Связи стерли границу

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С 1 апреля Россия и Белоруссия отменяют плату за входящие звонки в роуминге. Несмотря на примечательную дату, это не шутка. Отмена роуминга между союзными странами обсуждалась последние пять лет, но, пояснили в Минцифры, «в текущей геополитической ситуации это решение приобретает особенную значимость и способствует укреплению партнерства и интеграции двух стран». В Белоруссии, по данным министерства, находится более 90 тыс. российских абонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Тишина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Юлия Тишина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Долгое время операторы двух стран не могли договориться, поскольку российская сторона предлагала кардинально снизить ставки интерконнекта (система межоператорских взаиморасчетов за услуги по пропуску голосового трафика) и опустить тарифы для абонентов «до комфортного уровня», причем одномоментно. Белорусские коллеги выступали за поэтапное снижение тарифов на интерконнект, применение пониженных ставок только к роуминговому трафику. В 2019 году российские компании полагали, что такие предложения «носят нерыночный характер». При этом цены на услуги по пропуску трафика у белорусских операторов были самыми высокими в СНГ — около $0,3 за минуту против $0,14–0,19 у российских.

Но, похоже, политическая воля сломила экономические барьеры — ставка интерконнекта снижена с $0,3 до $0,015, а в ближайшей перспективе власти рассчитывают отменить оставшиеся роуминговые наценки на исходящие звонки при перемещении между странами. Уменьшение тарифов, по данным Минцифры, уже привело к тому, что количество входящих роуминговых звонков увеличилось в 1,5 раза, исходящих — вдвое. Объемы СМС-сообщений также удвоились, интернет-трафик вырос в 1,6 раза.

Неочевидное последствие роста перечисленных показателей — ограничение доступности связи в России из-за роста цен и сокращение пакетов услуг для российских абонентов. В краткосрочной перспективе рост трафика и звонков из Белоруссии, вероятно, не скажется на качестве оказания услуг в РФ, но в этом году в целом потребление трафика внутри страны вырастет — на фоне текущих событий люди опасаются за конфиденциальность разговоров и начинают чаще звонить через мессенджеры. Число голосовых звонков тоже увеличится, поскольку отдыхать россияне будут по большей части в пределах страны.

В этом году российские операторы столкнулись с ситуацией, когда из-за технологических санкций, нарушения логистических цепочек поставок, ограничения рынка заемного капитала и удорожания стоимости кредитов они не могут модернизировать сети. В то же время потеря доходов от международного роуминга еще больше повлияет на их инвестиционные возможности, которые, по прогнозам, и так сократятся более чем вдвое. Но идти против политического решения операторы не могут, поэтому уверяют, что у роуминговых абонентов возможностей для общения с родными и близкими будет больше. Но это пока.