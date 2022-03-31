Сбербанк таких ставок больше не принимает

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К вечеру 30 марта количество несостоявшихся ипотечных заемщиков Сбербанка, которым отменили уже одобренные заявки по низким ставкам, превысило 1 тыс. Банк пошел на уступки лишь единицам: если в сделке участвуют несовершеннолетние, он обещает согласовать ипотеку под 9,8%. Остальным остается или отстаивать свои интересы в суде, или рассчитывать на политическое решение вопроса. Ряд пострадавших уже подали заявки по новой ставке — от 19%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Число клиентов Сбербанка, находившихся на этапе подписания документов на ипотеку, но не дождавшихся его из-за отмены всех ранее одобренных заявок, стремительно растет. Если в первой половине дня 30 марта их было около 500 человек, то к вечеру только в группах в социальных сетях и Telegram количество пострадавших превысило 1 тыс. человек. Реальный масштаб проблемы, по экспертным оценкам, в разы больше.

Однако Сбербанк пока занимает выжидательную позицию. Кроме комментариев в СМИ, появившихся еще днем, никаких разъяснений или заявлений со стороны руководства не последовало. В официальном комментарии банк заявляет, что «заранее предупредил клиентов, что срок действия одобренных заявок — 30 дней… Основные конкуренты изменили условия ставок по ипотеке намного раньше».

По словам несостоявшихся ипотечных заемщиков Сбербанка из числа многочисленных собеседников “Ъ”, это не так. «Банк не дал нам времени на завершение сделок, даже тем, кто был готов,— рассказывает одна из клиенток Сбербанка.— У всех пострадавших одинаковая ситуация, при этом многие продали имеющееся жилье и переселись в съемное, ожидая заключения ипотечной сделки». По словам другого собеседника “Ъ”, их семья оказалась в безвыходной ситуации. «Наша квартира продана, за счет задатка продавец, у которого мы должны были после оформления ипотеки купить квартиру, погасил свой кредит,— рассказывает он.— Несмотря на значительное увеличение суммы платежа (в 2,5 раза), мы готовы были взять новый кредит, но одобрения пока нет».

При этом заявления Сбербанка о конкурентах отчасти оправданны. Второй по размеру банк в РФ — ВТБ — действительно отменил оформленные заявки по ипотеке после объявления ЦБ о повышении ключевой ставки до 20% в конце февраля, но дал клиентам возможность заключить сделки, предупредив их заранее, рассказывают собеседники “Ъ”.

Об этом же свидетельствуют отзывы на сайте Banki.ru. Информации о подобных решениях со стороны других банков “Ъ” найти не удалось.

Впрочем, как следует из сообщений менеджеров Сбербанка, отдельным клиентам он все же решил вернуть ранее одобренные условия по ипотеке. В Сбербанке эту информацию подтвердили: «Исключения коснутся сделок, где стороной сделки выступает несовершеннолетний продавец или покупатель».

Остальным рассчитывать на возвращение прежних условий не приходится. Из всех понесенных расходов (страховка, оценка предмета залога, оплата услуг риэлтора), а во многих случаях и внесенный задаток, по словам менеджеров банка, которые приводят пострадавшие, рассчитывать можно лишь получение обратно денег за страховку. Впрочем, это несущественная сумма по сравнению с совокупными расходами на подготовку к сделке, которые могут составлять сотни тысяч рублей.

Вернуть эти средства можно в суде, и даже добиться принуждения банка к заключению ипотечного договора на первоначально одобренных условиях, уверены юристы. «До заключения кредитного договора и включения в него одобренных ранее условий заявки банк потенциальному заемщику ничего не должен,— говорит руководитель направления a.t.Legal Вадим Резниченко.— И все же полагаем, что у заемщика остается потенциальная возможность доказать в суде, что, одобрив ипотечную заявку, банк принял на себя обязательство заключить договор именно на этих условиях». В таком случае к отношениям между потенциальным заемщиком и банком применяется норма о недопустимости одностороннего изменения обязательства и одностороннего отказа от его исполнения, поясняет он

«Кроме того, никто не лишает потенциального заемщика банка права ставить в суде вопрос о компенсации убытков, к которым относятся расходы, которые он понес, например, в виде потерянного задатка или должен будет понести»,— говорит управляющий партнер ЮБ «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.

Однако судебные разбирательства — процесс длительный, рассчитывать на скорое решение вопроса в данном случае можно, только если на это будет политическая воля или указание ЦБ, как это было в случае с валютной ипотекой, предупреждает управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

В ЦБ вмешиваться в ситуацию не спешат. «Банк России не комментирует действующие банки. В случае получения жалоб потребителей мы проводим собственное расследование и при выявлении нарушений применяем меры поведенческого надзора»,— заявили там. Согласно сообщениям в соцсетях, многочисленные пользователи отправили по факту сложившейся ситуации обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обязать Сбербанк с учетом «социальной значимости» заключить ипотечные договоры по ранее одобренным условиям. Но пока реакции эти обращения не получили.

Ксения Дементьева