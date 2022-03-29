Наценка не сахар

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Ритейлеры, включая «О’Кей», Auchan и «Атак», решили отказаться от добровольного ограничения торговой наценки в 5% на сахар. Мера просуществовала всего месяц и должна была сдержать цены на продукт. Но в кризис это привело к противоположному эффекту: россияне в ажиотаже скупают дешевый сахар, что привело к его нехватке в магазинах. По мнению экспертов, в результате сети могут отказаться от ограничения наценок на базовые овощи, молочные продукты и хлебобулочные изделия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо, направленное 28 марта Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в Минпромторг. Служба уведомляет, что сети «О’Кей», Auchan и «Атак» отказались ограничивать торговую наценку на сахар на уровне 5%. В этих сетях на запрос “Ъ” не ответили. В ФАС и Минпромторге подтвердили информацию. В ФАС добавили, что ритейлеры приняли такое решение «для расширения предложения товаров и устранения локальных дефицитов». В Минпромторге, в свою очередь, считают, что отказ от добровольных обязательств «может иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства».

Помимо «О’Кей», Auchan и «Атак» добровольно ограничить наценку до 5% согласились также X5 Group («Пятерочка» и «Перекресток»), «Дикси» и «Магнит». Кроме сахара под ограничения попали ряд хлебобулочных изделий, картофель, свекла, капуста, лук, морковь, молоко, кефир, сливочное масло и творог. Это мера должна была стабилизировать цены, так как в начале этого года Минсельхоз ожидал резкий рост стоимости. В «Магните» заявили, что продолжают исполнять ранее принятые обязательства. В X5 и «Дикси» не ответили на запрос “Ъ”.

Сдерживание цен привело к спекулятивной скупке того же сахара по всей стране, напоминает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. В итоге у сетей начались проблемы с наличием товара на полках, докупать его приходится по нерегулируемым оптовым ценам и ограничивать отпуск в одни руки. По данным Минсельхоза, производители сахара за неделю, с 16 по 23 марта, повысили его стоимость на 13,2%, до 60,33 руб. за 1 кг. Отказ от минимальной наценки поможет восстановить баланс спроса и предложения, считает господин Бурмистров.

Источник “Ъ” из числа крупных ритейлеров поясняет, что уведомления «О’Кей», Auchan и «Атак» в ФАС о снятии ограничений наценки на сахар вызваны рисками получения обвинения в недобросовестной конкуренции, если у них не будет товара на полках.

Ранее ФАС возбудило административное дело против сетей «Пятерочка» и «Магнит» после жалоб покупателей об отсутствии сахара в магазинах при его наличии на складах.

Как считают опрошенные “Ъ” участники рынка, от добровольного ограничения наценок в 5% ритейлеры также откажутся на овощи и молочную продукцию. Пока производители овощей открытого грунта не получали от сетей такую информацию, говорит руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина. Между тем ритейлеры уже столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта и резким ростом закупочных цен на капусту на 56%, морковь — на 47%, свеклу — на 62% (см. “Ъ” от 29 марта).

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев предполагает, что сети могут отказаться от минимальной наценки на некоторые позиции хлебобулочных изделий. По его словам, хлеб, как и сахар, относится к социально значимым товарам, а само ограничение было для сетей невыгодно или вовсе убыточно.

В Минсельхозе считают необходимым сохранить минимальные торговые наценки на социально значимые продовольственные товары, включая сахар, как минимум до начала нового сельскохозяйственного сезона. Но для сдерживания цен есть альтернативные способы, включая продовольственные интервенции, квотирование беспошлинного ввоза тростникового белого сахара и сахара-сырца, считает исполнительный директор «Руспродсоюза» (объединяет крупных производителей продуктов питания) Дмитрий Востриков. Эти меры внесут меньше искажений в бизнес-процессы, чем внешнее или рекомендованное ограничение цен, резюмирует он.

Алексей Полухин