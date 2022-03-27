Джо Байден плохо станцевал польку

65K 6 мин. ...

Президент США завершил свое европейское турне. Его финальным аккордом стало выступление Джо Байдена в Варшаве об украинском кризисе, отношениях с союзниками и будущем России. Речь главы Белого дома, которую активно комментируют в Вашингтоне и Москве, оказалась самой скандальной за все время его правления. Президент США публично признал, что долгосрочная задача объявленной коллективным Западом войны санкций — смена власти в России. Хотя в Белом доме пытаются спустить скандал на тормозах, фразы Джо Байдена, обращенные к аудитории королевского замка, останутся надолго в памяти в истории американо-российских отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступая в Варшаве, Джо Байден похвастался, что действия США «отрезали российский народ от остального мира и возвращают Россию обратно в XIX век»

Фото: Aleksandra Szmigiel, Reuters Выступая в Варшаве, Джо Байден похвастался, что действия США «отрезали российский народ от остального мира и возвращают Россию обратно в XIX век»

Фото: Aleksandra Szmigiel, Reuters

Визит Джо Байдена в Польшу, начавшийся в прошлую пятницу, завершал его европейское турне, в ходе которого президент США принял участие в экстренном саммите НАТО, встрече лидеров G7 и заседании Европейского совета в Брюсселе. Учитывая, что именно Брюссель стал главной площадкой для проведения коллективного мозгового штурма западных союзников по вопросам украинского кризиса и отношений с Россией, поездка в Варшаву изначально выглядела лишь финальной точкой к тому, что было произнесено и согласовано на первом этапе поездки.

Однако неожиданно именно польская часть турне Джо Байдена с первых минут оказалась самой непредсказуемой. В программу поездки в приграничный с Львовской областью город Жешув, где расквартированы военные 82-й воздушно-десантной дивизии США, пришлось вносить срочные коррективы в связи с поломкой самолета польского президента Анджея Дуды, который, не долетев до Жешува, совершил аварийную посадку в Варшаве.

Учитывая, что Анджею Дуде пришлось добираться до Жешува на резервном самолете, Джо Байден был вынужден 40 минут просидеть в своем Air Force One в ожидании польского руководства.

В итоге все закончилось хеппи-эндом. «Спасибо большое за то, что вы делаете, вы самые лучшие, и это не преувеличение. Вы самые лучшие, и вы сражаетесь за нас в мировой истории. Это не преувеличение»,— обратился к американским военнослужащим Джо Байден, поев с ними пиццы в местной столовой, а также посетив парикмахерскую. После этого он провел в Жешуве совещание по гуманитарной ситуации на Украине и переговоры с президентом Дудой.

Между тем главная сенсация была впереди.

Ею стала пространная речь Джо Байдена, которую он произнес в субботу во дворе королевского замка Варшавы, до этого посетив пункт приема беженцев и пообщавшись с волонтерами.

Когда один из журналистов спросил его, что он думает о Владимире Путине, Джо Байден ответил: «Он мясник, вот что я об этом думаю».

Однако сказанная применительно к президенту Путину скандальная фраза о том, что «этот человек не может оставаться у власти», все же была припасена для варшавской аудитории.

В своем обращении Джо Байден уделил главное внимание тому, какое будущее ждет Россию и ее народ после начала военной спецоперации на Украине. Таким образом, он изложил дальнейшую американскую стратегию по отношению к стране, которая, по его мнению, утратила будущее. «Я всегда прямо и честно говорил с вами, российским народом. Позвольте мне сказать следующее, если вы слышите: вы, российский народ, не являетесь нашим врагом»,— сообщил он.

Впрочем, президент США тут же признался, что действия руководства страны «отрезали российский народ от остального мира и возвращают Россию обратно в XIX век». «Лишь за считаные дни до этого вы были страной XXI века с надеждами и мечтами, такими, какие есть у людей по всему миру относительно их самих и их семей»,— продолжал Джо Байден.

«Экономика России движется к тому, чтобы в предстоящие годы сократиться вдвое. Она считалась одиннадцатой по величине экономикой мира до начала вторжения. Скоро она не будет входить даже в первую двадцатку»,— пообещал Джо Байден.

Впрочем, рассуждая о принятых против России мерах, которые, по его словам, «высасывают ее силу», Джо Байден допустил одну из оговорок, которые заставили усомниться в достоверности его оценок и владении им ситуацией. «В результате наших беспрецедентных санкций рубль почти немедленно превратился в обломки. Российская экономика — и это правда — предлагает один американский доллар за 200 российских рублей»,— заявил Джо Байден (в день его речи курс официальный ЦБ РФ составил порядка 96 руб. за $1).

Вторая оговорка, разлетевшаяся по телеграмм-каналам, касалась той части речи, в которой он говорил об Украине,— в ней он назвал Мариуполь Метрополем. «По крайней мере какая-то помощь поступает в центральные украинские города. Но не в Метрополь. Извините. Не в Мариуполь»,— заявил Джо Байден.

Предсказав России и ее народу угасание и изоляцию, президент США при этом пообещал расцвет Украине.

«Украина никогда не станет победой для России, поскольку свободные люди отказались жить в мире безнадежности и тьмы. У нас будет иное будущее, более светлое будущее, коренящееся в демократии»,— предрек Джо Байден, по словам которого, Украина «вдохновила весь мир». Впрочем, быстрого светлого завтра Украине президент США пообещать не готов. Он дал понять, что «битва между демократией и авторитаризмом» — это игра вдолгую, которая «не будет выиграна за дни или месяцы».

В связи с этим президент США сослался на опыт Венгрии и Чехословакии эпохи холодной войны. «Советские танки сокрушили демократические восстания, но сопротивление продолжилось, пока наконец в 1989 году не пала Берлинская стена и все стены советского господства. Они пали, люди одержали верх»,— отметил он.

Рассуждения Джо Байдена о демократии и авторитаризме касались не только России и Украины. Примечательно, что там же находилась экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, с которой президент США поговорил по телефону, уже находясь на борту президентского самолета, возвращавшегося в Вашингтон. «Он поблагодарил ее за то, что она присутствовала на его выступлении в Варшаве. Президент подчеркнул продолжающуюся поддержку со стороны Соединенных Штатов народа Белоруссии в деле защиты и продвижения прав человека, в том числе свободы выражения мнений, а также свободных и честных выборов»,— сообщила пресс-служба Белого дома.

Между тем к вопросу своих отношений с Владимиром Путиным, уже не раз становившимся главным антигероем мировой политики в глазах президента США, Джо Байден снова обратился на пресс-конференции в Варшаве.

«Я сам лично разговаривал с ним по телефону много раз. Раз за разом! Мы предлагали ему подлинную дипломатию и выдвигали конкретные предложения, нацеленные на укрепление европейской безопасности. И, как следствие, прозрачности. Предлагали добиться уверенности для всех сторон»,— пожаловался Джо Байден. По его словам, «Кремль стремится изобразить расширение НАТО как империалистический проект, нацеленный на дестабилизацию России, но ничто из этого не является правдой. НАТО — сугубо оборонительный альянс».

Реагируя на призыв Джо Байдена к смене власти в России, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью Reuters заявил: «Не Байдену это решать. Президента России выбирают россияне». «Каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации»,— добавил он в беседе с ТАСС.

Судя по всему, осознав, что в своих высказываниях Джо Байден зашел слишком далеко, в Вашингтоне пытаются спешно дать задний ход.

«Президент имел в виду, что Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями и регионом. Он не обсуждал власть Путина в России или же смену режима»,— заявил в субботу официальный представитель Белого дома.

«Как вы неоднократно слышали от нас, мы не имеем стратегии смены режима в России или где бы то ни было еще»,— повторил этот тезис в воскресенье после переговоров с главой МИД Израиля Яиром Лапидом госсекретарь США Энтони Блинкен.

В свою очередь, комментируя речь Джо Байдена в Варшаве, газета The Wall Street Journal предупреждает, что в условиях кризиса безопасности президенту США следует воздержаться от неподготовленных комментариев, чтобы не допускать неточностей и оговорок, способных накалить ситуацию еще больше.

Из европейских лидеров от новых высказываний Джо Байдена первым поспешил дистанцироваться президент Франции Эмманюэль Макрон. «Я бы не стал употреблять такого рода выражения, потому что продолжаю дискутировать с президентом Путиным. Мы, европейцы, не должны поддаваться любой эскалации. Мы, европейцы, не должны забывать нашу географию и нашу историю. Мы не ведем войну против российского народа»,— заявил в воскресенье президент Макрон в эфире телеканала France, сообщив о намерении в понедельник или во вторник провести новый телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы обсудить эвакуацию жителей Мариуполя.

Сергей Строкань; Екатерина Мур, Вашингтон