Студенты пообещали, что больше не будут

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Специально созданная в Санкт-Петербургском госуниверситете комиссия рекомендовала ограничиться выговорами 20 студентам, которые были задержаны на несогласованных акциях против «специальной военной операции». Ранее вуз намеревался отчислить учащихся. Однако на заседании в ректорате 18 студентов рассказали, что оказались в районе акции случайно; еще двое пояснили, что вышли на митинг, переживая за родных на Украине. Студсовет университета смотрит на исход разбирательства с осторожным оптимизмом, отмечая, что ректорат намерен рассмотреть еще минимум два десятка случаев задержаний студентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студентов СПбГУ, задержанных полицией в ходе несогласованных акций, рекомендовали не исключать из вуза

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Студентов СПбГУ, задержанных полицией в ходе несогласованных акций, рекомендовали не исключать из вуза

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Разбирательство в ректорате прошло 4 апреля, говорится в пресс-релизе вуза. 18 из 20 студентов пояснили, что не принимали участия в прошедших ранее в городе антивоенных акциях и были задержаны случайно. Еще двое молодых людей признались, что действительно выходили на протест, поскольку очень переживали за родственников и друзей, находящихся на Украине. Все они пообещали более не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, сообщает пресс-служба вуза.

«Сначала меня просто попросили объяснить, как все было,— рассказала “Ъ” о том, как прошло совещание, третьекурсница Алиса Калита.— Я рассказала, что пришла к Гостиному двору и меня задержали. Потом спросили, пришла ли я специально. Я сразу решила, что буду говорить правду, поэтому сказала: пришла специально и хотела выразить свою позицию». По словам студентки, члены комиссии начали расспрашивать, что связывает ее с Украиной. «Когда выяснилось, что у меня там родственники, комиссия пришла к выводу, что я, наверное, за них очень переживаю, как и многие люди сейчас. А значит, и пошла "из общих гуманистических соображений",— рассказала госпожа Калита.— Потом были вопросы, почему мне назначили арест, всем ли в суде назначали арест в тот конкретный день. Еще спросили, как к этой ситуации относятся мои родители и мои друзья. Уточнили, ходила ли я на митинги раньше и собираюсь ли ходить снова. Я сказала, что не пойду, пока учусь в университете,— мне показалось, что им было важно это услышать». По словам девушки, члены комиссии были вежливы и спокойны, она не почувствовала давления: «Перед уходом мне еще посоветовали обратиться в службу психологической помощи нашего университета».

Ранее в Большом студенческом совете (БСС) СПбГУ заявили, что руководство вуза планирует отчислить задержанных студентов. Проректор по воспитательной работе и организации приема Александр Бабич пояснял, что организация и проведение несанкционированных массовых мероприятий являются нарушением действующего законодательства, в том числе антиковидных ограничений. Впрочем, он уточнил, что при выборе меры дисциплинарного взыскания будут учитываться «тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние».

В итоге комиссия рекомендовала вынести студентам выговоры, отметив, что ранее у них не было дисциплинарных взысканий.

Председатель БСС СПбГУ Михаил Мочалов говорит, что смотрит на ситуацию «с осторожным оптимизмом», отмечая, что проекты приказов об отчислении пока не отозваны. «Но на встрече с президиумом БСС 21 марта ректор СПбГУ Николай Кропачев сказал: "В отношении тех обучающихся, которые сообщили, что не будут повторно принимать участие в несанкционированных мероприятиях, не будет применяться дисциплинарное взыскание в виде отчисления". Это же было объявлено и на прошедшем ректорском совещании. Каких-либо оснований не доверять этой информации пока нет»,— говорит господин Мочалов. Впрочем, неизвестна судьба еще минимум 20 учащихся, которые также были задержаны на акциях. Вероятно, их позицию выслушают на аналогичном совещании 11 апреля.

Ранее депутаты петербургского ЗакСа Борис Вишневский и Александр Шишлов («Яблоко») направили обращение в ректорат СПбГУ с требованием «не нарушать закон об образовании». Они настаивали, что студентов можно отчислить лишь за неуспеваемость или нарушения в ходе учебного процесса. В ответ СПбГУ посоветовал депутатам читать официальный сайт вуза для получения официальной достоверной информации. Одновременно депутаты обратились в прокуратуру, но ответ пока не поступил.

Отметим, что российские вузы не раз угрожали отчислением учащимся, задержанным на протестных акциях. Так, еще в 2018 году студент Северо-Кавказского федерального университета Петр Истомин был отчислен из-за штрафа, назначенного за участие в акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сообщалось, что в вуз пришло соответствующее письмо из Центра «Э». Известно, что в 2019 году суд отклонил его иск к университету. В 2019 году ректор РГГУ Александр Безбородов заявил учащимся, что участие в несогласованных мероприятиях может «повлечь за собой жесткую оценку вплоть до отчисления из вуза», «особенно если студентом было совершено административное и тем более уголовное нарушение». А в Чебоксарах прокуратура в 2019 году потребовала убрать из правил Чебоксарского электромеханического колледжа пункт об отчислении за участие в протестах. В 2021 году ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов рассказал, что «с болью в сердце» отчислил троих студентов за участие в акции в поддержку Алексея Навального. Как сообщал “Ъ”, районный суд отклонил иски студентов.

Олег Дилимбетов, Александр Просяник, Санкт-Петербург; Александр Черных