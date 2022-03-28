Угольщики фиксируют цены

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Российские поставщики коксующегося угля получили рекомендации договариваться с металлургами о внутренних ценах без учета экспортных паритетов. Это должно сдержать рост цен на коксующийся уголь внутри страны, который продолжает дорожать на мировом рынке. Сдерживание цен на сырье является частью договоренности между металлургами и Минпромторгом по ограничению роста внутренних цен на сталь. Также министерство намерено дополнительно повысить экспортные пошлины на лом.

Российские поставщики коксующегося угля фиксируют цены на внутреннем рынке. По информации «Металл эксперта», цены сохранятся до июня, так как компании получили рекомендации от Минпромторга о прекращении учета экспортных паритетов при согласовании цен с металлургами. Такие меры должны сдержать резкое удорожание сырья.

На фоне санкций и девальвации рубля правительство предлагает металлургам уходить от привязки внутренних цен на сталь к экспортным. Минпромторг рекомендует металлургам сформировать прозрачную цену на внутреннем рынке по цепочке «сырье — производитель — дистрибутор — потребитель», говорил 16 марта глава министерства Денис Мантуров на встрече с акционерами металлургических компаний. По его словам, привязка к внешним ценам и ориентация на экспортную альтернативу в новых условиях неактуальна.

При этом металлурги подчеркивали, что сырье для их производства значительно дорожает — речь идет об угле, коксе, пеке, металлоломе. И если речь идет о заморозке внутренних цен на сталь, то и цены на сырье тоже должны быть ограничены.

Себестоимость производства металлургов действительно растет. Так, по итогам четвертого квартала кэш-кост сляба ММК составлял $431 за тонну, что на 51% больше показателей себестоимости в четвертом квартале 2020 года. Доля угольного концентрата в себестоимости тонны составляет 32%, что на 12% больше третьего квартала 2021 года. В этом году цены продолжают рост. На сайте ФАС указано, что цена на коксующийся уголь на базисе котировок FOB Australia Premium Coking Coal на февраль составляла $444,76 против $408,85 месяцем ранее. Публикуемые ФАС котировки используются при расчете НДПИ на коксующийся уголь. По словам источников “Ъ” среди металлургов, на внутреннем рынке цены на коксующиеся марки углей составляли в феврале от 16 тыс. до 28 тыс. руб. за тонну.

Железная руда, напротив, дешевеет. В годовом выражении фьючерс на руду снизился в феврале на 30,3%, до $134 за тонну, сообщало Минэкономики 23 марта. Металлолом за год подорожал на 44,1%, до $652 за тонну в Турции. Как сообщал “Ъ” 25 марта, Минпромторг предложил увеличить ставку вывозной пошлины на лом черных металлов до €290 на тонну, предусмотрев квоты на вывоз невостребованных на внутреннем рынке объемов по ставке единого таможенного тарифа ЕАЭС. Сейчас действует смешанная экспортная пошлина в размере 5%, но не менее €100 за тонну. Ассоциация ломозаготовителей «Руслом.ком», напротив, в начале марта просила отменить повышенные ставки на экспорт, прогнозируя профицит лома внутри страны и падение его цены на 18–20%.

Цены на сырье устремились вверх, так как все понимают, что долларовая инфляция будет выше ожиданий и, возможно, достигнет двузначных показателей, говорит Сергей Гришунин из НРА. «Расчет на то, что жесткая политика ФРС скорректирует цены, пока не оправдался»,— констатирует он. Потребительская инфляция в США в феврале достигла максимума за 40 лет в 7,9% в годовом выражении. Аналитик также отмечает, что на угольном рынке есть проблемы с вывозом российского угля из-за нежелания судовладельцев предоставлять балкеры, поэтому российские цены ниже австралийских, достигающих $500–600 за тонну. По словам эксперта, внутрироссийские цены в марте, в зависимости от точки отгрузки, находятся на уровнях от 10 тыс. до 20 тыс. руб. за тонну. «В свете заморозки внутренних стальных цен такие уровни выглядят высоковатыми, тем не менее система регулирования внутренних цен пока проходит настройку. Не исключено, что в течение года мы увидим этапы ее дальнейшей трансформации»,— говорит он.

Евгений Зайнуллин