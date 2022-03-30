Депутаты Чукотки защищают природу от WWF

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Депутаты думы Чукотского АО заявили о «нежелательности работы» в регионе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Парламентарии уверены, что лоббируемое WWF создание «12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья» угрожает национальной безопасности России и ущемляет интересы местных жителей. В фонде назвали обвинения беспочвенными и предположили, что депутаты ведут речь о морской охранной зоне национального парка «Берингия», над проектом которой зеленые работают по просьбе Минприроды РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Деятельность Всемирного фонда дикой природы вызвала резкую критику со стороны чукотских парламентариев. Глава комитета по промышленной и сельскохозяйственной политике парламента Чукотки Любовь Махаева заявила, что WWF вышел за рамки соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды с региональным правительством (заключено в 2018 году). Чукотские депутаты уточняют, что Всемирный фонд дикой природы лоббирует создание 12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья, в том числе и береговой линии Чукотского автономного округа. «Создание такой зоны повлияет на обороноспособность нашей страны и ее экономическую безопасность,— полагает спикер окружной думы Валентина Рудченко.— Под угрозой будет проход судов по Северному морскому пути, прокладка оптико-волоконных линий интернет-связи. Пострадает традиционная хозяйственная деятельность береговых жителей, связанная с добычей морского зверя и рыбалкой. Все это может попасть под ограничения».

«Под видом сохранения природы на Чукотке может быть запрещена промысловая, спортивная, любительская охота, рыболовство, проход и стоянка судов вне водных путей общего пользования, пролет летательных аппаратов на расстоянии более 1 км и на высоте более 2 км от птичьих базаров, морских лежбищ, геолого-разведочные изыскания, разработка полезных ископаемых»,— говорится на официальном ресурсе чукотской думы. В официальном сообщении, посвященном ситуации, говорится, что «внимание мирового сообщества к проблемам изменения климата и сохранения окружающей среды используется в том числе для воспрепятствования освоению Россией арктической зоны».

Валентина Рудченко сообщила, что в связи с этим парламентарии готовят обращения в федеральные и региональные органы власти и силовые ведомства «о нежелательности деятельности Всемирного фонда дикой природы на территории региона». Губернатор Роман Копин комментировать ситуацию не стал. Чукотский спикер утверждает, что глава региона поддерживает требования.

«Необходимо расторгнуть все принятые ранее соглашения,— уточнила Валентина Рудченко.— Будем бороться за то, чтобы никакой буферной зоны у нас создано не было, тем более в угоду нашим недругам. Достаточно того, что они сделали на Украине. Свою землю мы не отдадим». Сопредседатель регионального штаба ОНФ на Чукотке Татьяна Минеева отметила, что если зона, о которой идет речь, будет создана, это исключит какую-либо хозяйственную деятельность в ее пределах. «Не будем забывать, что там расположен шельф, богатый залежами углеводородов. Это не дает покоя другим государствам»,— настаивает она.

«Проекта запрета хозяйственной деятельности в 12-мильной зоне на всей протяженности арктического побережья РФ не существует и не может существовать»,— говорится в официальном ответе WWF России. В WWF предположили, что депутаты ведут речь о морской охранной зоне национального парка «Берингия», которая создается на основании федерального закона об особо охраняемых природных территориях (ООПТ). «WWF России действительно участвует в проектировании данной охраняемой акватории по просьбе Министерства природных ресурсов и экологии России,— отмечают в организации.— Участие экспертов фонда в проектировании морской охранной зоны национального парка не имеет отношения к соглашению фонда с правительством Чукотки».

В нацпарке «Берингия» назвали заявления чукотских депутатов «не соответствующими действительности и государственной экологической политике России». Там также считают, что депутаты перепутали «12-мильную буферную зону» вдоль арктического побережья с морской охранной зоной национального парка «Берингия», которая создается на основании решения правительства РФ «с целью минимизировать негативное воздействие на заповедники и национальные парки». Представители ООПТ подчеркнули, что таким образом устроены все особо охраняемые природные территории нашей страны. Они добавили, что в проекте положения о морской охранной зоне национального парка «Берингия» прописаны запреты на спортивную и любительскую охоту, на прибрежное и промышленное рыболовство. При этом речь не идет об ограничениях традиционного природопользования коренных жителей, завоза грузов и прохода судов по Севморпути. В «Берингии» уточнили, что подобные охранные зоны существуют у заповедника «Курильский» рядом с Японией, а также у заповедников «Командорский» и «Остров Врангеля», находящихся рядом с США.

Ирина Тимофеева, Анадырь