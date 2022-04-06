Американский снайпер нацелился на российского

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Форвард «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюз, кажется, нацелился на то, чтобы побить рекорд НХЛ нынешнего века по количеству шайб, заброшенных в регулярном чемпионате, который принадлежит Александру Овечкину. Хет-трик, сделанный Мэттьюзом в матче против «Тампа-Бей Лайтнинг», довел число забитых им голов уже до 54. Это шикарный показатель, учитывая, что нападающий пропустил несколько игр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом сезоне Остон Мэттьюз (в белой форме) так же эффективен в атаке, как Александр Овечкин в молодости

Фото: Jason Behnken / AP В этом сезоне Остон Мэттьюз (в белой форме) так же эффективен в атаке, как Александр Овечкин в молодости

Фото: Jason Behnken / AP

Главным событием очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ стало, конечно, то событие, что случилось в матче, в котором встречались два клуба, сражающиеся на финише регулярного чемпионата за второе — вслед за оторвавшимся «Флорида Пантерс» — место в Атлантическом дивизионе. На него взобрался «Торонто», на выезде разгромивший — 6:2 — выигравшую Кубок Стэнли в двух предыдущих сезонах «Тампу».

Героем этой встречи стал хоккеист, который этот титул в текущем первенстве получает гораздо чаще остальных игроков канадской команды. Речь о 24-летнем американском форварде Остоне Мэттьюзе. В матче с мощной «Тампой» он сделал уже четвертый хет-трик в чемпионате. После этого в активе Мэттьюза 54 заброшенные шайбы, и он чрезвычайно близок к тому, чтобы второй раз подряд взять Maurice Richard Trophy — приз имени легендарного канадского нападающего вручается сильнейшему снайперу сезона. Год назад Остон Мэттьюз получил его по итогам сильно укороченного из-за пандемии коронавируса регулярного чемпионата, забив 41 гол в 52 матчах. Сейчас он уже довольно прилично — на четыре шайбы — оторвался от ближайшего конкурента, Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерс». Крис Крайдер из «Нью-Йорк Рейнджерс» и занимающий третью позицию в снайперской гонке НХЛ всех времен после Уэйна Гретцки и Горди Хоу Александр Овечкин еще дальше: у них 46 и 42 гола соответственно.

На самом деле показатель Остона Мэттьюза выглядит не просто внушительным, а фактически экстраординарным. Все североамериканские медиаресурсы, естественно, отметили, что, несмотря на то что до финиша «регулярки» «Торонто» нужно провести еще 13 матчей, Мэттьюз уже повторил рекорд результативности своего клуба, в котором, между прочим, часто выступали выдающиеся форварды. А рекорд Рика Вэйва держался четыре десятилетия — с 1982 года, с тех времен, когда поражать чужие ворота в НХЛ было, как считается, гораздо легче, чем сейчас.

Еще нагляднее ценность достижения Остона Мэттьюза делают другие наблюдения, касающиеся уже исключительно современности. В нынешнем веке, после развития всяких изощренных защитных схем, и планка в 50 заброшенных в чемпионате шайб превратилась в рубеж, просто достичь который чрезвычайно почетно, причем даже такому уникальному снайперу, как тот же Александр Овечкин. Например, в 2018 и 2019 годах он завершал чемпионаты (они предшествовали двум подряд первенствам, укороченным пандемией) с 49 и 51 голом. То есть высочайшей считается средняя результативность, чуть зашкаливающая за половинку шайбы. У Мэттьюза она в этом сезоне составляет поразительные 0,86 гола, и это существенно больше, чем было в сезоне минувшем (0,79), хотя и по ходу него снайперская стабильность нападающего вызывала восторг. Прогресс, видимо, связан и со знаменитыми упорством и выдумкой, с которыми американец постоянно работает над своим броском, и с классным тонусом его партнеров по звену — Митча Марнера и Майкла Бантинга. Эта тройка смотрится сегодня наиболее опасной в НХЛ.

А график Остона Мэттьюза прозрачно намекает на то, что чертова дюжина встреч — достаточно длинная дистанция, чтобы по крайней мере побороться за рекорд по числу забитых в регулярном чемпионате голов в этом веке. Естественно, его обладателем является Александр Овечкин. В 2008 году, находясь в невероятной с точки зрения «физики», меткости, чутья на голевые моменты форме, российский нападающий забросил в ворота оппонентов «Вашингтона» в регулярном чемпионате 65 шайб. После этого, кстати, за отметку в 60 голов не удавалось перебраться никому. Ровно 60 было лишь у Стивена Стэмкоса из «Тампы» в 2012 году.

Алексей Доспехов