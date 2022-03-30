Французские кандидаты повисли на заборах

Кампания по выборам президента Франции вышла на финишную прямую. До 10 апреля у всех 12 зарегистрированных кандидатов на высший государственный пост, согласно закону, есть равные возможности для обращения к избирателям на митингах, а также с телеэкранов и плакатов. При этом уже совсем скоро из 12 претендентов останется только двое, напоминает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.
На этой неделе на улицах Парижа появились официальные предвыборные плакаты. Их 12, и все почти одинаковы: большой портрет, громкий слоган и интернет-адрес, по которому можно больше узнать про кандидата
Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ
На этой неделе на улицах Парижа появились официальные предвыборные плакаты. Они висят линейкой у мэрии и на школьных заборах рядом с надписями «Свобода. Равенство. Братство», а также флагами ЕС и Франции. Все 12 плакатов почти одинаковы — большой портрет, громкий слоган и интернет-адрес, по которому можно больше узнать про кандидата. Все под номерами, полученными по жеребьевке. У действующего президента Эмманюэля Макрона — №3, у лидера ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен — №5, у главы левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — №7. Разница — в направлении взгляда: кто косится вправо, кто влево, кто смотрит пристально прямо в душу избирателя. И еще различаются цвета. У правых — синий, у левых — красный, у зеленых, без сюрпризов, зеленый.
Все 12 кандидатов теперь равны. Все получат одинаковое время в телеэфире, одинаковую площадь в газетах, одинаковое время митингов. Считается, что эти последние дни даны на решающую попытку уговорить избирателей. Их в этот раз будет больше, чем на предыдущих выборах: 48,8 млн человек зарегистрировалось для голосования против 47,2 млн в 2017 году.
Конечно, равенство условно. Невозможно ограничить время Эмманюэля Макрона — как разделить момент, когда он уже не президент, а кандидат? Чуть зазеваешься, а он уже ведет кампанию, когда говорит с президентом РФ Владимиром Путиным (очередной телефонный разговор состоялся во вторник), когда выступает в центре для украинских беженцев, когда принимает своих европейских коллег в Версале. Как сосчитать телевизионное время крайне правого Эрика Земмура, который каждый вечер в течение всего предвыборного года обращался к телезрителям в роли журналиста? Кто измерит внимание к Жан-Люку Меланшону, харизматичному оратору, которого зовут всегда, когда нужен острый и яркий комментарий? Рядом с ними даже Марин Ле Пен, которая в последнее время явно сдерживает себя, чтобы не сказать лишнего (например, не призвать опять к выходу из Европы или отказу от евро), кажется слишком скромной.
Между тем она по-прежнему остается главным соперником нынешнего фаворита Эмманюэля Макрона и основным кандидатом на выход во второй тур. Согласно последнему опросу Ipsos / Sopra Steria, рейтинг действующего президента — 28%, а у госпожи Ле Пен — 17,5%, причем он теряет, а она набирает очки. Третьим, опрокинув предыдущие прогнозы, что соперничать между собой будут только правые, идет Жан-Люк Меланшон (14%). Следом за ним расположились Эрик Земмур (11,5%) и кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс (10%).
В ожидании «дня тишины», который начнется на «заморских территориях» 8 апреля, а в континентальной Франции — на следующий день, кандидаты ведут кампании любыми законными способами. Эмманюэль Макрон посетил в ходе предвыборной поездки Дижон, Марин Ле Пен едва не побили в Гваделупе сторонники независимости этого заморского департамента, а Эрика Земмура атаковали наркоманы, которых он попытался пристыдить у ворот Парижа.
Тем временем избиратели уже перешли к активным действиям, уродуя по мере сил афиши самых нелюбимых кандидатов. Эрику Земмуру рисуют свастику на высоком лбу. Марин Ле Пен пристраивают гитлеровские усы. Коммунисту Фабьену Русселю (3,5%, согласно соцопросам), замешанному в скандале с оплатой партийных расходов, пишут кратко: «Верни деньги!».
Непримиримый борец с капитализмом, друг «желтых жилетов» Филипп Путу, которому социологи прочат 1,5% голосов, заранее готовится нарушить правила. Он предлагает не признавать итоги выборов, а отменить их — во время очередных демонстраций. «Решение на улицах и в забастовках»,— утверждает политик. Пока что, впрочем, решение за избирателями — стоит ли голосовать за кандидата, который заранее готов к позорному поражению.
По правилам выбывшие после первого тура смогут в течение нескольких дней после голосования использовать отведенные им места, чтобы поблагодарить избирателей за поддержку и попрощаться с ними. Но с 13 апреля реклама этих политиков исчезнет. На улицах и в умах французов останется только двойка финалистов.