Биржевые сдюжили

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После более чем месячного перерыва прошли первые торги паями небольшой части биржевых фондов. Активность, как и в случае первых после перерыва торгов акциями, была довольно высокой. Массовому запуску торгов БПИФами мешают сложности с корректным расчетом стоимости активов, а также ужесточившиеся требования маркетмейкеров по поддержанию их ликвидности. При этом список торгуемых БПИФов будет расти за счет фондов с российскими активами, тогда как скорого возвращения фондов с иностранными активами на рынке не ждут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На Московской бирже 29 марта прошли первые за месяц торги биржевыми ПИФами. Для инвесторов оказались доступными лишь паи 12 фондов (с активами свыше 23 млрд руб.) из 123 БПИФов, обращавшихся раньше. По данным ЦБ, на конец 2021 года число пайщиков БПИФов составляло 5,6 млн человек. По данным Московской биржи, БПИФы входили в портфели 2,7 млн уникальных брокерских счетов.

Руководитель отдела маркетмейкинга «Атона» Максим Авраменко отмечает, что высокой клиентской активности «пока не видно».

По оценке “Ъ”, основанной на данных Московской биржи, объемы торгов составили почти 1,3 млрд руб., причем около 1,2 млрд руб. пришлось на «ВТБ-Ликвидность».

«Активизации ждем уже в ближайшее время вместе с расширением списка торгуемых фондов»,— уточнил господин Авраменко.

Ограниченное количество запущенных БПИФов связано с более сложным процессом обращения и торговли, отмечают участники рынка. Перед запуском торгов УК обязаны составить заявку, которая согласовывается с организатором торгов и регулятором. Необходимым, но не всегда достаточным условием старта торгов выступает возможность расчета стоимости чистых активов (СЧА) фонда.

«Для того чтобы оценить стоимость пая, необходимо четкое понимание цен активов, входящих в состав БПИФа»,— отметили в ВТБ. По словам руководителя направления по взаимодействию с госорганами УК «Альфа-Капитал» Николая Швайковского, если расчет возможен, управляющий смотрит на возможность совершать операции с активами фонда и только после этого может подать заявку в ЦБ и на биржу. Именно по этой причине запущены торги только БПИФами с российскими акциями и облигациями, а также золотом, торги которым проходят на Московской бирже.

Возобновление торгов невозможно и без участия маркетмейкера. «Мы видим большое нежелание от маркетмейкеров котировать БПИФы с узкими спредами. В особенности это касается облигационных фондов, где INAV (индикативная стоимость активов.— “Ъ”) не отражает текущей реальной стоимости активов»,— отмечает директор департамента управления активами «Ингосстрах-Инвестиций» Артем Майоров.

Также сохраняется вопрос дополнительной ликвидности для поддержания необходимого уровня обеспечения. Если раньше маркетмейкер обеспечивал ее из собственных средств, то сейчас запрашивают у УК. «100% фондирования приходится обеспечивать управляющей компании из собственных средств, средств акционера или компаний группы»,— рассказал собеседник на рынке.

В среду начнутся торги еще пятью БПИФами, сообщил ЦБ. К запускам торгов новыми фондами готовятся в УК «Тинькофф Капитал» и «Сбер Управление активами», однако все они будут ориентированы на вложения в российские акции и облигации.

Запуска БПИФов с иностранными активами на рынке не ждут. По словам Николая Швайковского, основные вопросы для них — корректный расчет СЧА, особенно остро стоящий для фондов, в активах которых есть ADR на российские акции либо иные неторгуемые активы, и операции с активами, учитываемыми в системе НРД-Euroclear.

«Возобновлению торгов БПИФами с иностранными ценными бумагами мешают инфраструктурные ограничения, возникшие из-за геополитической ситуации, по мере их решения будем принимать решение по возобновлению торгов каждого фонда»,— отметили в «Сбер Управление активами». По словам Артема Майорова, пока по ним можно рассчитывать СЧА. «Лучше могут обстоять дела в тех фондах, где иностранные акции куплены на "СПБ Бирже", однако на рынке вряд ли много таких фондов»,— говорит он.

Виталий Гайдаев