ЦБ срезал писателям аванс

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Новые требования Центробанка по ограничению размера аванса по валютным договорам создали серьезные проблемы книгоиздателям. Ряд зарубежных авторов и компаний из-за спецоперации на Украине и так заявили об остановке работы с российским книжным рынком, теперь же издатели опасаются потерять оставшиеся иностранные новинки. В крупнейшей книгоиздательской группе «Эксмо-АСТ» уже говорят об остановке работы с зарубежными авторами из-за новых ограничений Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О том, что «Эксмо-АСТ» вынуждено остановить всю работу с иностранными авторами из-за новых требований Банка России об ограничении авансов иностранным компаниям, “Ъ” рассказали в издательской группе. Требование «делает практически невозможной работу с иностранными компаниями и издательствами», заявил президент группы Олег Новиков.

Ограничение по предварительной оплате (авансовым платежам) российскими компаниями в пользу иностранных Центробанк ввел с 27 марта: по новым правилам, она может быть произведена только в пределах 30% от суммы обязательств, предусмотренных по каждому контракту.

По словам господина Новикова, ограничение не учитывает специфику работы с интеллектуальным продуктом: права покупаются сейчас, каким будет финальное вознаграждение правообладателя после издания книги, неизвестно, то есть неизвестна общая сумма «обязательств по контракту». «Поэтому в договоре покупки прав на книгу фиксируется не полная сумма сделки, а только аванс, и выплатить его полностью по новым правилам нельзя, только 30%»,— поясняет он. По сути это означает прекращение всех договоров, по которым должны были быть сделаны выплаты, так как правообладатель получит только 30% от аванса и будет считать договоренности невыполненными, опасается господин Новиков.

Размер авансового платежа обычно закрепляется договором, соответственно, если вместо всей суммы авансового платежа российской компанией выплачивается только 30%, то у контрагента возникают основания считать обязательства второй стороны договора исполненными не полностью, подтверждает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. При этом, по его словам, издатели не могут игнорировать ограничения ЦБ, это может быть расценено как нарушение норм валютного законодательства и повлечь штраф в размере 75–100% от суммы операции по ст. 15.25 КоАП.

«Эксмо-АСТ» не единственное крупное издательство, оказавшееся в такой ситуации.

«Проблема платежей иностранным правообладателям в свете нового решения Банка России может стать очень острой. Сейчас наши юристы и финансисты обсуждают ситуацию с сотрудниками валютного контроля нашего банка и ищут решение»,— заявил гендиректор «Альпина Паблишер» Алексей Ильин. В «Эксмо-АСТ» планируют запрашивать разъяснения ЦБ и просить возможных корректировок с учетом специфики креативных секторов экономики. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

Разъяснения ЦБ издателям не помогут, так как в постановлении регулятора четко сказано, что ограничения затрагивают и платежи, осуществляемые при «передаче результатов интеллектуальной деятельности», указывает Юрий Федюкин. «Так что проблемы издателей могут разрешиться, только если установленный ЦБ порядок будет упразднен либо изменен и авансовые платежи, осуществляемые при передаче прав, будут включены в перечень исключений наравне с горюче-смазочными материалами и материально-техническими запасами»,— заключает юрист.

По словам издателей, проблемы с платежами могут осложнить положение с иностранными новинками, количество которых и так уменьшится. Как писал “Ъ” 21 марта, иностранные авторы и издательства приостанавливают работу с российскими издательствами из-за военной операции России на Украине. Сотрудничество прекращают писатели Стивен Кинг, Нил Гейман, Линвуд Баркли, Адам Пшехшта, Ричард Брэнсон, издательские концерны Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster, международный оптовый продавец книг Gardners и др.

Валерия Лебедева