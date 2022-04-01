Туристов ставят на колеса

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Резкое подорожание перелетов из-за кризиса в авиации на фоне западных санкций вынуждает участников туристического рынка вернуться к опыту десятилетней давности. Они рассматривают возможность доставлять туристов из центра страны на Черноморское побережье автобусами. Такой вариант значительно дешевле железнодорожного транспорта и будет востребован бюджетными туристами. Состоятельные путешественники, скорей всего, переориентируются на поездки на собственном автомобиле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Туроператоры рассматривают возможность включения в состав туров в курортные регионы страны автобусной перевозки, сообщил “Ъ” гендиректор «Дельфина» Сергей Ромашкин. Так, его компания запрашивает цены у перевозчиков. По словам господина Ромашкина, автобусные перевозки туристов из Москвы на Черное море были популярны восемь-десять лет назад, но в последние годы фактически исчезли с рынка. Представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева тоже ждет, что летом этот вариант вернется в линейку предложения федеральных туроператоров.

С начала военных действий на Украине Росавиация ограничила полеты в часть аэропортов центральной и южной части страны. Мораторий на перевозку несколько раз продлевался и сейчас действует до 7 апреля. В частности, путешественники не могут прилететь в Анапу, Геленджик, Краснодар и Симферополь. Продолжительность рейсов в Сочи выросла с 2,5 до 4 часов.

Это само по себе привело к росту спроса на автобусные перевозки. Южные регионы в последний месяц заняли лидирующие позиции в сегменте бронирований билетов на автобус, говорит руководитель «Яндекс Путешествий» Ирина Рейдер. Собеседник “Ъ” на рынке конкретизирует, что спрос на автобусы в регионы с закрытыми аэропортами вырос в полтора-два раза. Заместитель гендиректора «Туту.ру» Сергей Николаев добавляет, что за месяц спрос на автобусные билеты в Краснодар, Анапу и Воронеж подрос на 12–16%, в Геленджик— на 25%, в Симферополь — на 17%.

Аналогичный тренд прослеживается на других закрытых для полетов направлениях. В Lux Express, который обслуживает автобусные рейсы Санкт-Петербург—Таллин и Санкт-Петербург—Хельсинки, заявили “Ъ”, что в марте зафиксировали заметный рост перевозки по отношению к февралю, увеличив частоту рейсов. «Если ситуация останется сложной, то спрос на автобусные перевозки летом станет еще больше»,— замечает господин Николаев.

Гендиректор «Алеан» Илья Уманский сомневается, что автобусные перевозки летом смогут полностью заменить авиаперелеты. Но он не исключает, что такие поездки будут пользоваться спросом у бюджетной категории туристов. Люди среднего достатка и выше, по мнению эксперта, переориентируются на железнодорожный транспорт и автомобили, обеспечивающие традиционно 60% турпотока на внутренние курорты.

Низкая цена транспорта — важный фактор для турбизнеса. Сергей Ромашкин указывает, что заявленная стоимость перевозки туриста автобусом из Москвы в Анапу и обратно составляет 5,5 тыс. руб., время в пути — 20–22 часа. Аналогичное путешествие на поезде, который идет 21 час, обойдется в 18,6 тыс. руб., 39 часов — 12,8 тыс. руб. Эксперт добавляет, что билеты на поезда продаются максимум за 90 дней, это не дает путешественникам планировать свои летние отпуска сейчас. Дарья Домостроева поясняет, что сейчас туроператоры продают на лето турпакеты в основном с поездкой наземным транспортом и экскурсионным обслуживанием: «Число таких броней выросло в разы». Она поясняет, что из-за общей неопределенности с полетами россияне пока не готовы планировать транспортные расходы на лето: их отпугивает высокая цена авиабилетов на регулярные рейсы.

Собеседник “Ъ” на туррынке поясняет, что стоимость кресел в самолетах для туроператоров на внутренних направлениях за минувшие два месяца выросла в полтора-два раза. По его словам, авиаперевозчики аргументируют это увеличившимся временем в пути, расходами на топливо и другими издержками. Другой источник “Ъ” считает, что реальные цены на перелеты в летнем сезоне будут зависеть от реализации заявленных властями 31 марта мер господдержки авиаотрасли.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев