Риски-сода

28 2 мин. ...

Российские производители стекла на фоне роста курса валют столкнулись с резким подорожанием соды, сырья для своей продукции. Ее практически монопольный поставщик «Башхим» поднял цены почти на треть меньше чем за год, что может оказаться причиной остановки маленьких заводов. Крупные поставщики признают подорожание, но не считают его критическим, отмечая, что больше проблем создает нарушение экспортных поставок из-за логистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, ассоциация «СтеклоСоюз» (представляет интересы ряда предприятий стекольного рынка) обратилась к крупнейшему в России поставщику кальцинированной соды ТД «Башхим» (трейдер Башкирской содовой компании (БСК), которая занимает долю более 85% в РФ) с просьбой пересмотреть порядок ценообразования на продукцию компании. Как отмечается в письме, на российские стекловаренные заводы приходится более 40% общего объема потребления произведенной в РФ кальцинированной соды. Сейчас внутренние промышленные потребители покупают соду по согласованной с ФАС формуле, привязанной к экспортному нетбэку. Но из-за девальвации рубля стоимость продукции стала резко расти.

Так, указывается в письме, с октября 2021 года «Башхим» и так увеличил стоимость соды в общей сложности на 10,5%, а с апреля 2022 года продукция подорожает в третий раз в пределах 16%. «Данные обстоятельства ставят стекловаренные заводы на грань остановки,— говорится в документе.— Многие иностранные компании-потребители приняли решение закрыть свои производства в нашей стране. В большей степени пострадают производители стеклотары». Ассоциация указывает, что на внутреннем рынке уже очевидно перепроизводство стекольной продукции, и предупреждает, что снижение объемов производства и остановка заводов вызовет и снижение потребления кальцинированной соды. Получить комментарии в «Башхиме» не удалось.

Источники “Ъ” среди крупных производителей стекла подтверждают рост стоимости соды, которая занимает около половины в себестоимости их продукции, на 16% на второй квартал 2022 года (то есть с учетом прошлогоднего подорожания — более чем на 26%). Они также признают проблемы с отгрузкой на экспорт из-за нарушения логистических цепочек как у БСК, так и у переработчиков стекла.

Некоторые из них считают, что это может обернуться снижением спроса на стекло внутри России. Но в этом вопросе мнения участников рынка разошлись. Один из собеседников “Ъ” уверяет, что сейчас спрос и предложение сбалансированы, а пострадать может только сегмент дорогих сложных бутылок (такие использует, например, производитель водки Beluga), в то время как обычная тара будет по-прежнему востребована, следовательно, и сырье для нее. К тому же, отмечает источник “Ъ”, после завершения спецоперации на Украине, где были разрушены три крупных стекольных завода, там может открыться новый рынок сбыта российской продукции. При этом критическое состояние производителей стекла и возможное закрытие заводов все собеседники “Ъ” опровергают. По их мнению, проблемы могут возникнуть только у небольших производителей без собственных оборотных средств. К тому же, говорят источники, с укреплением рубля цена снова пойдет вниз. На рынке отмечают, что на фоне проблем с экспортом «Башхим» и БСК будут заинтересованы в перераспределении объемов производства на внутренний рынок.

Как говорит Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка, ситуация с ростом цен повсеместна. В условиях рыночной экономики производители ориентируются на экспортный паритет в ценообразовании, а в таких условиях при росте мировых цен и девальвации рубля двузначное удорожание продуктов на внутреннем рынке естественно. Эксперт отмечает, что, по данным Росстата, в 2018–2021 годах цены на кальцинированную соду для поставок на внутренний рынок не были волатильны и держались в пределах 13–13,6 тыс. руб. за тонну EXW без НДС. Но если они выросли, отмечает эксперт, следует помнить, что государство, которое пытается сдерживать инфляцию, зачастую рекомендует представителям отдельных отраслей (где это возможно и не влечет больших потерь для бизнеса) сдерживать рост внутренних цен.

Ольга Мордюшенко