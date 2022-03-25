Было у отца три сына

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Хотя с момента начала «спецоперации» РФ на Украине прошел уже месяц, бизнес только начинает осознавать масштаб последствий, которые повлечет происходящее и связанные с ним санкции большинства развитых стран мира, для российской экономики и ее субъектов. Это стало понятно в процессе консолидации правительством мер господдержки, запрошенных бизнесом: только в сегменте МСП количество инициатив перевалило за 11 тыс. Конкуренция за господдержку обострилась: средний бизнес рассчитывает перенести акцент с МСП на собственную поддержку, а малый — получить льготы самозанятых. Крупный бизнес, в первые дни апеллировавший к ковидному опыту, хотя и оказался эффективен в подготовке инициатив, к болезненному влиянию санкций оказался не готов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководство деловых объединений (на фото — сопредседатель «Деловой России» Алексей Репик и глава РСПП Александр Шохин) только начинает осознавать глубину связанных с санкциями проблем бизнеса

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Руководство деловых объединений (на фото — сопредседатель «Деловой России» Алексей Репик и глава РСПП Александр Шохин) только начинает осознавать глубину связанных с санкциями проблем бизнеса

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Общение правительства и сенаторов с предпринимателями в рамках сбора вариантов востребованных бизнесом мер господдержки в условиях санкций на этой неделе обнаружило резкую смену деловых настроений. Если первые встречи президента и правительства с крупным бизнесом и комментарии представителей крупнейших компаний, а также среднего и малого бизнеса свидетельствовали о сдержанном оптимизме компаний, во многом основанном на успешном опыте преодоления последствий пандемии COVID-19, то мобилизация по ковидному образцу под санкционным давлением пока может оцениваться успешной лишь отчасти.

«Ковидная» риторика на этой неделе сменилась признаниями исключительности нынешней ситуации и призывами к еще более тесной работе бизнеса и государства.

«Если в начале было ощущение, что быстро все будет урегулировано и санкционное давление будет спадать, то сейчас понятно, что это давление будет достаточно долгим. Нам нужно коллегиально думать, как совместно работать достаточно длительный период времени»,— сообщил глава РСПП Александр Шохин на встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

РСПП с первых дней готовил инициативы по поддержке экономики — по стимулированию инвестиций, поддержке финансовой стабильности и отдельных отраслей, налоговые пакеты. Де-факто реакция крупного бизнеса на экономические потрясения была рефлекторной, «запоздалое» осознание тяжести положения объясняется болезненностью санкций в сравнении с опытом COVID-19 — хотя правительство уже развернуло как «ковидные» меры поддержки бизнеса, так и новые инициативы по сглаживанию проблем с источниками финансирования.

Нарастающее беспокойство бизнеса проявляется в вале инициатив со стороны компаний — только в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) количество предложений по организации господдержки перевалило за 11 тыс., сообщила вчера на круглом столе в Совете федерации вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова. «Ситуация чрезвычайная, и меры должны быть другими — чрезвычайными. Если мы начнем отрабатывать по пунктам — мы завязнем на годы»,— отметила она. Участники встречи говорили о том, что перестройка экономических процессов потребует корректировки профильного нацпроекта, хотя представитель Минэкономики посчитал меру поспешной. Одна из ключевых претензий бизнеса связана с регуляторным арбитражем в пользу самозанятых — из-за налоговых поблажек и отсутствия проверок продолжается переток малого и микробизнеса в самозанятые. В ТПП настаивают на создании единых условий для этих категорий бизнеса.

Средний бизнес, в свою очередь, рассчитывает на смещение акцента в поддержке МСП с малого бизнеса на себя — в частности, за счет поддержки спроса в рамках госзаказа. В «Деловой России» ранее неоднократно отмечали, что системная поддержка немногочисленного сектора пока отсутствует. «Средний бизнес — это наиболее жизнеспособные, конкурентоспособные компании, сумевшие занять ниши на рынке, во многом в производстве. Кроме того, поддержка среднего бизнеса — рабочих мест и выпуска — по цепочке поддержит и малые компании»,— считает глава «Деловой России» Алексей Репик.

Единство бизнес пока сохраняет в отношении двух системных мер:

необходимости масштабного дерегулирования (отмены плановых и внеплановых проверок, снижения административного давления, амнистии по экономическим преступлениям, отказа от повышения налоговой нагрузки),

предоставления бизнесу ликвидности (новые льготы по кредитам, повышение доступности инвестмеханизмов и др.).

Диана Галиева