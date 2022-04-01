Ракеты полетели на огонь

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На загоревшейся в пятницу утром в результате вертолетной атаки нефтебазе «Роснефти» в Белгороде удалось локализовать пожар. Пока спасатели боролись с огнем, под областным центром прогремели несколько взрывов. В одном из приграничных с Украиной сел взрыв прилетевшей ракеты, предположительно «Точки-У», повредил линию электропередачи, во втором — привел к выбитому в жилом доме окну. Власти устраняют последствия происшествий.

К вечеру 1 апреля МЧС удалось локализовать пожар на территории нефтебазы «Роснефти» на улице Константина Заслонова Белгорода. Предполагается, что открытое горение будет устранено до конца дня. По словам местных жителей, в сравнении с утром дыма стало гораздо меньше. В работе на объекте приняли участие порядка 200 человек и более 50 единиц техники.

Как рассказывал “Ъ”, рано утром на нефтебазе загорелись восемь резервуаров с топливом объемом 2 тыс. куб. м. Власти назвали причиной возникновения огня ракетный удар с двух вертолетов вооруженных сил Украины. Подтвердили это и многочисленные видеозаписи. Одни зафиксировали атаку Ми-24 на резервуары, другие — отход вертолетов, которые едва не задевали кроны деревьев. По словам специалистов, засечь технику на такой высоте, а тем более сбить — довольно сложно.

«Надо наносить удары туда, откуда они взлетели, чтобы подавить любую возможность совершения подобных действий в будущем»,— заявил в связи с этим в эфире «Говорит Москва» первый замглавы комитета по международным делам Совета федерации Владимир Джабаров.

Как выяснилось позже, обстрелу подвергся и расположенный в 10 км на север от нефтебазы промышленный парк «Северный». Данный проект для развития малых производственных компаний в Белгородской области реализуется региональным правительством совместно с Минэкономики РФ.

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Директор одного из его резидентов — типографии «Константа» Константин Лахнов сообщил “Ъ”, что ночью объекты инфраструктуры и офис его предприятия были повреждены. Он не стал распространяться о возможных причинах и обстоятельствах инцидента: «Мы не эксперты, на месте работают специальные службы, все выясняют». По его словам, в типографии повреждена система отопления, техника, а крыша и торец здания посечены металлическими элементами. Сильно пострадал кабинет адвоката, который в момент происшествия был на работе и вышел за чаем. У входной группы его двери семь прострелов, повреждены окно и монитор, через них прошли некие металлические квадратные элементы, уточнил директор типографии.

Типография и другие предприятия были эвакуированы для проверки территории, а после вернулись к работе и восстановлению. Инфраструктура расположенного в 2 км от промпарка международного аэропорта обстрелу не подверглась.

Из-за пожара на нефтебазе власти организовали эвакуацию жителей близлежащих улиц. Всего в районе зарегистрированы 892 человека, большинство из них утром самостоятельно разъехались по родственникам и на работу, несколько человек приехали в пункт временного размещения на многофункциональной арене «Белгород-Арена». По словам мэра Белгорода Антона Иванова, в пункте находятся 43 жителя, они обеспечены горячим питанием, напитками, власти также позаботились об их домашних питомцах. После ликвидации пожара людям разрешат вернуться домой. Помощь им оказывают два психолога управления МЧС России по Белгородской области. В основном прибывшие спокойны, но переживают за оставленное дома имущество.

Утром из-за пожара на заправках скапливались автомобили, но к середине дня больших очередей уже не было. Район нефтебазы перекрыли, по улицам двигались лишь пожарные и военные машины.

Тем не менее день в Белгороде в целом прошел неспокойно. Приблизительно в час дня местные жители сообщили о том, что в разных частях города слышен грохот, а в небе появился белый след. В районе пригородных сел произошли взрывы.

В Никольском, которое расположено менее чем в 30 км от областного центра, ракета упала и взорвалась рядом с дорогой, но вдалеке от жилых домов, повредив линию электропередачи. В Ясных Зорях, находящихся ближе к границе с Украиной, в результате похожего инцидента выбило окно в жилом доме. Пострадавших в результате происшествий нет. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что линия электропередачи восстановлена, а вставить стекло жителям помогут местные власти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем сказал, что Владимиру Путину доложили о ЧП в Белгороде. Происшествие «не создает комфортные условия для продолжения переговоров (с представителями Украины.— “Ъ”)», отметил господин Песков. Он добавил, что оценку происходящему должны дать правоохранительные органы, а превосходство в воздухе в ходе спецоперации является абсолютным фактом. В Министерстве обороны России подтвердили удар украинских вертолетов по нефтебазе в Белгороде, подчеркнув, что она снабжала топливом гражданский транспорт и к военным отношения не имеет. В Минобороны Украины инциденты оставили без комментариев.

Сергей Толмачев, Воронеж