Компании получили осторожную оценку

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На Московской бирже состоялись первые с конца февраля полноценные торги акциями. Большинство бумаг завершили сессию ростом, а индекс MOEX вырос на 7,6%. На торгах по-прежнему активны частные инвесторы, и они предпочитают в первую очередь ценные бумаги экспортеров, а также аутсайдеров прежних дней. Кроме того, позитив во многом обусловлен сохраняющимся запретом на короткие продажи и недопуском нерезидентов к торгам. Однако ситуация может измениться, когда участники торгов начнут фиксировать спекулятивную прибыль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Удлинение торговой сессии прошло с пользой для рынка акций: 31 марта, рублевый индекс Московской биржи второй день подряд демонстрировал рост, и торги завершились на отметке 2703 пункта (+7,6%). Объем торгов акциями удвоился по сравнению с предыдущем днем и превысил 80 млрд руб. Торги впервые с 25 февраля проводились с 9:50 до 18:50, тогда как в предшествующие дни марта завершались в 13:50. Кроме того, Банк России снял с 31 марта запрет на короткие продажи по 83 акциям, однако только для участников клиринга. Но, по словам ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова, судя по динамике рынка, большого интереса к коротким продажам сейчас нет.

Пока объем торгов сильно не дотягивает до обычных среднедневных значений января — начала февраля, отмечает руководитель управления инвестиционного консультирования ФГ «Финам» Владимир Цыбенко.

Так, в начале года среднедневной объем был почти вдвое выше — около 150 млрд руб. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции:

ВТБ (+15,4%),

«Роснефти» (+13,1%),

«Газпрома» (+12,3%),

ЛУКОЙЛа (+10,5%).

Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Максим Клочков заметил, что самый большой оборот на торгах был по бумагам «Газпрома» (около 20 млрд руб.), что связано с указом президента о переходе с недружественными странами на торговлю газом с оплатой в рублях. В целом, по словам брокера, основным спросом пользовались экспортеры: нефтегазовый сектор, металлурги.

Объемом торгов и ростом котировок выделялись депозитарные расписки Ozon (+33%). По словам Андрея Кочеткова, это одна из компаний, которые выиграют от слабой доступности иностранных торговых площадок — «по сути, блокировка внешних платежей закрывает доступ к таким ресурсам, как Ebay или Amazon». Господин Кочетков отметил схожую ситуацию с уходом конкурентов у НМТП (+21,7%) и «Совкомфлота» (+22,5%). Кроме того, Fix Price (+11,7%) в условии падения доходов может рассчитывать на увеличение своей клиентской аудитории, заметил аналитик.

Участники рынка отмечают, что активность проявляют по-прежнему частные инвесторы. При этом, по словам Владимира Цыбенко, они ведут себя довольно хаотично — «кто-то пытается сформировать долгосрочный портфель из акций с большой капитализацией, воспользовавшись просадкой рынка, кто-то пытается спекулировать и заработать в условиях низкой ликвидности на акциях второго эшелона». Одновременно он отмечает, что крупных игроков на рынке не заметно. Вместе с тем господин Клочков обращает внимание, что по бумагам каждого крупного эмитента в торговой системе по-прежнему остаются и крупные заявки на покупку. Впрочем, котировки не опускались до этих уровней и выступали как моральная поддержка рынка, отмечают участники торгов. Необходимости в присутствии ФНБ господин Цыбенко не видит, но не исключает выход на buyback со стороны эмитентов.

Участники рынка сохраняют позитив в отношении ценных бумаг экспортеров нефти и газа, цветной металлургии, удобрений, продуктового ритейла.

Однако, по словам Владимира Цыбенко, «твердые цены» можно будет увидеть только при возобновлении полноценных торгов, включая разблокировки счетов в Euroclear и Clearstream. Сейчас рынок демонстрирует определенную устойчивость, однако все может поменяться, если нерезидентам разрешат продавать бумаги, находящиеся в их владении, предупреждает Андрей Кочетков. Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко прогнозирует индекс Московской биржи в диапазоне 2500–3000 в апреле, а также сохранение высокой волатильности в ближайшие дни — по его мнению, игроки могут начать фиксировать длинные позиции.

Ксения Куликова