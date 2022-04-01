Белград попросят не отрываться от ЕС

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В Сербии в воскресенье одновременно пройдут президентские, парламентские и местные выборы. Их исход важен не столько с точки зрения обновления власти в стране — президент Александр Вучич и его партия, по прогнозам, победят,— сколько с учетом геополитической ориентации Белграда. После выборов Запад ждет от Сербии присоединения к антироссийским санкциям. Причем, как уточняют европейские дипломатические источники “Ъ”, «уже в ближайшее время». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Евросоюзе вошли в положение президента Сербии Александра Вучича (на плакате). Там понимают: присоединение к антироссийским санкциям означает для него потерю голосов многих избирателей, и потому в Брюсселе терпеливо ждут окончания выборов

Фото: REUTERS/Zorana Jevtic, Zorana Jevtic \ Reuters В Евросоюзе вошли в положение президента Сербии Александра Вучича (на плакате). Там понимают: присоединение к антироссийским санкциям означает для него потерю голосов многих избирателей, и потому в Брюсселе терпеливо ждут окончания выборов

Фото: REUTERS/Zorana Jevtic, Zorana Jevtic \ Reuters

Кардинальной смены власти в Сербии по итогам воскресных выборов не ожидает практически никто. Вопрос лишь в том, насколько безусловным будет успех нынешней власти: победит ли президент Александр Вучич в первом или во втором туре, получит ли возглавляемая им Сербская прогрессивная партия абсолютное или относительное большинство в парламенте, а также насколько реальны шансы оппозиции завоевать кресло столичного мэра. Немного различий и во внешнеполитических платформах основных претендентов на власть. Все они, включая нынешнего главу государства, высказываются против вступления Сербии в НАТО, присоединения страны к антироссийским санкциям и признания Косово. Однако все это вовсе не означает, что после выборов ничего в сербской политике не изменится и что Сербия останется единственной среди членов и кандидатов в ЕС страной, которая не ввела санкций против России.

«После выборов 3 апреля, формирования нового парламентского большинства и правительства сербское руководство должно занять ясную позицию относительно стратегического выбора в пользу Европы»,— заявил накануне воскресного голосования координатор Европарламента по Сербии Владимир Билчик. А посетившая Белград глава дипломатии Германии Анналена Бербок напомнила сербскому президенту, что «тот, кто разделяет европейские ценности, не может оставаться в стороне от происходящего на Украине». Группа же депутатов Европарламента ясно обозначила Белграду цену вопроса, потребовав от Еврокомиссии заморозить переговоры с Сербией о вступлении и прекратить ей финансовую помощь в случае неприсоединения к санкциям против РФ.

После начала боевых действий на Украине Белград занял двойственную позицию. Совет безопасности и правительство в конце февраля назвали «ошибочным нарушение территориальной целостности любой страны, включая Украину», но отказались вводить санкции против России. В начале марта Сербия проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением «российского вторжения на Украину», а неделю назад поддержала еще одну ооновскую резолюцию с осуждением РФ за гуманитарный кризис и призывом к немедленному прекращению огня на Украине.

При этом сербская авиакомпания Air Serbia осталась едва ли не единственной в Европе, совершающей рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Не было принято и решений по остальным санкциям. Следовать строго в русле европейской политики и присоединиться к антироссийским ограничительным мерам Запад потребовал от Сербии — кандидата в ЕС — с первого же дня нынешнего кризиса на Украине, но, судя по всему, согласился отсрочить момент принятия Белградом «трудного решения» до окончания сербских выборов. «В ЕС понимают зависимость Сербии от российского газа, сербский расчет на поддержку со стороны Москвы по Косово, пророссийские настроения среди сербского населения, поэтому Европа не выдвигала до сих пор Белграду ультимативных требований по санкциям,— пояснил “Ъ” на условиях анонимности европейский дипломатический источник.— Но с окончанием избирательного процесса в Сербии Европа ожидает от Белграда ясной и четкой позиции, причем уже в ближайшее время».

В первую очередь, по словам источника, от Сербии ждут закрытия своего воздушного пространства для российских самолетов и отмены полетов сербской авиакомпании в РФ. Эти рейсы, несмотря на огромную прибыльность (билет стоит до €1 тыс. в один конец), уже стали для Белграда головной болью. В марте восемь раз поступали сообщения о взрывных устройствах на самолетах Air Serbia, следующих в Россию, воздушные суда возвращались в Белград, но информация оказывалась ложной. «В печенках у меня уже эти самолеты! — бросил в сердцах президент Вучич в эфире сербского TV PRVA.— Что делать, если каждый раз мы вынуждены возвращать самолет. Ложные сигналы отправляют иностранные спецслужбы».

О других ожидаемых от Белграда шагах сообщила сербская телекомпания Nova, ссылаясь на «высокопоставленные источники» в ЕС и НАТО: «Белград должен найти способ избавиться от российских компаний на своей территории. "Газпрому" и другим компаниям, для которых нет места в ЕС, не может быть места и в Сербии».

Такой шаг Белград, похоже, уже рассматривает. Александр Вучич недавно заявил: если из-за западных санкций российские компании в Сербии не смогут работать, Белград не станет изымать их активы, а предложит «выкуп по справедливой цене». Речь в первую очередь идет о сербской нефтегазовой компании NIS, более половины которой принадлежит «Газпром нефти». Да и сербский министр энергетики Зорана Михайлович на днях объявила, что страна начинает диверсификацию своего нефтегазового сектора.

Балканские эксперты не сомневаются, что по окончании выборов 3 апреля нажим Запада на Белград возрастет и этот фактор станет определяющим в корректировке сербской позиции. «Решение Сербии о введении санкций против России зависит исключительно от силы давления со стороны США и ЕС»,— убежден, в частности, белградский политолог Якша Шчекич.