С акций снимают расписки

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Спустя почти месяц после остановки торгов российскими депозитарными расписками Bank of New York Mellon первым из глобальных эмитентов таких бумаг принял решение о расконвертации. С 30 марта он стал собирать заявки от клиентов на обмен расписок на локальные бумаги. В связи с отсутствием торгов российскими ADR и GDR данная процедура будет интересна как нерезидентам, так и российским инвесторам. Однако все участники рынка могут столкнуться с проблемами при продаже или получении бумаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gene J. Puskar, File / AP Фото: Gene J. Puskar, File / AP

В начале недели американский Bank of New York Mellon (BNY Mellon), выступающий эмитентом по программам ADR и GDR российских компаний и банков, направил владельцам депозитарных расписок предложение о расконвертации (переводе в локальные акции) этих ценных бумаг. Об этом “Ъ” рассказали четыре участника фондового рынка. Согласно сообщению BNY Mellon (с ним ознакомился “Ъ”), он уведомляет клиентов, что трансакции обратной конвертации будут разрешены начиная с 30 марта. Это коснется 31 выпуска депозитарных расписок 16 эмитентов, в том числе «Газпрома», НОВАТЭКа, «Норильского никеля», ВТБ. Расконвертация будет не бесплатной, в случае обмена крупных портфелей свыше 500 тыс. бумаг BNY Mellon потребует выплатить комиссии до поступления акций в Россию.

Одновременно BNY Mellon разослал сообщение (с ним также ознакомился “Ъ”) о том, что банком-кастодианом (хранитель депонированных акций) программ, предложенных к расконвертации, стал Raiffeisen Bank International AG и Райффайзенбанк. В российском банке заявили, что BNY Mellon уже давно является клиентом банка по различным продуктам, в том числе депозитарного обслуживания. По словам собеседника “Ъ” на фондовом рынке, Райффайзенбанк, вероятно, единственный оставшийся в российском поле банк с возможностью обслуживания клиентов как в РФ, так и за рубежом.

Операция доступна как международным, так и российским держателям депозитарных расписок, однако из-из санкций и действующих ограничений у всех держателей бумаг могут быть сложности на разных уровнях конвертации. В случае участия в расконвертации бумаг международных инвесторов с прямыми счетами в Euroclear и DTC (Центральный депозитарий в США) они смогут без проблем подать поручение о списании в BNY Mellon.

Сложности могут возникнуть на стадии получения российских акций из-за ограничений на прием подобных бумаг на счета Euroclear. Но если у клиента есть счет в депозитарии Райффайзенбанка, то он получит рублевые бумаги. По словам главы дирекции по работе с акциями УК «Альфа-капитал» Эдуарда Харина, в настоящее время мост Euroclear/НРД заморожен и инвесторы не смогут «переставить» акции на российские площадки (см. “Ъ” от 23 марта). «Для разрешения этой ситуации Euroclear, скорее всего, должен принять решение о "перестановке" всех российских акций в НРД, далее российский регулятор должен принять решение, что делать с этими акциями» — допускать ли до торгов на бирже или пока оставить на счетах типа С.

По мнению руководителя отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александра Дорожкина, те глобальные инвесторы, кому нельзя иметь счет в России, вероятно, будут вынуждены отказаться от предложения BNY Mellon. Расконвертация будет интересна в первую очередь международным инвесторам, которым важно получить хоть какую-то оценку по бумагам, так как за рубежом они ничего не стоят из-за прекращения торгов и принудительного делистинга с бирж. «В первую очередь это важно для тех, у кого бумаги находятся в залоге. Чтобы не допустить кросс-дефолтов, они будут готовы получить локальные бумаги, которые сразу заморозятся, но по ним по крайней мере будет рублевая оценка, необходимая для покрытия кредитов»,— отмечает Александр Дорожкин.

Локальные инвесторы тоже проявляют интерес к конвертации. «Для российских инвесторов это возможность разморозить доступ к бумагам, операции с которыми прекратились в начале марта. К тому же это хорошая возможность заработать для тех, кто вошел в последние дни торгов на NYSE и LSE, так как в России такие бумаги будут стоит в разы выше»,— отмечает гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. Однако у участников рынка вызывает вопросы, как будет осуществлена операция, если мост НРД/ Euroclear нарушен и последний не проводит никакие трансакции.

В ближайшее время решения о расконвертации депозитарных расписок могут принять и другие банки-депозитарии — Сitigroup, JP Morgan, Bank of America. «Они могут последовать примеру BNY, чтобы максимально быстро избавиться от статуса администратора программ ADR, превратившегося из прибыльного и устойчивого бизнеса в головную боль и репутационный риск»,— отмечает Алексей Третьяков. В Сitigroup и JP Morgan не ответили на запрос “Ъ”, в Bank of America отказались от комментариев.

Виталий Гайдаев, Евгений Хвостик