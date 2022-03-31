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3,002 триллиона рублей составил чистый финансовый результат (прибыль минус убытки) компаний РФ (без учета малого бизнеса, банков и бюджетных учреждений) в январе 2022 года, сообщил вчера Росстат. Это сразу в 2,1 раза больше, чем было по итогам января 2021 года (1,416 трлн руб.). Сальдированный результат сложился из того, что 36,1 тыс. организаций получили прибыль в размере 3,755 трлн руб., а 17,8 тыс.— убыток на общую сумму 753 млрд руб. Наибольшую сальдированную прибыль Росстат зафиксировал в сфере добычи полезных ископаемых — 1,038 трлн руб. (что в 2,2 раза больше, чем было годом ранее), в торговле — 656 млрд руб. (в 2,6 раза больше) и в обработке — 653 млрд руб. (в 2,3 раза больше).