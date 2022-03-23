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Коммерсантъ FM
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Долговая зависимость регионов от центра продолжит расти

Мониторинг государственных финансов

Объем госдолга российских регионов на 1 марта 2022 года составил 2,474 трлн руб., свидетельствуют данные Минфина. Годом ранее, на 1 марта 2021-го, он был практически таким же — 2,473 трлн руб. Разбивка долга по видам обязательств на 1 марта такова: на государственные ценные бумаги субъектов приходится 798 млрд руб., на банковские кредиты — 208 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 1411 млрд руб. Также в составе долга — госгарантии на 29 млрд руб. и «иные долговые обязательства» на 80 млн руб. Остаточные внешние обязательства субъектов невелики и равны $320 млн. Объем долга муниципальных образований на 1 марта — еще 352 млрд руб. и $2,5 млн.

Как видно из графика, за минувшие три года структура долга территорий заметно изменилась. Сумма относительно дорогой банковской задолженности ощутимо снизилась — с 488 млрд руб. на 1 марта 2019 года до 208 млрд руб. на 1 марта 2022-го. Взамен регионы сильно нарастили долг по практически бесплатным бюджетным кредитам федерального центра (со ставкой 0,1% годовых) — с 1 трлн руб. до 1,4 трлн руб. В такой же пропорции — почти в полтора раза — выросли долги по госбумагам регионов, с 549 млрд руб. до 798 млрд руб. Напомним, что центр заинтересован в выпуске облигаций регионами, это позволяет им привлекать средства на более длительный срок. Однако этот рынок год от года формируют только опытные эмитенты, и новые участники на нем появляются довольно редко — в 2021 году «размещались» лишь треть российских регионов.

Впрочем, кризис и санкции изменят ситуацию и здесь. На инвесторов—покупателей облигаций рассчитывать уже не приходится, банковские кредиты из-за роста ставок стали недоступны. Теперь все надежды губернаторов — на новые бюджетные кредиты центра. Уже решено, что в рамках антикризисных мер правительство предоставит регионам дополнительные суммы на погашение задолженности по их госбумагам и коммерческим займам. Это позволит субъектам сэкономить в этом году 255 млрд руб. Кроме того, на этот год предлагается освободить регионы от погашения всех ранее взятых бюджетных кредитов — что даст еще 60 млрд руб. экономии. Среди мер экстренной помощи — выдача на более длительный срок использующихся для покрытия кассовых разрывов «коротких» кредитов Федерального казначейства и авансирование дотаций при проблемах с текущим исполнением бюджетов.

Вадим Вислогузов

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