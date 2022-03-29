Джо Байден наваршавил надолго

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России и США рано или поздно придется вернуться к предметному обсуждению волнующих весь мир вопросов, но личные оскорбления американского президента Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина такому диалогу никак не способствуют. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Вашингтоне недавние высказывания господина Байдена о том, что Владимир Путин «не может оставаться у власти», тоже все еще находятся в центре внимания общественности. Рейтингам президента Байдена, продолжающим падение, его скандальная фраза явно не помогла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Patrick Semansky / AP Президент США Джо Байден

Фото: Patrick Semansky / AP

«Личные оскорбления не могут не оставлять свой след в отношениях между главами государств, тем более личные оскорбления, которым вообще не должно быть места в риторике главы государства. Это, конечно, фактор, который оказывает негативное влияние»,— заявил во вторник журналистам, комментируя недавние заявления Джо Байдена в Варшаве (см. “Ъ” от 28 марта), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он дал понять, что Москва к эскалации не стремится: «Диалог между Россией и США нужен в любом случае. Он нужен не только в интересах двух стран, но и в интересах всего мира. Так или иначе нам рано или поздно придется говорить. Нам придется говорить о вопросах стратстабильности, безопасности и так далее, о тех вопросах, которые можем и должны обговаривать только мы».

Тема остается в центре внимания и в Вашингтоне. В понедельник президент Байден был вынужден отбиваться от вопросов журналистов, с которыми встретился, чтобы рассказать о мерах по сокращению бюджетного дефицита. Главный вопрос в ходе пресс-конференции оказался таким: почему американский лидер в своей речи в Польше заявил, что российский президент «не может оставаться у власти», что большинством было услышано как призыв к смене строя в стране. Еще больше журналистов интересовало, почему Белый дом попытался дать задний ход и убедить всех, что они просто не так поняли слова американского президента.

В частности, одна из журналисток задалась вопросом, как политик, у которого «больше опыта во внешней политике, чем у любого президента (США.— “Ъ”), когда-либо занимавшего этот пост», и который «распоряжается одним из крупнейших ядерных арсеналов в мире», мог позволить себе выражение «личных чувств», не понимая, что это будет расценено как заявление о смене вектора американской политики. Другой представитель прессы недоумевал, почему президент отошел от заранее заготовленного текста речи, ведь эта часть была добавлена исключительно по инициативе Джо Байдена.

«Я обращался к российскому народу… Я всего лишь выразил свое возмущение,— оправдывался американский лидер.— Плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи». Джо Байден заверил, что его заявление «не есть фундаментальная политика, направленная на то, чтобы каким-либо образом свергнуть Путина».

«Это смешно. Никто не верит, что я хочу свергнуть Путина»,— настаивал президент США.

Журналисты тем временем продолжали атаку. Один из них попросил уточнений про утверждения чиновников США, что Россия якобы собирается использовать на Украине химическое оружие (Москва эти обвинения категорически отвергает). Журналист добавил, что последние выступления американского президента по этому вопросу выглядят так, будто он планирует привлечь к украинскому конфликту американских военных, если такое оружие пустят в ход. Господин Байден возмутился, заверив, что ничего такого он не говорил. При этом он продолжил, что использование химоружия действительно «приведет к серьезному ответу», но к какому именно, уточнять отказался.

Кроме этого, Джо Байден категорически отверг обвинения в том, что своими словами он усложнил работу американским дипломатам, и такая его неосмотрительность может привести к прямому противостоянию с РФ. «Последнее, что я хочу делать, это ввязываться в сухопутную или ядерную войну с Россией»,— заверил глава Белого дома.

«Заявление президента Байдена о том, что президент России Владимир Путин "не может оставаться у власти", затмило собой успешную попытку сплотить союзников против российской агрессии»,— констатировало в связи с этим американское издание The Hill. А вице-президент вашингтонской дискуссионной площадки Eurasia Center Эрл Расмуссен заверил “Ъ”, что такие импульсивные выступления несут «потенциал для дальнейшей эскалации в и без того крайне опасной ситуации» и очень недальновидно «продолжать проверять на прочность столь непростые отношения США и России». При этом вполне вероятно, что слова господина Байдена стали следствием «простой оплошности» или его усталости, допускает собеседник “Ъ”.

Эксперты также допускают, что столь импульсивные комментарии американского лидера связаны и с общей нервозностью в самой Америке перед ноябрьскими промежуточным выборами в Конгресс. Ведь ожидания Белого дома, что активная и кропотливая работа по сплочению НАТО вокруг США и против общего оппонента принесет большую поддержку американцев, не оправдались.

В частности, как показывает недавний опрос общественного мнения, проведенный The Associated Press-NORC, лишь 43% американцев одобряют деятельность господина Байдена.

Похожие данные были обнародованы и в результате опроса телеканала Fox News. При чуть более высоком рейтинге одобрения президента (на 2 процентных пункта) в опросе телеканала абсолютное большинство избирателей выразили недовольство тем, как администрация справляется с экономическими вызовами — возросшей стоимостью бензина и инфляцией.

«Эти рейтинги создают для президента невероятно трудную почву для маневра. Пока цены продолжают кусаться, сложно представить, что такого Байден может сказать, чтобы люди почувствовали, что он делает хорошую работу в части экономики»,— приводит Fox News комментарии социолога-демократа Криса Андерсона, чья команда проводила опрос вместе с республиканским стратегом Дероном Шоу. По словам же господина Шоу, «попытка администрации представить повышение цен как "путинскую инфляцию" (то есть инфляцию в результате вынужденного конфликта с РФ.— “Ъ”) находит отклик у демократов и некоторых независимых избирателей, но не сильно меняет общие цифры». «То, что делается упор на роли Путина (в экономических проблемах США.— “Ъ”), просто заставляет людей обвинять и Байдена, и Россию»,— отмечает эксперт.

Екатерина Мур, Вашингтон; Павел Тарасенко