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Американский снайпер нацелился на российского

Остон Мэттьюз гонится за рекордом Александра Овечкина

Форвард «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюз, кажется, нацелился на то, чтобы побить рекорд НХЛ нынешнего века по количеству шайб, заброшенных в регулярном чемпионате, который принадлежит Александру Овечкину. Хет-трик, сделанный Мэттьюзом в матче против «Тампа-Бей Лайтнинг», довел число забитых им голов уже до 54. Это шикарный показатель, учитывая, что нападающий пропустил несколько игр.

В этом сезоне Остон Мэттьюз (в белой форме) так же эффективен в атаке, как Александр Овечкин в молодости

В этом сезоне Остон Мэттьюз (в белой форме) так же эффективен в атаке, как Александр Овечкин в молодости

Фото: Jason Behnken / AP

В этом сезоне Остон Мэттьюз (в белой форме) так же эффективен в атаке, как Александр Овечкин в молодости

Фото: Jason Behnken / AP

Главным событием очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ стало, конечно, то событие, что случилось в матче, в котором встречались два клуба, сражающиеся на финише регулярного чемпионата за второе — вслед за оторвавшимся «Флорида Пантерс» — место в Атлантическом дивизионе. На него взобрался «Торонто», на выезде разгромивший — 6:2 — выигравшую Кубок Стэнли в двух предыдущих сезонах «Тампу».

Героем этой встречи стал хоккеист, который этот титул в текущем первенстве получает гораздо чаще остальных игроков канадской команды. Речь о 24-летнем американском форварде Остоне Мэттьюзе. В матче с мощной «Тампой» он сделал уже четвертый хет-трик в чемпионате. После этого в активе Мэттьюза 54 заброшенные шайбы, и он чрезвычайно близок к тому, чтобы второй раз подряд взять Maurice Richard Trophy — приз имени легендарного канадского нападающего вручается сильнейшему снайперу сезона. Год назад Остон Мэттьюз получил его по итогам сильно укороченного из-за пандемии коронавируса регулярного чемпионата, забив 41 гол в 52 матчах. Сейчас он уже довольно прилично — на четыре шайбы — оторвался от ближайшего конкурента, Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерс». Крис Крайдер из «Нью-Йорк Рейнджерс» и занимающий третью позицию в снайперской гонке НХЛ всех времен после Уэйна Гретцки и Горди Хоу Александр Овечкин еще дальше: у них 46 и 42 гола соответственно.

На самом деле показатель Остона Мэттьюза выглядит не просто внушительным, а фактически экстраординарным. Все североамериканские медиаресурсы, естественно, отметили, что, несмотря на то что до финиша «регулярки» «Торонто» нужно провести еще 13 матчей, Мэттьюз уже повторил рекорд результативности своего клуба, в котором, между прочим, часто выступали выдающиеся форварды. А рекорд Рика Вэйва держался четыре десятилетия — с 1982 года, с тех времен, когда поражать чужие ворота в НХЛ было, как считается, гораздо легче, чем сейчас.

Еще нагляднее ценность достижения Остона Мэттьюза делают другие наблюдения, касающиеся уже исключительно современности. В нынешнем веке, после развития всяких изощренных защитных схем, и планка в 50 заброшенных в чемпионате шайб превратилась в рубеж, просто достичь который чрезвычайно почетно, причем даже такому уникальному снайперу, как тот же Александр Овечкин. Например, в 2018 и 2019 годах он завершал чемпионаты (они предшествовали двум подряд первенствам, укороченным пандемией) с 49 и 51 голом. То есть высочайшей считается средняя результативность, чуть зашкаливающая за половинку шайбы. У Мэттьюза она в этом сезоне составляет поразительные 0,86 гола, и это существенно больше, чем было в сезоне минувшем (0,79), хотя и по ходу него снайперская стабильность нападающего вызывала восторг. Прогресс, видимо, связан и со знаменитыми упорством и выдумкой, с которыми американец постоянно работает над своим броском, и с классным тонусом его партнеров по звену — Митча Марнера и Майкла Бантинга. Эта тройка смотрится сегодня наиболее опасной в НХЛ.

А график Остона Мэттьюза прозрачно намекает на то, что чертова дюжина встреч — достаточно длинная дистанция, чтобы по крайней мере побороться за рекорд по числу забитых в регулярном чемпионате голов в этом веке. Естественно, его обладателем является Александр Овечкин. В 2008 году, находясь в невероятной с точки зрения «физики», меткости, чутья на голевые моменты форме, российский нападающий забросил в ворота оппонентов «Вашингтона» в регулярном чемпионате 65 шайб. После этого, кстати, за отметку в 60 голов не удавалось перебраться никому. Ровно 60 было лишь у Стивена Стэмкоса из «Тампы» в 2012 году.

Алексей Доспехов

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