений, и это говорит о том, что судебная защита становится более эффективной. Это лучше, чем когда обращений много, но их чаще «отфутболивают», подчеркивает госпожа Морщакова. Она также отмечает рост правовой грамотности заявителей, что тоже могло повлиять на снижение количества жалоб.

Сокращение числа жалоб в КС — уже давно наметившаяся тенденция, просто в прошлом году она проявилась наиболее отчетливо, полагает доцент кафедры конституционного права Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова. Она напоминает, что процесс был запущен довольно давно — так, еще в 2010 году законодательно развели запросы граждан и запросы судов. В итоге возможность обращаться с запросом о соответствии Конституции подлежащей применению в конкретном деле нормы сохранили только суды. Гражданам же осталась возможность жаловаться лишь по факту уже состоявшегося решения. В 2014 году был введен предельный срок обращения в КС (не позже чем через один год после рассмотрения дела в суде), а в 2020-м к этому добавилось требование об исчерпании внутригосударственных средств защиты.

Можно также говорить о том, что изменение правил обращения в КС совпало с развитием института профессионального представительства, то есть специализирующихся на подобных жалобах юристов, продолжает госпожа Кряжкова. И это, по ее словам, привело к более строгому отбору дел. Кроме того, она обращает внимание, что сокращение числа жалоб пока не привело к уменьшению количества принятых судом решений, и даже наоборот — 55 прошлогодних постановлений стали абсолютным максимумом. Правда, большая их часть была принята без проведения публичных слушаний, то есть сам вопрос не был новым для суда, добавляет эксперт.

Анастасия Корня