Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Связи стерли границу

Юлия Тишина об отмене роуминга с Белоруссией

С 1 апреля Россия и Белоруссия отменяют плату за входящие звонки в роуминге. Несмотря на примечательную дату, это не шутка. Отмена роуминга между союзными странами обсуждалась последние пять лет, но, пояснили в Минцифры, «в текущей геополитической ситуации это решение приобретает особенную значимость и способствует укреплению партнерства и интеграции двух стран». В Белоруссии, по данным министерства, находится более 90 тыс. российских абонентов.

Юлия Тишина

Юлия Тишина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Юлия Тишина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Долгое время операторы двух стран не могли договориться, поскольку российская сторона предлагала кардинально снизить ставки интерконнекта (система межоператорских взаиморасчетов за услуги по пропуску голосового трафика) и опустить тарифы для абонентов «до комфортного уровня», причем одномоментно. Белорусские коллеги выступали за поэтапное снижение тарифов на интерконнект, применение пониженных ставок только к роуминговому трафику. В 2019 году российские компании полагали, что такие предложения «носят нерыночный характер». При этом цены на услуги по пропуску трафика у белорусских операторов были самыми высокими в СНГ — около $0,3 за минуту против $0,14–0,19 у российских.

Но, похоже, политическая воля сломила экономические барьеры — ставка интерконнекта снижена с $0,3 до $0,015, а в ближайшей перспективе власти рассчитывают отменить оставшиеся роуминговые наценки на исходящие звонки при перемещении между странами. Уменьшение тарифов, по данным Минцифры, уже привело к тому, что количество входящих роуминговых звонков увеличилось в 1,5 раза, исходящих — вдвое. Объемы СМС-сообщений также удвоились, интернет-трафик вырос в 1,6 раза.

Неочевидное последствие роста перечисленных показателей — ограничение доступности связи в России из-за роста цен и сокращение пакетов услуг для российских абонентов. В краткосрочной перспективе рост трафика и звонков из Белоруссии, вероятно, не скажется на качестве оказания услуг в РФ, но в этом году в целом потребление трафика внутри страны вырастет — на фоне текущих событий люди опасаются за конфиденциальность разговоров и начинают чаще звонить через мессенджеры. Число голосовых звонков тоже увеличится, поскольку отдыхать россияне будут по большей части в пределах страны.

В этом году российские операторы столкнулись с ситуацией, когда из-за технологических санкций, нарушения логистических цепочек поставок, ограничения рынка заемного капитала и удорожания стоимости кредитов они не могут модернизировать сети. В то же время потеря доходов от международного роуминга еще больше повлияет на их инвестиционные возможности, которые, по прогнозам, и так сократятся более чем вдвое. Но идти против политического решения операторы не могут, поэтому уверяют, что у роуминговых абонентов возможностей для общения с родными и близкими будет больше. Но это пока.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...