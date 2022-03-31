Эсеры вспомнили о частном ради общего

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Как стало известно “Ъ”, депутаты Госдумы от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) направили на заключение в правительство законопроект о частных военных компаниях (ЧВК). Прошлые попытки принять такой документ не увенчались успехом, но теперь «украинские события показали всем, что ситуация поменялась», считает лидер СРЗП и соавтор проекта Сергей Миронов. Эксперт полагает, что инициатива эсеров как минимум обновит дискуссию о легитимизации ЧВК, которая «рано или поздно произойдет», но шансы на принятие будет иметь лишь законопроект, предложенный партией власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно законопроекту «О частной военной и военно-охранной деятельности» (есть у “Ъ”), ЧВК должны создаваться только в форме ООО и не вправе вести никакой иной деятельности. Среди видов «военных и военно-охранных работ и услуг» в документе, в частности, названы участие в миротворческих операциях, обучение зарубежных военных и полицейских, «пресечение международной террористической деятельности» и защита иностранных физических лиц. Как подчеркивается в пояснительной записке, все эти полномочия ЧВК могут реализовывать исключительно за пределами России. Лицензию на подобную деятельность ЧВК должны получать в Минобороны, оно же определяет места их постоянной дислокации и выдает разрешение на проведение операций и перемещение сотрудников и техники.

«Все знают, что ЧВК были и есть. Но они работали в "сером" режиме. Надо как-то их легализовать,— описал “Ъ” главную цель законопроекта его соавтор Дмитрий Кузнецов.— У людей, которые служат, рискуют своей жизнью, должны быть социальные права военнослужащих, участников боевых действий. Родина своих не бросает. Человек имеет право получить льготы, привилегии, которые он достойно заслужил».

Отметим, что самой известной из подобных российских компаний является так называемая ЧВК Вагнера, однако информация о ней носит исключительно неофициальный характер. По данным СМИ, ее бойцы участвовали в боевых действиях в Донбассе, Сирии, Ливии, Центральной Африке.

Законопроекты, регулирующие деятельность ЧВК, эсеры уже вносили в Думу в 2012, 2015, 2016 и 2018 годах, но Белый дом и профильные ведомства выступали против их принятия. Так, в 2015 году правительство вынесло отрицательное заключение на проект депутата Геннадия Носовко, сославшись на противоречие его норм ч. 5 ст. 13 Конституции, запрещающей «создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований». По данным источника, знакомого с ситуацией, Минобороны и ФСБ тоже были против законопроекта, потому что опасались появления неконтролируемых боевых отрядов и отмечали, что в документе недостаточно проработаны вопросы надзора за ЧВК.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не раз выступал за легализацию подобных структур. Например, в начале 2018 года он заявил о необходимости разработать закон, защищающий права бойцов ЧВК: «Я думаю, что здесь нужно четко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди были тоже в правовом поле и защищены». Вскоре после этого Сергей Миронов и его коллега по фракции Михаил Емельянов внесли новый вариант законопроекта о ЧВК, но правительство опять заявило о несоответствии его Конституции. Против также высказались Минобороны и ряд других силовых ведомств.

Как пояснил “Ъ” Сергей Миронов, нынешний законопроект — тот же самый, что был внесен в 2018 году.

«Никаких изменений мы не вносили. Дело в том, что наша партия инициировала законопроект о ЧВК в 2018 году в совершенно других политических условиях. В то время отношение к этому вопросу в обществе было неоднозначным. По этой причине документ отложили, но, как оказалось, ненадолго,— отметил лидер СРЗП.— Украинские события всем показали, что ситуация сильно поменялась не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Кроме этого, после референдума 2020 года в Конституцию были внесены существенные изменения, которые были направлены на предоставление России большего суверенитета, чем раньше. С учетом этих факторов появилась необходимость принять законопроект о ЧВК».

Как сообщил “Ъ” источник во фракции СРЗП, авторы законопроекта неофициально обсуждали его с представителями Минобороны и администрации президента. По мнению собеседника, позиция военных изменилась, на что косвенно указывает тот факт, что раньше они говорили о невозможности привлечения добровольцев из других стран, а 11 марта министр обороны Сергей Шойгу сам попросил президента «положительно отреагировать на запросы» иностранцев, желающих поучаствовать в спецоперации на Украине.

Комитет Госдумы по обороне пока воздерживается от комментариев по поводу инициативы СРЗП.

Первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) сообщил “Ъ”, что законопроекта эсеров не видел, но в целом относится к частным военным компаниям «крайне негативно»: «Если речь о легализации ЧВК, то я против».

Политолог Константин Калачев считает вопрос о ЧВК дискуссионным и сложным. «Это связано с тем, что в России наемничество официально запрещено в соответствии со ст. 359 Уголовного кодекса. Но при всем при этом ЧВК у нас есть, хотя их деятельность сильно ограничена внутренним законодательством»,— говорит эксперт. Он полагает, что инициатива СРЗП «как минимум обновит дискуссию» и рано или поздно полная легитимизация ЧВК произойдет. «Не уверен, что примут именно законопроект эсеров. Но ситуация меняется, политическая воля будет проявлена. Я бы предположил, что законопроект, который будет иметь шансы на прохождение, будет исходить от "Единой России". Ну а пока есть возможность обсудить саму тему». Интерес к этой теме неслучаен, а в нынешней ситуации в несогласованные инициативы «как-то не верится», добавляет господин Калачев.

Ксения Веретенникова