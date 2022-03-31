ЦБ вновь предупреждает

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На днях ЦБ сообщил, что ряд банков не соблюдает его рекомендации необходимости избегать взимания повышенных комиссий при осуществлении различных выплат от юрлиц и индивидуальных предпринимателей в адрес физлиц от 2020 года. В новом документе констатируется: «Не все кредитные организации воздерживаются от применения мер повышенной тарификации при совершении экономически обоснованных операций, например, таких операций, как перечисление заработной платы и приравненных к ней платежей, перечисление дивидендов, алиментов, пенсий, стипендий» и т. п.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как и следовало ожидать, ни один из банков не признался в том, что собирает с клиентов повышенные комиссии. В ЦБ же не смогли рассказать, какое количество банков было замечено в применении подобной практики.

Однако сам факт появления этого документа ЦБ свидетельствует о том, что практика введения повышенных комиссий достаточно распространена. При этом, в документе ЦБ речь идет не только о зарплатах и стипендиях, но и о социальных выплатах. В этом году государство обещает поднять пенсии, выплаты на детей и др. Например, с 1 апреля вводится новая социальная выплата на детей от 8 до 16 лет до 12 тыс. руб. в месяц для семей с низкими доходами. Сумма помесячного пособия по уходу за ребенком до трех лет в 2022 году в среднем по стране составляет 11 тыс. руб. в месяц.

Учитывая дефицит ликвидности на банковском рынке, за анонсированные выплаты развернулась борьба. Банки из числа крупнейших на перебой предлагают их получателям повышенные кэшбэки.

Одним из вариантов финансирования этого аттракциона невиданной щедрости могут стать повышенные комиссии с юрлиц за перечисления зарплат и приравненных к ним выплат. Подобное предположение представляется тем более реалистичным, что никакого наказания для банков за это не предусмотрено. Неисполнение предыдущих методических рекомендаций, как отмечают в ЦБ, «влияет на оценку деятельности кредитных организаций со стороны Банка России».

Впрочем, сегодня и более серьезные отступления от ранее принятых правил прощаются банкам. Хотя ЦБ уже ввел целый набор послаблений для банков, в среду, 30 марта, регулятор выпустил информационное письмо, в котором сообщил, что не будет в этом году применять меры к банкам за непредоставление ими информации об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала.

Так что насчет повышенных комиссий банкам точно не стоит волноваться, а вот получить на свой счет бесплатные средства из бюджета, в условиях, когда ставки по вкладам все еще очень высоки,— вполне заманчивая перспектива.