Вкладчики застряли в «Ренессансе»

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Несмотря на стабилизацию ситуации с ликвидностью в банковском секторе, отдельные игроки существенно задерживают выдачу рублевых вкладов. При этом ажиотаж вокруг массового закрытия вкладов провоцируют сами банки, которые вслед за повышением ключевой ставки ЦБ в начале марта подняли ставки выше других игроков, но лишь на короткий период. В итоге сейчас они переживают массовый поток заявлений на закрытие и выдачу вкладов, которые не успевают исполнять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На портале banki.ru за последние пару дней появился десяток жалоб граждан на банк «Ренессанс кредит» о невозможности оперативно закрыть вклад (в течение одного-двух дней и более) и получить средства ни наличным, ни безналичным способом. Все оставившие отзывы клиенты банка воспользовались его щедрым предложением от 2 марта. Практически сразу после повышения ключевой ставки ЦБ до 20% банк предложил вклад по ставке выше конкурентов — 25% годовых на срок 31 день. Условием вклада была автоматическая пролонгация по истечении срока, но уже по ставке 6,5%. По данным ЦБ, по итогам третьей декады марта среднее арифметическое максимальных ставок десятка крупнейших банков составило 18,58%. При этом ставки по вкладам продолжают снижаться: с начала марта этот показатель упал почти на 2 п. п., поэтому граждане стремятся размесить средства по наиболее выгодным ставкам.

Банк не справляется с объемом заявок на закрытие вкладов и тормозит выдачу средств, считают клиенты. «Попытка закрыть вклад через интернет-банк не увенчалась успехом. Дата регистрации заявки — 04.04.2022. Статус заявки: отказано в исполнении по решению банка»,— указывает один из авторов жалобы. «В 09:19 оставил заявку на закрытие вклада… ближе к вечеру в истории заявок появилось сообщение "отказано в исполнении"»,— сетует другой.

Как сообщили “Ъ” в «Ренессанс кредите», 4 апреля в интернет- и мобильном банке действительно наблюдались кратковременные локальные сбои. «Они имели плавающий характер, но могли затронуть часть клиентов,— указали там.— Однако все альтернативные каналы совершения банковских операций оставались доступны. Работоспособность систем была полностью восстановлена в течение дня 4 апреля». Однако почти половина сообщений о невозможности закрыть вклад на banki.ru датирована 5 апреля.

В случае с другими банками массовых жалоб на невозможность закрытия вкладов не наблюдается. Определенные сложности были сразу после объявления «специальной военной операции» на Украине и подъема ключевой ставки ЦБ, причем сталкивались с ними почти все банки. Но на сегодня ситуация стабилизировалась.

В ЦБ на запрос “Ъ” сообщили, что в рамках поведенческого надзора мониторят ситуацию в банках и готовы оперативно реагировать для решения возникающих проблем и защиты прав клиентов. Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева отмечает, что потребители действительно стали жаловаться на затягивание исполнения запросов о закрытии счетов со стороны банков. «Однако стоит отметить, что на системном уровне нет признаков недостаточной ликвидности банков»,— указывает она. «По договору вклада любого вида, заключенному с гражданином, банк обязан выдать по первому требованию сумму вклада или ее часть и соответствующие проценты (ст. 837 ГК РФ). В этой статье конкретные сроки прямо не указаны»,— отмечает эксперт. Исходя из норм ГК РФ (ст. 849), банк обязан выдать денежные средства клиенту (владельцу счета) не позднее чем на следующий день после предъявления соответствующего требования, добавляет партнер ЮК «Генезис» Василий Сосновский.

Однако банк может подойти к вопросу формально, ничего не разъясняя вкладчику, говорит партнер центра правовой помощи «Профессионал» Татьяна Малявина. «Еще одной причиной задержки может стать отсутствие у банка необходимого объема наличных денежных средств (если вкладчик хочет получить их именно наличными)»,— указывает она. Последние данные отчетности «Ренессанс кредита», как и других банков РФ, доступны лишь на 1 февраля 2022 года, оценить текущий уровень ликвидности невозможно.

При этом за задержку в выдаче вкладов банк может поплатиться реальными деньгами. «В случае, если гражданин не согласен с действиями банка, который задерживает выдачу вклада, он вправе взыскать процент на сумму просрочки в размере ключевой ставки ЦБ (20%.— “Ъ”)»,— указывает управляющий партнер ЮБ «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.

Ксения Дементьева