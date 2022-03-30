Французские кандидаты повисли на заборах

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Кампания по выборам президента Франции вышла на финишную прямую. До 10 апреля у всех 12 зарегистрированных кандидатов на высший государственный пост, согласно закону, есть равные возможности для обращения к избирателям на митингах, а также с телеэкранов и плакатов. При этом уже совсем скоро из 12 претендентов останется только двое, напоминает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На этой неделе на улицах Парижа появились официальные предвыборные плакаты. Их 12, и все почти одинаковы: большой портрет, громкий слоган и интернет-адрес, по которому можно больше узнать про кандидата

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ На этой неделе на улицах Парижа появились официальные предвыборные плакаты. Их 12, и все почти одинаковы: большой портрет, громкий слоган и интернет-адрес, по которому можно больше узнать про кандидата

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

На этой неделе на улицах Парижа появились официальные предвыборные плакаты. Они висят линейкой у мэрии и на школьных заборах рядом с надписями «Свобода. Равенство. Братство», а также флагами ЕС и Франции. Все 12 плакатов почти одинаковы — большой портрет, громкий слоган и интернет-адрес, по которому можно больше узнать про кандидата. Все под номерами, полученными по жеребьевке. У действующего президента Эмманюэля Макрона — №3, у лидера ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен — №5, у главы левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — №7. Разница — в направлении взгляда: кто косится вправо, кто влево, кто смотрит пристально прямо в душу избирателя. И еще различаются цвета. У правых — синий, у левых — красный, у зеленых, без сюрпризов, зеленый.

Все 12 кандидатов теперь равны. Все получат одинаковое время в телеэфире, одинаковую площадь в газетах, одинаковое время митингов. Считается, что эти последние дни даны на решающую попытку уговорить избирателей. Их в этот раз будет больше, чем на предыдущих выборах: 48,8 млн человек зарегистрировалось для голосования против 47,2 млн в 2017 году.

Конечно, равенство условно. Невозможно ограничить время Эмманюэля Макрона — как разделить момент, когда он уже не президент, а кандидат? Чуть зазеваешься, а он уже ведет кампанию, когда говорит с президентом РФ Владимиром Путиным (очередной телефонный разговор состоялся во вторник), когда выступает в центре для украинских беженцев, когда принимает своих европейских коллег в Версале. Как сосчитать телевизионное время крайне правого Эрика Земмура, который каждый вечер в течение всего предвыборного года обращался к телезрителям в роли журналиста? Кто измерит внимание к Жан-Люку Меланшону, харизматичному оратору, которого зовут всегда, когда нужен острый и яркий комментарий? Рядом с ними даже Марин Ле Пен, которая в последнее время явно сдерживает себя, чтобы не сказать лишнего (например, не призвать опять к выходу из Европы или отказу от евро), кажется слишком скромной.

Между тем она по-прежнему остается главным соперником нынешнего фаворита Эмманюэля Макрона и основным кандидатом на выход во второй тур. Согласно последнему опросу Ipsos / Sopra Steria, рейтинг действующего президента — 28%, а у госпожи Ле Пен — 17,5%, причем он теряет, а она набирает очки. Третьим, опрокинув предыдущие прогнозы, что соперничать между собой будут только правые, идет Жан-Люк Меланшон (14%). Следом за ним расположились Эрик Земмур (11,5%) и кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс (10%).

В ожидании «дня тишины», который начнется на «заморских территориях» 8 апреля, а в континентальной Франции — на следующий день, кандидаты ведут кампании любыми законными способами. Эмманюэль Макрон посетил в ходе предвыборной поездки Дижон, Марин Ле Пен едва не побили в Гваделупе сторонники независимости этого заморского департамента, а Эрика Земмура атаковали наркоманы, которых он попытался пристыдить у ворот Парижа.

Тем временем избиратели уже перешли к активным действиям, уродуя по мере сил афиши самых нелюбимых кандидатов. Эрику Земмуру рисуют свастику на высоком лбу. Марин Ле Пен пристраивают гитлеровские усы. Коммунисту Фабьену Русселю (3,5%, согласно соцопросам), замешанному в скандале с оплатой партийных расходов, пишут кратко: «Верни деньги!».

Непримиримый борец с капитализмом, друг «желтых жилетов» Филипп Путу, которому социологи прочат 1,5% голосов, заранее готовится нарушить правила. Он предлагает не признавать итоги выборов, а отменить их — во время очередных демонстраций. «Решение на улицах и в забастовках»,— утверждает политик. Пока что, впрочем, решение за избирателями — стоит ли голосовать за кандидата, который заранее готов к позорному поражению.

По правилам выбывшие после первого тура смогут в течение нескольких дней после голосования использовать отведенные им места, чтобы поблагодарить избирателей за поддержку и попрощаться с ними. Но с 13 апреля реклама этих политиков исчезнет. На улицах и в умах французов останется только двойка финалистов.