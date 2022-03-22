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Коммерсантъ FM
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Критическая зависимость индустрии от импорта оборудования стабильно высока

Мониторинг промышленности

Опросы промышленников, проведенные ИНП РАН, расширяют представление об оценках (и их динамике) зависимости сектора от импорта оборудования, а также доступности и качестве российских аналогов. По данным опроса, в целом руководители предприятий считают, что критическая зависимость от импорта — порядка 50–60% используемого ими оборудования, а декларируемое с 2014 года импортозамещение не смогло принципиально этого изменить. Если в 2015 году 56% респондентов считали, что за последние три-пять лет качество российского оборудования не изменилось, то по состоянию на 2020 год таких стало 52%. В 2014 году 4% руководителей полагали, что за указанный период оно снизилось, по состоянию на 2020 год таких стало 7%. Доля тех, кто отмечал рост качества российского оборудования, уменьшилась с 9% до 7%, доля не определившихся выросла с 31% до 33% соответственно.

Если в 2014 году 43% респондентов считали, что в РФ нет оборудования, аналогичному по качеству поставкам из стран дальнего зарубежья, то в 2020 году их осталось 38%. Доля убежденных в том, что такого оборудования довольно много, выросла с 4% до 12%. Остальные 53% и 50% соответственно полагают, что оно доступно, но в небольшом количестве. Процент руководителей компаний, отмечавших сокращение разрыва в качестве технологий, вырос за этот срок с 14% до 15%, доля убежденных в том, что разрыв растет в пользу иностранного оборудования, снизилась с 23% до 15%, а 60% и 57% считали его неизменным (см. график).

Отметим, что данные опросов промышленников Институтом Гайдара схожи: осенью 2021 года, несмотря на дороговизну западного оборудования, большинство респондентов предпочитало его в силу низкого качества азиатских и отсутствия отечественных аналогов (см. “Ъ” от 15 февраля).

Напомним, что отсутствие необходимого импорта становится одним из самых серьезных вызовов для промышленности. Ранее (см. “Ъ” от 17 марта) в ЦМАКП оценивали, что дефицит ввоза критически важной промежуточной продукции для отраслей обработки может привести к недобору потенциала спроса в таких отраслях на 4,5–5 процентных пунктов и заметно усилить спад ВВП в ближайшие три года (см. “Ъ” от 18 марта).

Алексей Шаповалов

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