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Коммерсантъ FM
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Финны уходят со скидкой

Европейский фонд Sponda снизил цену продажи своих активов

На фоне военной операции на Украине оставшиеся иностранные фонды на рынке недвижимости в спешке пытаются распродать свои российские активы. Принадлежащая американскому фонду Blackwood финская Sponda выставила на продажу свой последний в России актив — бизнес-центр Ducat II в центре Москвы. Компания готова реализовать объект в 2,5 раза дешевле, чем запрашивала еще до начала военного конфликта.

Бизнес-центре Ducat II

Бизнес-центре Ducat II

Фото: Hines

Бизнес-центре Ducat II

Фото: Hines

Финская Sponda (принадлежит американской Blackwood) нашла покупателей на один из своих последних российских активов — офисный центр на 19 тыс. кв. м Ducat II на улице Гашека в центре Москвы. Об этом рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости. По их словам, свои предложения собственнику уже направили ГК «Абсолют» Александра Светакова, Central Properties Сергея Егорова и Дениса Степанова и O1 Properties (принадлежит Riverstretch Trading & Investments Павла Ващенко).

В O1 Properties отказались «комментировать слухи», но подчеркнули, что готовы рассматривать к покупке качественные инвестиционные активы. В остальных компаниях на запрос “Ъ” не ответили.

Sponda заявила о своем уходе из России еще в 2013 году. С тех пор ей удалось продать практические всю свою недвижимость — торгцентры «Солнечный» в подмосковном Раменском и на Боровском шоссе, бизнес-центры «Бахрушин Хаус» и Meliora Place в центре Москвы, а также 46 га в пригороде Петербурга. Сейчас у фонда осталось только два актива — 20 га в подмосковном Дмитрове и Ducat II.

В 2017 году, по данным газеты «Ведомости», на Ducat II претендовали Raven Russia, ГК «Регион» и Accent Capital. В 2020 году также среди интересантов на покупку офисного центра источники “Ъ” называли Российский фонд прямых инвестиций, чешскую PPF Real Estate Russia и O1 Properties.

Сейчас причиной повышенного интереса к объекту, который безуспешно продается почти десять лет, стал значительный дисконт, который Sponda предложила покупателям в надежде поскорее выйти из российских активов на фоне военной операционной на Украине, уточняют собеседники “Ъ”. По словам одного из них, если ранее владелец объекта запрашивал не менее €65 млн (5,6 млрд руб. по среднему курсу 2021 года 87,16 руб.), то сейчас Sponda готова продать Ducat II в 2,5 раза дешевле — за 2,2 млрд руб. (€20 млн по курсу на 28 марта).

Эта сделка будет крайне убыточной для Sponda: в 2008 году, по данным издания CRE, фонд приобрел офисный объект за $185 млн. Сейчас рыночная стоимость этого объекта составляет 4–4,2 млрд руб., считает директор департамента рынков капитала «Коллиерс Интернешнл» Денис Платов.

Сейчас случаи экстренных продаж активов в недвижимости крайне редки и преимущественно происходят в реальном секторе, так как срочный выход из актива может повлечь за собой новые сложности, в том числе с выводом средств, отмечает руководитель группы по инвестициям «Джонс Лэнг Ласаль» Микаэл Казарян. По его словам, в основном иностранные инвесторы в недвижимость ведут себя осторожно: они следят за развитием ситуации и готовы рассматривать предложения от потенциальных покупателей.

Из зарубежных инвесторов в недвижимость пока только арабский фонд Mubadala решил прекратить инвестиции в российские проекты. О том, планируется ли продавать принадлежащую компании долю в петербургском торгцентре «Галерея», не уточнялось. Некоторые игроки, напротив, решили пока придержать свои активы. По информации источника “Ъ”, китайская Fosun сняла с продажи бизнес-центр «Воздвиженка» в центре Москвы. В Fosun на запрос “Ъ” не ответили.

В нынешних условиях инвесторы ориентированы именно на приобретение активов с дисконтом, отмечает управляющий партнер Knight Frank & CIS Алексей Новиков. Крупные покупатели ожидают скидок в размере 20–30%, подтверждает директор департамента офисной недвижимости ILM Ксения Харкевич. Но пока, продолжает она, к обсуждению скидок готовы только те собственники, у кого объекты находятся в залоге у банка по плавающей ставке кредитования.

Дарья Андрианова

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