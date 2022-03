С акций снимают расписки

Эмитент Доля депозитарных расписок (%)* Банк-депозитарий «Магнит» 27,780 JP Morgan Chase Bank «Татнефть» 26,068 Citibank Сбербанк до 25 JP Morgan Chase Bank ГМК «Норильский никель» 21,450 Bank of New York Mellon «Газпром» 16,526 Bank of New York Mellon Группа «Черкизово» 15,610 Bank of New York Mellon «Мечел» 11,880 Deutsche Bank Trust Company Americas НЛМК 6,650 Deutsche Bank Trust Company Americas «Северсталь» 6,540 Deutsche Bank Trust Company Americas «Сургутнефтегаз» пр. 5,550 Bank of New York Mellon ВТБ 4,708 Bank of New York Mellon «Сургутнефтегаз» 3,360 Bank of New York Mellon ММК 2,160 Bank of New York Mellon «Газпром нефть» 1,165 Bank of New York Mellon «Мосэнерго» 0,972 Bank of New York Mellon «Полюс» 0,170 Bank of New York Mellon «Энел Россия» 0,060 Bank of New York Mellon ФСК ЕЭС 0,045 Bank of New York Mellon «Россети» пр. 0,033 Bank of New York Mellon «Интер РАО» 0,014 Bank of New York Mellon «Россети» 0,012 Bank of New York Mellon